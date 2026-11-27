Deriverse je decentralizovaná kryptoměnová burza, na které lze obchodovat s mnoha různými aktivy. Po technologické stránce lze řešení zmíněné společnosti přirovnat k významným americkým obchodním systémům typu NASDAQ či CME Group. Platforma již zpřístupňuje spotové obchodování, při němž uživatel obchoduje přímo s daným aktivem. Do budoucna ale její vedení podle Steise počítá rovněž s obchodováním s deriváty, jako jsou futures a opce. „Zásadní rozdíl oproti tradičním obchodním systémům je každopádně v tom, že celý náš systém funguje na veřejném blockchainu, konkrétně na síti Solana,“ přibližuje spoluzakladatel Deriverse naší redakci.
Prozraďte mi, jak jste se vy sám ke kryptoměnám dostal a co vás přivedlo k rozhodnutí založit vlastní projekt?
V kryptu se pohybuji od roku 2017. Tehdy mě k němu přivedl kamarád z univerzity a zaujalo mě, že představuje alternativu k tradičnímu finančnímu systému. Postupně jsem tedy začal přemýšlet o vlastním startupu. Chtěl jsem především vylepšit způsob, jakým funguje obchodování na kryptoměnových trzích, a tak jsem se začal zabývat infrastrukturou decentralizovaných burz.
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Solaně jsem se věnoval už od roku 2018 a viděl jsem v ní řadu nedostatků, jež bylo potřeba odstranit. Dlouho jsem ale nemohl najít vhodný technický tým. Až po nějaké době jsem na webu Solana Jobs narazil na Sergeho Shevchuka, který se věnoval přesně tomu, co jsem chtěl řešit já. V létě 2024 jsme proto společně začali pracovat na Deriverse.
Co v praxi znamená, že fungujete na veřejném blockchainu?
Pokud chcete obchodovat s kryptoměnami, máte dvě možnosti. První představují centralizované burzy, jako jsou Binance, Coinbase nebo v Česku například Coinmate. Jejich nevýhoda ale spočívá v tom, že musíte důvěřovat prostředníkům. Do fungování takové burzy přitom vidíte pouze omezeně – peníze na ni vložíte na základě určité právní dohody a burza je drží vaším jménem. Pokud se ale rozhodne je přesunout jinam nebo přestane fungovat, může být obtížné se ke svým prostředkům dostat. Vzpomeňte si třeba na kauzu FTX a jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda.
Druhou možností jsou decentralizované burzy, takzvané DEXy, na nichž mají uživatelé kontrolu nad vlastními penězi. Ani ty ale nemusí být skutečně decentralizované. Některé totiž využívají off-chain komponenty, tedy části infrastruktury mimo veřejný blockchain. Jejich provozovatelé tak mohou zasahovat do pravidel obchodování a měnit způsob, jakým systém funguje, aniž by uživatelé měli možnost jejich činnost jednoduše ověřit.
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Právě tomu jsme se chtěli v Deriverse vyhnout. Celý námi vyvíjený systém funguje přímo na veřejném blockchainu a žádná centralizovaná součást nemá přebírat kontrolu nad prostředky uživatelů ani zajišťovat samotné obchodování. To platí pro spotové obchodování a stejný princip hodláme využít i u derivátů. Uživatel tak nemusí přicházet o kontrolu nad svými penězi a může veřejně ověřit, co se s nimi děje. Právě v tom vidím naši největší inovaci a přínos.
I decentralizované protokoly ale mají své problémy, že?
Ano, zejména při spotovém obchodování jsou často velmi neefektivní. Abyste na nich dokázali realizovat stejný obchod za stejnou cenu jako na centralizované burze, můžete podle konkrétní situace potřebovat až dvoutisíckrát více kapitálu. Je to proto, jakým způsobem jsou tyto burzy navržené. Využívají totiž mechanismus označovaný jako AMM (Automated Market Maker), který umožňuje obchodování bez potřeby klasických aktivních tvůrců trhu.
