Mileniálové tvoří více než polovinu českých investorů do kryptoměn. V poslední době je ale rychle dohání generace Z

Investice do kryptoměn v posledních letech nabírají na popularitě. Z okrajového odvětví převážně pro technologické nadšence se stal zcela běžný segment, do něhož vkládají své peníze jak mladí, tak starší lidé. Potvrdil to i nový průzkum české kryptoburzy Coinmate, který se zabýval právě přístupem jednotlivých generací k investování do kryptoměn.
Asi nejzásadnějším zjištěním nového průzkumu je fakt, že mileniálové (lidé narození přibližně v letech 1981 až 1995) aktuálně tvoří 53 procent všech kryptoinvestorů v Česku, což z nich dělá zdaleka nejsilnější věkovou skupinu. Generace X narozená zhruba mezi lety 1965 a 1980 pak představuje něco přes pětinu zdejších kryptoměnových investorů, přičemž stejný podíl má i generace Z, jejíž členové se narodili od roku 1996 do roku 2010.
Investujete do kryptoměn?
Právě u nejmladší skupiny takzvaných zoomerů je ale patrný výrazný nárůst zájmu o tyto digitální platidla, takže jejich podíl mezi investory se v poslední době zvyšuje. A ačkoliv věkové složení trhu se mění jen pomalu, stabilně se posouvá směrem k mladším generacím.
Mladí investují spíše dlouhodobě
Průzkum Coinmate se zabýval i tím, jaké kryptoměny lidé k investicím nejčastěji používají. Asi nebude překvapení, že celému odvětví jasně dominuje bitcoin, který má silné postavení napříč všemi věkovými skupinami – třeba u generace Z tvoří hned 72 procent všech nákupů. K dalším populárním kryptoměnám patří třeba ethereum, cardano či solana.
Rozdíly mezi jednotlivými generacemi jsou patrné i u jejich investičních strategií. Zatímco generace X obvykle do kryptoměn vkládá větší částky, mladší ročníky zpravidla investují sumy blížící se deseti tisícům korun. Zároveň mezi sebou mají nejnižší podíl denních obchodníků, a naopak nejvyšší podíl těch, kteří kryptoměny nakoupí a dlouhodobě je neprodávají.
U jednotlivých věkových skupin se výrazně liší rovněž míra oblíbenosti takzvané metody DCA, tedy pravidelného investování stejné částky ve stejných intervalech. Generace Z daný způsob využívá u téměř 15 procent všech svých transakcí, u mileniálů je to zhruba každá osmá, zatímco v případě generace X každá desátá.
„Mladší uživatelé investují systematicky a spíše dlouhodobě, starší generace se nebojí větších částek a častějšího obchodování. Tato rozmanitost přístupů trhu prospívá a ukazuje, že krypto dnes oslovuje skutečně široké spektrum lidí,“ uvedl zakladatel a šéf Coinmate Roman Valihrach.
Investorek je zatím jen deset procent
Z nejnovějších dat Coinmate vyplývá rovněž to, že mezi českými kryptoměnovými investory stále výrazně převažují muži, kteří mají v odvětví zhruba 90procentní podíl. Přesto ale oproti předchozím letům dochází k pozvolnému růstu počtu investujících žen, u nichž se navíc postupně zvyšuje i jejich obchodní aktivita.
„Vzrůstající podíl žen i mladších ročníků ukazuje, že kryptoměny se posouvají mimo úzký rámec technologických nadšenců. Stávají se běžnou součástí osobních financí a přitahují lidi, kteří dříve o investování vůbec neuvažovali. Oba faktory jsou přitom důležité pro dlouhodobou důvěryhodnost celého odvětví,“ uzavřel Valihrach.