Megaprojekt Saúdské Arábie Neom má problémy s financováním. Peníze hledá v Číně

Velkolepé plány na vybudování futuristické megapole Neom, jejíž součástí má být i lineární město The Linie (Linie) představila Saúdská Arábie už před časem v rámci strategie Vize 2030. Ta se zaměřuje na několik oblastí včetně udržitelnosti, turismu nebo umění a dává si za cíl zbavit pouštní zemi ekonomické závislosti na příjmech z ropy.

Naneštěstí, konkrétně Neom má podle posledních zpráv potíže s financováním, v důsledku čehož se vyrojily spekuluje o snižování nákladů i zmenšování celého projektu. Vrcholní představitelé Saúdské Arábie se každopádně myšlenky na jeho realizaci rozhodně vzdávat nehodlají, a tak hledají prostředky na výstavbu v různých částech světa. Nejnověji proto se svou roadshow zamířili do Číny.

Neutrální reakce i přirovnání k videohře

Zástupci Neomu prezentovali projekt v Pekingu, Šanghaji a Hongkongu, aby ho představili tamním investorům. Podle serveru Business Insider, jenž se odkazuje na francouzskou tiskovou agenturu AFP, nikdo ze zúčastněných po akci uzavření obchodu přímo nepotvrdil, ale jeden z čínských investorů se nechal slyšet, že pro něj Neom už není tak tajemný.





Stavba pouštního města NEOM pokračuje. Zdroj: NEOM

Konkrétně se jednalo o Leonarda Chana, předsedu Hongkongské asociace pro vývoj inovativních technologií, podle kterého byly reakce pozvaných na tento ambiciózní stavební počin „většinou neutrální“. „Město rád navštívím pro zábavu, ale žít bych tam nechtěl. Je to něco jako SimCity,“ doplnil vrcholný úředník vzápětí pro AFP.

Místo nadšení přichází obavy ze zadlužení

Saúdskoarabská delegace si od soukromé prezentace zřejmě slibovala víc, neboť hostům měla údajně připravit neopakovatelný zážitek v podobě digitální prohlídky futuristického velkoměsta plného zajímavostí. Kromě takzvaného Oxagonu, který má redefinovat tradiční průmyslový model, bylo k vidění i tamní horské středisko nebo luxusní ostrov v Rudém moři, jehož zpřístupnění široké veřejnosti je plánováno na konec letošního roku. Naopak potíže s financováním a naplněním plánované megapole Saúdové nezmiňovali, přestože se o nich už několik týdnů spekuluje.

Pouštní projekt se totiž ukazuje jako nesmírně nákladný, přičemž podle některých zdrojů ho skutečně bude nutné částečně omezit. Agentura Bloomberg například začátkem tohoto měsíce uvedla, že Saúdská Arábie výrazně snížila odhady počtu lidí, kteří by měli v nově vybudovaném městě žít. Původně se oficiální čísla pohybovala okolo 1,5 milionu obyvatel do roku 2030. Aktualizovaná data ale do konce dekády počítají pouze s 300 tisíci lidmi s trvalým bydlištěm.

Náklady na Neom se mohou podle Bloombergu vyšplhat až na 500 miliard dolarů, a tak projekt – zejména ve spojitosti s bilionovými investicemi saúdskoarabské vlády do celé strategie Vision 2030 – vyvolává u veřejnosti spíše obavy než nadšení. Tím spíš, když podle některých médií včetně The Wall Street Journal si navíc země plánuje půjčovat i na další související megastavby.

Část financí by každopádně Neom mohl získat prostřednictvím dluhopisů. K vydání prvních z nich by mělo dojít ještě v průběhu tohoto roku, přičemž zástupci společnosti si od tohoto kroku slibují, že se jim tak podaří vybrat až 1,3 miliardy dolarů.