Masarykovo nádraží kdysi a dnes: První parní vlak sem přijel v roce 1845, teď prochází velkou rekonstrukcí

První vlak projel „Masaryčkou“ již 4. srpna 1845, tehdy šlo ale jen o zkušební jízdu. Slavnostní otevření, provázené dělostřeleckými salvami a velkými fanfárami, proběhlo až o dalších 16 dní později. Stanice se přitom jmenovala jednoduše „Praha“.
Nutno podotknout, že vytvořit takovou stavbu nebylo vůbec jednoduché, neboť město bylo lemováno barokními hradbami, do kterých se kvůli kolejím muselo prorazit šest nových otvorů. Hradby se navíc na noc uzavíraly mřížemi, takže se nádraží rozdělilo na vnitřní část uvnitř města a vnější za zdí. Tento moment představoval vůbec první výraznější průlom do dosud funkční pražské pevnosti.
Postaveno bylo za devět měsíců
Polohu nádraží u hradeb vybral v roce 1842 inženýr Jan Perner, klasicistní budovy pak navrhl architekt Antonín Jüngling. Na jejich výstavbě pracovalo asi čtyři tisíce dělníků.
Samotná realizace probíhala velmi rychle, postaveno bylo za pouhých devět měsíců. O několik let později pak přibyl ještě vládní salonek vytvořený speciálně pro uvítání císaře Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské na jejich svatební cestě.
Svůj název měnilo hned šestkrát
Dnes je „Masaryčka“ nejstarším provozovaným hlavovým nádražím (vlaky zajíždějí ze stejného směru, jakým vyjíždějí) v celé Evropě. A ačkoliv svoji podobu si víceméně zachovalo, jméno za tu dobu změnilo hned několikrát.
V roce 1862 byl název rozšířen na „Praha státní nádraží“. Což je na první pohled trochu matoucí, protože objekt byl v té době v soukromém vlastnictví StEG (Rakouské společnosti státní dráhy). Jméno tedy ve skutečnosti odkazovalo na název vlastníka, nikoliv na to, že by dráhu vlastnil stát.
Mezi Masarykovým nádražím a Florencí roste nové město. Brownfieldy střídá světová architektura a investice za desítky miliard
O dalších bezmála 60 let později, konkrétně v roce 1919, bylo na počest prvního československého prezidenta přejmenováno na „Praha Masarykovo nádraží“. Za okupace se nacisté chtěli Masaryka v názvu zbavit, a tak nakonec zvolili neutrální „Praha Hybernské nádraží“ – podle jedné z ulic, ze které se do budovy vstupuje. Od roku 1953 až do pádu komunismu jezdili cestující na „Prahu-střed“. Po revoluci se ovšem navrátil staronový název „Praha Masarykovo nádraží“.
Hrozba demolice a tři stanice vedle sebe
Ačkoliv Masarykovo nádraží existuje už 181 let, v druhé polovině minulého století mělo chvílemi namále. Kolejiště totiž překáželo automobilům, a tak hrozilo, že bude zdemolováno. Místo něj zde mělo vyrůst obrovské náměstí, které svou rozlohou mělo být větší než Karlovo. Díky přemostění Severojižní magistrálou byla ale hrozba nakonec zažehnána.
Za zmínku stojí také to, že vedle Masaryčky postupně vyrostly ještě dvě další stanice – nádraží císaře Františka Josefa (poté Wilsonovo, dnes Praha hlavní nádraží), které fungovalo od roku 1871, a Denisovo nádraží (Praha-Těšnov). Poslední zmiňované je už ale dávno uzavřeno, přestože platilo za jedno z nejkrásnějších ve střední Evropě.
Masarykovo nádraží bylo od začátku svým vizuálem spíše skromnější, jeho „bratři“ naopak okázalejší. „Wilsonovo a Těšnov lze z architektonického hlediska označit za perly. Masarykovo nádraží je méně nápadné," potvrdil pro irozhlas.cz historik architektury Zdeněk Lukeš.
Přestavbu nádraží odstartoval zlatý dům
Proměna nádraží, kterou můžeme sledovat v posledních letech, nezačala u kolejí. Prvním viditelným krokem byla budova Masaryčka, která vedle něj vyrostla v roce 2023. Kancelářský komplex vyniká nápadnou zvlněnou fasádou zlaté barvy, jež působí jako zjevení, neboť její tvar z jedné strany připomíná starou parní lokomotivu. Pro samotné nádraží má navíc přínos v tom, že funguje jako spojka pro pěší mezi zmíněnou ulicí Hybernská s tou Na Florenci.
Návrh vytvořilo londýnské studio Zaha Hadid Architects, nicméně sama slavná architektka Zaha Hadid se dokončení budovy nedočkala. Zesnula v roce 2016, tedy sedm let před tím, než se její umělecké dílo stalo skutečností. Developer Penta vložil do projektu zhruba 2,5 miliardy korun, přičemž jen půl miliardy spolkla právě ona fasáda. Předloni si Masaryčka z galavečera CEEQA, což je jedno z nejprestižnějších evropských ocenění v oboru komerčních nemovitostí vůbec, odnesla hned dvě ceny, včetně titulu Budova roku pro střední a východní Evropu.
Přestavba nádraží vyjde skoro na čtyři miliardy
Velkých změn se dočká i samotné Masarykovo nádraží. Kompletní přestavba za necelé čtyři miliardy korun, většinou financovaná z evropských fondů, měla být původně hotová příští léto. Kvůli rozsáhlým archeologickým nálezům nicméně nabrala zpoždění, takže se nyní počítá spíše s koncem roku.
Na co vše se cestující mohou těšit? Tak například na devět kolejí místo nynějších sedmi, dále pak na nástupiště, která budou všechna bezbariérová, ale také na zbrusu novou platformu spojující Florenc, Hybernskou ulici a nádrží, jež povede přes celé kolejiště. A nakonec, avšak nikoliv v poslední řadě, se sluší též zdůraznit, že jednotlivé spoje budou odsud v budoucnu jezdit až na Ruzyň. „Modernizace počítá s tím, že se Masaryčka stane výchozím bodem také pro vlaky na letiště," nechal se podle serveru dopravacek.eu před před dvěma lety slyšet generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.
Zdroje: radio.cz, irozhlas.cz, archiweb.cz, silnice-zeleznice.cz, zdopravy.cz