Melodie letních fesťáků lákají Čechy i letos. Rekordní ročník hlásí Rock for People, pozadu nechce zůstat ani konkurence

Letní prázdniny rozhodně nejsou jen ve znamení plážové relaxace na Jadranu nebo túr v horách. Desítky tisíc hudebních nadšenců totiž pravidelně vyráží na tuzemské hudební festivaly, na nichž každoročně vystupuje velké množství českých a zahraničních interpretů, kteří se věnují nejrůznějším žánrům.

Letošní letní festivalovou sezónu ve druhém červnovém víkendu zahájil milovický Votvírák, který je podle pořadatelů vůbec největším multižánrovým festivalem v Česku a každoročně se ho zúčastní desetitisíce lidí. Mezi letošní hvězdy této akce patřila třeba kapela Kryštof, Rybičky 48, Divokej Bill, Xindl X, Mig 21, Michal David či Jaroslav Uhlíř.

Následující červnový víkend se uskutečnil rockový festival Rock for People. Letošní 29. ročník byl podle pořadatelů rekordním, protože ho navštívilo více než 40 tisíc lidí. Ty do Hradce Králové nalákaly především kapely The Offspring, Bring Me the Horizon, Sum 41, Avril Lavigne nebo Yungblud.

Poslední významnou akcí, jejíž pořadatelé už mohou začít plánovat příští ročník, je Metronome Prague. Tento multižánrový festival se odehrál minulý víkend v pražské Stromovce a zavítalo na něj přes 20 tisíc návštěvníků, pro které vystoupil například Michael Kiwanuka, Milky Chance nebo Raye.





Hrady CZ opět objedou Česko

Většina českých festivalů se samozřejmě uskuteční až v období letních prázdnin. Prvním z nich bude poslední červnový víkend táborský Mighty Sound, jež se soustředí převážně na punk a punkrock, rock'n'roll, hardcore, reggae, ska či indie rock. Mezi největší letošní hvězdy této akce budou patřit Bad Religion, The Hives, Cock Sparrer, Dubioza Kolektiv, Agnostic Front nebo Feine Sahne Fischfilet. Třídenní vstupenky je aktuálně možné pořídit za 3590 korun, jednodenní lístky stojí od 2190 korun.

Největší elektronický festival ve střední Evropě Beats for Love se letos odehraje od 3. do 6. července. Jeho návštěvníci se mohou těšit třeba na Davida Guettu, Aloka, Borise Brejchu, Erica Prydze či Lost Frequencies. Celofestivalové vstupné na všechny dny aktuálně vychází na 4390 korun, vstupné na jeden den pak stojí od 1790 korun.

Příznivce rockové hudby letos opět potěší vizovický Masters of Rock naplánovaný od 11. do 14. července. I tento festival má výrazný mezinárodní přesah, takže na něm vystoupí třeba legendární Judas Priest, zpěvák kapely Iron Maiden Bruce Dickinson, Avantasia, Accept, Electric Callboy či Amaranthe. Jednodenní vstupenka stojí 1500 korun, vstupné na celou akci vychází na 3350 korun.

Ve stejném víkendu jako Masters of Rock začíná i putovní festival Hrady CZ. Ten letos postupně zavítá na Točník, Kunětickou horu, Švihov, Bezděz, Rožmberk nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí a Bouzov. Návštěvníkům těchto významných památek letos zazpívají třeba Lucie, Daniel Landa, Chinaski, Horkýže Slíže, Mig 21 nebo Jelen. Jednodenní vstupné aktuálně stojí okolo tisícovky, dvoudenní permanentka je pak za 1800 korun.

Sázavafest letos nebude

Jedním z nejvýznamnějších českých multižánrových festivalů je bezpochyby Colours of Ostrava. I letos zde vystoupí některé celosvětové hvězdy, jako třeba Queens of the Stone Age, Sam Smith, Lenny Kravitz, James Blake, Gary Clark Jr., Sean Paul či Zara Larsson. Z českých interpretů se v Ostravě od 17. do 20. července ukáže třeba Aneta Langerová, Bratři Ebenové, Lake Malawi či Mig 21. Čtyřdenní vstupné aktuálně vychází na 4390 korun, jednodenní lístek stojí 2990 korun.

Významné jubileum letos oslavuje festival Benátská, jehož 30. ročník se uskuteční od 25. do 28. července v Liberci. Na akci vystoupí třeba Scooter, Suzi Quatro, Slade, Divokej Bill, Čechomor, Marie Rottrová, Ben Cristovao, Jelen, Pokáč, Vypsaná fixa či Wohnout. Celofestivalové vstupné zájemce vyjde na 2290 korun, jednodenní vstupenky začínají na 1190 korunách.

Z dalších známých festivalů nelze opomenout Let It Roll či Brutal Assault. První zmíněná akce je jedním z největších drum and bassových festivalů na světě a letos proběhne od 1. do 3. srpna na letišti v Milovicích. Brutal Assault pak zaujme všechny nadšence heavy metalové hudby, kteří si mohou zajet poslechnout své oblíbené interprety od 7. do 10. srpna do pevnosti Josefov u Jaroměře. Permanentky na obě akce aktuálně stojí něco přes čtyři tisíce korun, jednodenní lístky vychází na více než dva tisíce.

Poslední významnou akcí z hlediska termínu konání je největší tuzemský plážový festival Mácháč. Ten potěší především všechny fanoušky elektronické hudby, kteří se mohou do Doksů vydat 16. a 17. srpna. Z tradičních akcí se naopak letos neuskuteční Sázavafest, který podle pořadatelů neustál dlouhodobě rostoucí náklady.

V případě všech zmíněných festivalů každopádně platí, že lidé by s nákupem vstupenek neměli příliš otálet. Čím dříve si je totiž koupí, tím méně za ně zaplatí. Už nyní se dají pořídit vstupenky na příští ročník festivalu Votvírák, další festivaly pak předprodej lístků na sezónu 2025 zahájí ještě během letošního léta.