Můžete to trochu více přiblížit? Zejména onen pojem?
Automated Market Maker byl jednou z prvních velkých inovací v oblasti kryptoměn a decentralizovaných financí (DeFi). Jde o alternativu k tradičnímu obchodování, při němž na burze působí market makeři, tedy aktivní tvůrci trhu, kteří průběžně publikují nákupní a prodejní ceny. AMM tento princip nahrazuje matematickou funkcí, která cenu automaticky vypočítává podle množství dostupné likvidity v obchodním poolu, tedy společné zásobě účastníky sdružených kryptoměn určených k obchodování.
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Pool tvoří kryptoměnový pár, například bitcoin a stablecoin USDC, přičemž jejich vzájemný poměr se mění podle obchodní aktivity. Likviditu do těchto poolů poskytují samotní uživatelé, kteří za to získávají poplatky z uskutečněných obchodů. Při každém obchodu se mění vzájemný poměr obou aktiv v poolu, a tím i jejich cena, jež se může odchylovat od ceny jiných trhů. Právě toho využívají sofistikovaní obchodníci, kteří nakoupí aktivum levněji na jedné burze a pak ho prodají dráž na jiné.
Má AMM i nějaké další nevýhody?
Tou hlavní je již zmíněná vysoká kapitálová náročnost – systém potřebuje obrovské množství likvidity. Profesionální market maker na Binance dokáže díky správně nastaveným algoritmům realizovat obchody v miliardových objemech i s kapitálem v řádu stovek tisíc dolarů. U AMM by na podobné objemy byly potřeba desítky milionů dolarů v likviditě. Pro představu, při zářijovém objemu obchodů na Deriverse v hodnotě 1,4 miliardy dolarů by to podle mě bylo přibližně 50 až 70 milionů.
My jsme se to ale rozhodli změnit a vyvíjíme systém založený na takzvaném order booku. Jde o mechanismus, jakým se na burze párují nabídky kupujících a prodávajících. Z pohledu tradičních financí je to nejrozšířenější a zavedená tržní struktura, kterou využívají právě například NASDAQ nebo CME. Na blockchainu bylo možné podobné systémy vybudovat už dříve, jejich provoz však narážel na vysoké nároky na výpočetní výkon a vysoké transakční náklady.
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Uživatelé totiž za provedení transakce často platí prioritní poplatek, který zvyšuje pravděpodobnost, že ji provozovatel sítě zpracuje před ostatními transakcemi. Výše poplatku přitom závisí na požadovaném výpočetním limitu – čím náročnější operace je, tím více stojí. U obchodování je ale rychlost zásadní, protože chcete, aby se vaše příkazy realizovaly co nejrychleji a za požadovanou cenu.
Jak se vám daří tento problém vyřešit?
Postavit order book na blockchainu je mimořádně náročné, protože každá operace spotřebovává jeho omezenou výpočetní kapacitu. Většina konkurentů přitom při vývoji používá obecné programovací frameworky a šablony, které obsahují i funkce, jež konkrétní projekt vůbec nepotřebuje. My jsme proto hledali co nejjednodušší a nejúspornější řešení. Náš technický spoluzakladatel, který se dlouhodobě věnuje obchodování na finančních trzích, vymyslel unikátní order book prakticky od základu tak, aby obsahoval jen nezbytné funkce. A právě to je naše velká konkurenční výhoda.
Vysoké nároky na výpočetní výkon byly totiž důvodem, proč šlo dříve order book na Solaně provozovat jen obtížně. Pokud by na takové burze obchodoval sofistikovaný market maker, mohl podle našich odhadů zaplatit až deset tisíc dolarů denně na transakčních poplatcích. U nás je to přitom při srovnatelném objemu jen zhruba 90 dolarů. I proto patříme mezi několik málo projektů na Solaně, kterým se daří budovat order book s reálnou trakcí.
