Mělo sloužit i jako protiatomový kryt. Podívejte se na unikátní historické fotografie z výstavby pražského metra

Protáhnout pražskou dopravu pod zem inženýry poprvé napadlo už na sklonku 19. století, kdy se ve městě budovala nová kanalizace. Nakonec se od záměru ustoupilo, ovšem ani tak by Praha nebyla první – v Londýně se totiž podzemkou jezdilo již od roku 1863.
Konkrétní plány na stavbu pražského metra se začaly rozjíždět až za první republiky, přičemž počáteční projektové přípravy byly zahájeny teprve na konci 30. let 20. století. Naneštěstí, příchod druhé světové veškeré tyto ambice zhatil, a tak byla myšlenka na pražskou podzemní dopravu na dlouhá léta uložena do šuplíku. K zahájení její výstavby definitivně došlo až v roce 1966.
Tajné místo, ze kterého nikdy vlak nevyjel
Málokdo dnes ví, že stavbu metra schválila komunistická vláda v přísném utajení už roku 1953. Tehdejší takzvaný Ideový projekt byl sice po pár měsících uložen k ledu, jedna jeho stopa ale zůstala zachována – mezi lety 1953 až 1957 vyrostla na Klárově nedaleko dnešního Úřadu vlády zkušební stanice, kterou sice nikdy vlak neprojel, avšak podařilo se zde vyzkoušet jednotlivé stavební postupy. Zároveň tak vznikl bezpečný úkryt, kam se mohlo schovat tehdejší politické vedení.
Naplno se přípravy na stavbu metra rozběhly až v 60. letech, kdy začalo být zcela jasné, že úzké uličky historického centra města už rostoucí nápor automobilů a tramvají dále neunesou. Roku 1965 vláda schválila koncepci takzvaných podpovrchových tramvají, jež měly část trasy projíždět podzemními tunely. Tudy ale cesta nakonec nevedla (z dnešního pohledu šlo sice o úsporné, leč tak trochu i polovičaté řešení, které s moderním metrem, jak ho známe nyní, rozhodně nelze srovnávat).
Spory o to, zda se vydat směrem podpovrchových tramvají, nebo metra, pokračovaly ještě dlouhé měsíce. Definitivní tečku za nimi udělala vláda 9. srpna 1967 – tedy dobrý rok a půl po prvním symbolickém výkopu v Opletalově ulici –, když se rozhodla stavět rovnou plnohodnotnou podzemní dráhu sovětského typu.
Rozhodla studená válka
Při rozhodování sehrálo svoji roli i napětí mezi velmocemi, protože když nad světem visela hrozba jaderné války, plánovači začali o tunelech uvažovat nejen jako o dopravní tepně, ale i jako o krytu pro vedení státu a obyvatele. Proto dráhu hloubili desítky metrů pod povrchem, ačkoliv původní návrh počítal s tunely ukrytými jen pár metrů pod zemí (takzvaná mělká „podzemka“ by totiž jako ochrana před případnou explozí nebyla příliš platná).
Sovětský vzor se koneckonců promítl do celé stavby. Vozy Ečs dorazily z Východu, první strojvedoucí podstupovali školení přímo v moskevském metru a stavbaři přebírali zkušenosti z podzemních drah v Kyjevě, Tbilisi i samém srdci SSSR, Moskvě.
Kopalo se ručně, někdy až do cizího sklepa
Prvním úderům sbíječky před 60 lety přihlížela jen skupinka zasvěcených, kterým význam daného okamžiku nejspíš vůbec nedocházel. „To datum 7. ledna 1966 dnes zcela samozřejmě chápeme jako den, kdy se začalo stavět i pražské metro,“ uvedl pro dopravní magazín mhd86.cz vedoucí archivu Dopravního podniku Pavel Fojtík.
Stavba metra v 60. letech pochopitelně neměla s dnešními technologiemi nic společného. Velkou část stanic i tunelů bylo nutné hloubit přímo z povrchu, z otevřených jam – centrum města se kvůli tomu na dlouhé měsíce proměnilo v jedno velké staveniště. Tam, kde se razilo pod zemí, spoléhali dělníci hlavně na vlastní síly: tunely prosekávali pneumatickými sbíječkami a betonové i ocelové díly ostění skládali ručně. Šlo o vyčerpávající a nebezpečnou práci, avšak při dobrém tempu zvládli prokopat až 100 metrů měsíčně.
