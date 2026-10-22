Měď nad zlato. Cenu červeného kovu žene vzhůru poptávka firem i států. Za jakých okolností zlevní, se analytici neshodnou

Měď je důležitou surovinou pro výrobu elektroniky, stavebnictví, dopravu i autoprůmysl. Mimo to slouží rovněž jako ukazatel ekonomické aktivity, a to jak z hlediska mikroekonomického, tak makroekonomického. A protože státy i firmy se o dodávky tohoto kovu v posledních měsících a letech doslova přetahují, letí jeho cena vzhůru – dokonce tak moc, že svým vývojem letos válcuje i samotné zlato.
Jen od začátku tohoto roku měď podražila téměř o 16 procent, na londýnské burze se aktuálně obchoduje kolem 14 300 dolarů za tunu. Ve srovnání se stejným obdobím roku minulého je pak toto zdražení ještě markantnější, konkrétně více než 30procentní. Naproti tomu cena zlata na spotovém trhu za uplynulých dvanáct měsíců o pět procent poklesla.
Z kritických surovin se stávají strategické
Státy, regiony i průmyslová odvětví kladou stále větší důraz na zajištění přístupu ke kovům, jež potřebují pro národní bezpečnost, hospodářský růst a technologickou infrastrukturu, uvedl pro CNBC šéf americké těžařské a průzkumné společnosti Ivanhoe Electric Taylor Melvin. Právě tento posun podle něj způsobuje, že cena červeného kovu jde nahoru. „Pro těžbu mědi ve světě, a zejména ve Spojených státech, je nyní velmi příznivé období,“ zmínil Melvin, jehož firma se zaměřuje také na produkci zlata, stříbra, niklu a kobaltu.
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Kovy, které byly dosud označovány jako kritické suroviny, se v čím dál větší míře stávají kovy strategickými, a to doslova. Rostoucí zájem o měď navíc přichází v době, kdy investoři začínají pochybovat o udržitelnosti výdajů na umělou inteligenci a výstavbu rozsáhlých datových center. Tyto obavy se následně promítly do kolísání technologických akcií. Melvin se nicméně nechal slyšet, že měď současnou volatilitu ustojí.
Trochu jiného názoru je šéf analytiků XTB Jiří Tyleček. Ten by odolnost inkriminovaného kovu vůči problémům kolem AI nepřeceňoval. „Dražší měď nejspíš výstavbu datacenter nezastaví, slabá návratnost celé investice už ale může. Takže měď bude růst i klesat s poptávkou po AI a její návratnosti. Rozhodující pro mě proto bude, zda technologické firmy dostojí svým smělým plánům. Samotný pokles jejich akcií, korekci trhu, kov ustát může, ale výrazné škrty v investičních rozpočtech by už pocítil,“ řekl naší redakci.
Technologický boom mění trh
Nový zdroj poptávky, který bude jen obtížné omezit, nyní představuje již skloňovaný technologický sektor. Je totiž nepravděpodobné, že by velké společnosti rozhodovaly o investicích do obřích datových center především podle ceny mědi. A podobně nepružná je i poptávka související s národní bezpečností a obrannými rozpočty. Oba tyto faktory tak mohou podporovat další růst spotřeby.
„Podle odhadů obchodní společnosti Trafigura by spotřeba mědi v tomto segmentu (AI) mohla do roku 2028 vzrůst ze současného zhruba jednoho až na 1,6 milionu tun v konzervativnějším scénáři. Při realizaci všech plánovaných investic ale může dosáhnout dokonce dvou a půl až tří milionů tun,“ vypočítal pro Euro.cz hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek.
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Melvin pak v souvislosti se současnou situací v technologickém sektoru zmínil ještě jednu další zajímavost, a sice že potenciální snížení valuace těchto firem nemusí v konečném důsledku znamenat zastavení růstu odvětví jako takového ani oslabení poptávky po průmyslových kovech: „Obě věci mohou platit současně. Nálada na kapitálových trzích může vést k poklesu ocenění akcií, avšak segment jako takový dál poroste a bude dále vytvářet dodatečnou poptávku po mědi.“
Hrozba amerických cel komplikuje dodávky
K růstu ceny červeného kovu přispívá také nejistota ohledně možného zavedení amerických tarifů na rafinovanou měď. Tamní ministerstvo obchodu totiž vloni doporučilo uvalit na ni od 1. ledna 2027 clo ve výši 15 procent, konečné rozhodnutí ale dosud nepadlo. Právě tato hrozba přitom vedla k přesunu značné části světových zásob mědi do Spojených států.
Kolik kovu zůstane k dispozici odběratelům na ostatních trzích, je v současnosti nejisté. Například zásoby Číny jsou aktuálně mimořádně nízké a místní cenové prémie rostou. Tedy jinými slovy, nabídka nestačí pokrývat poptávku.
Naneštěstí, jak upozornil Míšek, otevírání nových dolů trvá řadu let. Zároveň platí, že se těžaři potýkají s klesající kvalitou rud a samotnou produkci komplikuje řada provozních a klimatických problémů: „Například firma BHP zaznamenala ve třetím čtvrtletí meziroční pokles produkce mědi o 19 procent. Napětí na trhu dokládá též rozhodnutí chilské společnosti Codelco zvýšit evropskou dodací prémii pro příští rok na rekordních 350 dolarů za tunu.“
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Aby se však těžařům vyplatilo produkci zvyšovat, budou muset podle investičního šéfa Aberdeen Investments Iaina Pylea zůstat ceny na vyšší úrovni delší dobu. Případné oznámení amerických cel totiž může přinést jejich krátkodobý pokles. Dle Míška je takový vývoj reálný, druhým dechem navíc dodal, že krátkodobě nelze vyloučit ani výraznější cenovou korekci – zejména pokud zpomalí světová ekonomika, firmy přehodnotí investice do AI nebo americká administrativa změní celní politiku. Koneckonců i konsenzus prognóz sledovaných Bloombergem počítá pro příští rok s průměrnou cenou kolem 13 700 dolarů za tunu a pro rok 2028 přibližně s 12 800 dolary, tedy pod současnými tržními úrovněmi, objasnil hlavní ekonom Argos Capital.
„Osobně proto očekávám, že z dlouhodobého hlediska zůstane měď strukturálně podporována rostoucí spotřebou a omezenými možnostmi rychlého navýšení těžby. Pro další vývoj cen bude rozhodující především to, zda skutečný růst fyzické poptávky dokáže naplnit mimořádně vysoká očekávání, která jsou dnes již do značné míry zahrnuta v cenách,“ podotkl Míšek. O dlouhodobém růstovém potenciálu hovořil i Tyleček, cesta k vyšším cenám ale bude dle jeho názoru hodně rozkolísaná.