V jakém stádiu se Deriverse aktuálně nachází?
Samotnou platformu jsme spustili letos v dubnu, a to i díky tomu, že se nám podařilo zaujmout investory. Od roku 2024 jsme získali něco přes milion dolarů v celkem třech investičních kolech, přičemž v tom posledním nám v Depo Ventures poskytli asi 600 tisíc dolarů. Aktuálně Deriverse umožňuje pouze spotové obchodování se třemi obchodními páry: SOL, USDT a cbBTC, přičemž ve všech třech případech je v protisměrném páru stablecoin USDC.
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Celkový objem obchodů realizovaných prostřednictvím protokolu od jeho spuštění přesáhl 3,5 miliardy dolarů a denní objemy dosahují až 50 milionů. Zajímavé je přitom srovnání s ostatními projekty na Solaně. Podle statistik DeFi Llama je Deriverse v objemu spotových obchodů na dvanáctém místě, přestože vázaný kapitál (TVL) v projektu dosahuje jen přibližně 300 tisíc dolarů. Jeden z konkurenčních AMM projektů má například likviditu přibližně 300 milionů a denní objem obchodů kolem dalších dvou set.
To ukazuje, jak výrazně efektivněji dokážou námi vyvíjené systémy využívat dostupný kapitál díky vlastnímu order booku. Právě tato efektivita je přitom zajímavá pro market makery, které chceme do platformy přilákat. Očekáváme, že ještě letos dosáhneme bodu zvratu, kdy se příjmy vyrovnají nákladům.
Jak se díváte na regulaci decentralizovaných burz a požadavky na ověřování identity uživatelů?
Myslím, že se trh postupně rozdělí do dvou skupin. Mnoho z těch, které chtějí působit na regulovaných trzích, bude muset zavést ověřování identity klientů (KYC). Náš největší konkurent v oblasti derivátů, Hyperliquid, podle všeho o tomto kroku uvažuje v souvislosti s plánovaným vstupem na americký trh. My KYC naopak zavádět nechceme, soustředíme se na dosažení co nejvyšší míry decentralizace s minimem vstupních bariér.
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Pro část uživatelů totiž může být takový požadavek překážkou. Nejde nutně o lidi, kteří se chtějí vyhýbat pravidlům – někomu jednoduše nevyhovuje čekat dva dny na schválení účtu. Chceme proto nabídnout alternativu k tradičnímu finančnímu systému, která v maximální míře umožní obchodovat bez zbytečných administrativních překážek.
Co dalšího máte ještě v plánu?
Chceme se více zaměřit na obchodování s deriváty a nabídnout uživatelům něco, co podle nás na trhu stále chybí: burzu, která kombinuje skutečnou decentralizaci s rychlým a efektivním obchodováním. Naší dlouhodobou ambicí je vybudovat protokol, který bude schopen fungovat zcela nezávisle na svých tvůrcích.
Zároveň hodláme přispět k rozvoji celého ekosystému Solany, která se chce stát jakýmsi NASDAQem na blockchainu. K tomu ale potřebuje efektivnější obchodní infrastrukturu, než jakou dnes nabízí většina zdejších řešení. Vedle zmíněných AMM poolů, jež vyžadují velké množství kapitálu, k nim patří také takzvané Prop AMM. Jde o market makery poskytující likviditu prostřednictvím agregátorů, kteří porovnávají nabídky na různých burzách a vybírají uživatelům nejvýhodnější cenu. Problém je, že market makeři mohou své nabídky ze dne na den stáhnout, a uživatelé tak přijdou o dostupnou likviditu.
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Právě proto podle nás Solana potřebuje order book. Ten umožňuje efektivněji využívat dostupný kapitál a zároveň vytváří infrastrukturu, na níž mohou obchodníci a market makeři dlouhodobě stavět. Věříme, že takové řešení může pomoci vybudovat funkční globální kapitálový trh přímo na Solaně.