McDonald's míří do regionů a menších měst. Kromě expanze chystá i modernizaci svých restaurací za půl miliardy

Onen expanzní projekt mají na starosti šéf developmentu pro Česko a Slovensko Aleš Hrabák a provozní a franšízový ředitel Jaroslav Sedláček, který má ke značce velmi osobní vztah. Začínal totiž v roce 1998 jako řadový zaměstnanec v kuchyni zmíněné restaurace na Václavském náměstí.
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„Postupně jsem se propracoval až na vedoucí pozici a následně přešel na centrálu, kde jsem prošel několika rolemi v provozním oddělení. Díky tomu jsem měl možnost poznat McDonald's opravdu od základů,“ popisuje pro Euro.cz Sedláček s tím, že právě on sám je příkladem toho, jak může člověk ve světoznámém fastfoodovém řetězci postupně růst a budovat si kariéru. Jeho kolega Hrabák oproti tomu vystřídal na své cestě tuzemským gastronomickým oborem hned několik zaměstnavatelů, avšak právě McDonald's pro něj vždy představoval pomyslnou metu, které chtěl dosáhnout.
Další pobočky a postupný remodeling
Dle obou manažerů vidí značka jak tady v Česku, tak na sousedním Slovensku stále prostor pro další růst, a proto hodlá v následujících letech pokračovat v rozšiřování sítě. Konkrétní počet nových restaurací nicméně Sedláček uvádět nechce, neboť projekty jsou v různých fázích přípravy a jejich realizace závisí na celé řadě faktorů: „Naší ambicí ale je udržet stabilní tempo expanze a postupně přibližovat McDonald's zákazníkům i v lokalitách, kde dnes ještě nejsme zastoupeni.“
Zdaleka už přitom neplatí, že by americký fastfoodový řetězec měl být přítomen pouze ve velkých městech či nákupních centrech, potenciál je podle Hrabáka i v regionech. „Zároveň nás zajímají lokality v blízkosti významných dopravních tahů. Nejde jen o to, kde je dostatek zákazníků dnes, ale také o to, jaký potenciál bude mít dané místo za několik let. Dobrá dostupnost je tedy nesmírně důležitá,“ vysvětluje.
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Kromě nových poboček chce společnost postupně investovat i do těch stávajících, přičemž na remodeling má zamířit zhruba půl miliardy korun. Restaurace, které se otevíraly v době, kdy řada ze současných služeb neexistovala, se totiž musí přizpůsobovat. „Samotná modernizace přitom neznamená jen nový interiér. Je třeba se dívat i na pohyb zákazníků po provozovně, fungování kuchyně a výdeje i zázemí zaměstnanců,“ uvádí pro naši redakci Hrabák.
Franšízant není jen investor
Pro další růst mají být zásadní franšízanti, kteří provozují všechny restaurace v tuzemsku a většinu u našeho východního souseda. Někteří z nich s McDonald's podnikají i více než 30 let a postupně přidávají další provozovny. Vítání jsou samozřejmě i noví zájemci, avšak zároveň platí, že celkový počet investorů není tím nejpodstatnějším.
„Mnohem důležitější je pro nás najít ty správné lidi. Franšízant u nás není pasivní investor. Je to člověk, který se svému podnikání věnuje každý den, vede své týmy, chce svůj byznys dlouhodobě rozvíjet a zároveň je blízko místní komunitě, zná její prostředí a aktivně ji podporuje,“ míní Sedláček a dodává, že právě propojení lokálního podnikatele se zázemím, zkušenostmi a standardy globální značky považuje za jednu z největších předností franšízového modelu.
Rozšiřování portfolia stávajících franšízantů přitom není žádným automatickým krokem, rozhodující je jejich dosavadní podnikání a to, zda jsou připraveni růst dál, aniž by to bylo na úkor kvality. Kandidáti proto procházejí zhruba devítiměsíčním tréninkem přímo v provozu, kde si projdou vším od každodenního fungování restaurace přes vedení lidí až po její ekonomiku.
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„Chceme, aby před převzetím vlastního byznysu opravdu věděli, do čeho vstupují, a rozuměli McDonald's nejen z pohledu podnikatele, ale i lidí, kteří v provozovně každý den pracují. A to platí jak v Česku, tak na Slovensku,“ připomíná Sedláček.
Technologie mají pomáhat a usnadnit práci lidí
Nutno podotknout, že proměnou během poslední dekády procházejí i samotné restaurace. Zákazník dnes může objednávat přes kiosky nebo aplikaci, využít McDrive, nechat si jídlo přinést ke stolu nebo objednat domů. Starší pobočky se proto musí přizpůsobovat tomu, jak konkrétně lidé služby využívají.
Technologie ale samozřejmě pomáhají i provozovatelům. Manažeři díky nim mají lepší přehled o objednávkách a mohou přesněji plánovat směny a zásoby. Zároveň se hodí při kontrole kvality a bezpečnosti potravin – od skladování surovin a hlídání jejich teploty a trvanlivosti až po samotnou přípravu jídla. „Technologie nám dnes umožňují řadu těchto parametrů sledovat systematičtěji, a tím výrazně snižovat prostor pro lidskou chybu,“ potvrzuje Sedláček.
Podle Hrabáka digitalizace ale neznamená, že by se člověk z provozovny zmizel. Jeho role je i nadále nenahraditelná. „Technologie sice dokáže něco změřit, upozornit na odchylku nebo usnadnit rozhodování, avšak sama za vás restauraci nevede. Nevybuduje dobrý tým, nevšimne si všech nuancí v kontaktu se zákazníkem a nevytvoří atmosféru, kvůli které se lidé rádi vracejí,“ uzavírá s tím, že podobná řešení budou v pobočkách přibývat, přičemž jejich úkolem je především udělat návštěvu zákazníka jednodušší a příjemnější a zaměstnancům usnadnit každodenní práci.