Občas se stalo, že se kopáči probourali rovnou do sklepa některého z domů nad sebou. Zároveň při hloubení naráželi na pozůstatky dávné Prahy – největším nálezem se stala rotunda z devátého století, kterou archeologové odkryli při ražbě pod kostelem svatého Pankráce, kromě toho ale objevili také staré městské hradby nebo mramorové vodovodní potrubí.
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Vlastní řešení si vyžádal Nuselský most. Souprava metra jím projíždí ukrytá přímo v dutém nosníku, pár metrů pod auty a chodci.
Slavnostní jízda k výročí osvobození
Budování prvního úseku linky C mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská (dnešní Florenc) zabralo přes osm let. Poslední tunel byl hotový v létě 1972, jenže než se na koleje vydala vůbec první zkušební souprava, uplynul ještě více než rok. Provoz měl být přitom zahájen již v roce 1970, nicméně nezkušenost stavbařů vedla k tomu, že se termíny otevření jeden za druhým odsouvaly.
Nakonec se dráha otevřela pro veřejnost až 9. května 1974, přičemž volba tohoto data rozhodně nebyla dílem náhody. Vládnoucí komunisté ho navázali na 29. výročí osvobození Prahy Rudou armádou a celou událost pojali jako velkolepou manifestaci přátelství se Sovětským svazem.
První trasa měla devět stanic a Pražané ji přijali s nadšením – pro mnohé z nich byla zcela jedinečným zážitkem i jízda po eskalátoru, natož cesta metrem. Hned první den se podle dobových údajů podzemím svezlo přes 300 tisíc lidí.
Od „Céčka“ po „Déčko“
Podzemní síť se pak postupně rozrůstala po etapách. V roce 1978 přibyla zelená linka A, načež ve stanici Muzeum vznikl první přestupní uzel. V listopadu 1985 byla doplněna žlutým „Béčkem“, čímž došlo ke vzájemnému propojení všech tří linek, v jejichž centru se uzavřel pověstný přestupní trojúhelník.
Ražba trasy A byla nebývale náročná, neboť kvůli husté historické zástavbě a velkým výškovým rozdílům museli stavbaři vést tunely hluboko pod zemí, navíc pod samotnou Vltavou – dno řeky bylo nejdřív nutné zpevnit injektáží. Právě na této trase najdeme stanici Náměstí Míru, která leží 53 metrů pod povrchem a sváží k ní nejdelší eskalátor v zemi, měřící úctyhodných 87,2 metru. Po sametové revoluci pak z map zmizela jména připomínající minulý režim. Ze stanice Moskevská se stal Anděl, z Gottwaldovy Vyšehrad a z Leninovy dnešní Dejvická.
Voda, oheň a budoucnost jménem D
Provoz pod zemí nebyl rozhodně vždy bez vrásek. V červenci 1987 zachvátil soupravu ve stanici Kosmonautů (dnešní Háje) rozsáhlý požár, který se ale naštěstí obešel bez zranění. Mnohem tvrdší ránu metru zasadila velká voda během povodní v srpnu 2002, jež zaplavila mnoho tratí i stanic. Škody šly tehdy do miliard korun a některé úseky zůstaly mimo provoz dlouhé měsíce.
Dnes přepraví pražská podzemka kolem milionu cestujících denně a patří k nejvytíženějším v Evropě. Měří zhruba 65 kilometrů a má 61 stanic, přičemž zatím poslední úsek (prodloužení trasy A k Nemocnici Motol) byl otevřen v roce 2015.
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Pod městem navíc roste úplně nová, čtvrtá linka. Ponese označení D, na mapách dostane modrou barvu a stane se vůbec první plně automatizovanou trasou pražského metra – vlaky po ní pojedou bez strojvedoucího, řídit je budou moderní systémy.
Déčko vzniká po etapách, přičemž jako první se cestující svezou mezi Pankrácí a Písnicí na jihu města. Původně se počítalo s rokem 2029, kvůli zdlouhavým sporům o výběr zhotovitele se ale zprovoznění tohoto úseku posunulo zhruba na rok 2032. Na dokončení celé linky až k Náměstí Míru, kde vznikne přestup na trasu A, si přitom Pražané počkají ještě o několik let déle.
Zdroje: dpp.cz, mhd86.cz, archiweb.cz