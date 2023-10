Malíř Adam se přiučil zedničině a úspěšně expandoval do dalších 10 zemí. A nyní pokukujeme po další investici, hlásí zakladatelé

Jsou tomu už tři roky, co bývalí kolegové z české pobočky Boltu Jakub Dvořák a Roman Sysel představili lidem Adama. Platformu, která jim měla pomoci vyřešit jeden dlouhodobě palčivý problém – nedostatek malířů pokojů. Protože co si budeme povídat, se situací, kdy člověk potřebuje nejlépe do druhého dne vymalovat strop chodby, který o den dříve nasákl vodou z poškozené sousedovic pračky, leč je mu záhy oním malířem do telefonu řečeno, že to nedopadne dříve než příští měsíc, se nejspíš setkal už každý z nás. No a přesně tohle umí Adam zařídit. A to navíc nejen v Česku, ale také za jeho hranicemi.

„Působíme na 15 evropských trzích a ta situace je všude stejná. Všude, kde začneme působit, tak slyšíme, že malíři, respektive řemeslníci obecně prostě nejsou,“ prozrazuje redakci Euro.cz Dvořák. V čem tedy podle něj vězí onen pomyslný zakopaný pes?

„Jde o to, že lidé většinou poptávají malíře, kteří mají dobré reference a jsou zamluvení na rok dopředu. Skutečnost je ovšem taková, že kvalitních malířů je na trhu mnohem více, jenom zkrátka o sobě neumějí dát vědět. Tím pádem je ani lidé neumějí najít. Na rozdíl od nás,“ říká dále.

Spolu se Syslem proto přišli s aplikací, jež de facto funguje jako jeden velký marketplace. Shromažďuje malíře a propojuje je s koncovými zákazníky toužícími po tom si to doma udělat o něco hezčí. Jinými slovy, Adam odstraňuje z trhu neefektivitu, která na něm panuje, a shání za ně zakázky, jež zároveň dovede na dálku také nacenit: „Což je ostatně další věc, kvůli níž to vypadá, že malíři nejsou. Oni totiž spoustu svého času stráví hledáním zakázek – namísto malování. Díky Adamovi jim tyto starosti odpadnou, takže se z dvacetiprocentní vytíženosti rázem stane vytíženost osmdesátiprocentní.“





A to je dle Sysla i důvod, proč je o jejich platformu ze strany živnostníků tak velký zájem. Ačkoliv je práce jako taková placená možná o trochu hůř, než kdyby si ji obstarávali sami, fakt, že oněch zakázek je podstatně víc, v konečném výsledku znamená právě i větší výdělek. „Jde tedy o win-win-win situaci, neboť zákazník zaplatí méně, partner si vydělá více a my profitujeme z provize,“ doplňuje druhý ze spoluzakladatelů s tím, že smluvní odměna činí 22 procent z každé realizované zakázky.

Jen pro ty, co na to skutečně mají

Všichni malíři, kteří jsou na Adamovi k mání, musí být profesionálové. To však jeho zakladatelům nestačilo, a proto platformu nastavili tak, že se na ni dostanou opravdu jen ti, kteří svoji práci odvádějí správně a poctivě.

Konkrétně jsou malíři rozděleni na čtyři kategorie: najdou se zde takzvaní malíři bronzoví, stříbrní a zlatí. Poslední skupinou jsou malíři-Adamové. Do ní náleží jen ti opravdu nejzkušenější z nejzkušenějších, kteří mají za sebou desítky úspěšně zrealizovaných zakázek, mohou se dlouhodobě pochlubit skvělým hodnocením ze strany zákazníků a u nichž nedochází k žádným problémům v komunikaci.

Pakliže se navíc zájemce chce stát součástí Syslovy a Dvořákovy platformy, musí vedle doložení potřebných dokladů absolvovat s malířem-Adamem jeden tréninkový den v rámci skutečné zakázky, během něhož se dotyčný o jeho kvalitách sám přesvědčí. No a teprve tehdy, je-li z jeho strany shledán dostatečně kompetentním, bude přijat. Pochopitelně nejdřív jako malíř ,bronzový‘, přičemž s přibývajícím počtem zakázek i jejich náročností (a pozitivními recenzemi) postoupí časem na vyšší úrovně.

„Naši malíři si sami hlídají, že se na platformu dostanou jen ti, kdo na to mají, a že tak nehrozí, že by někdo poškodil jejich reputaci, případně zhoršoval kvalitu platformy jako takové,“ zdůrazňuje Sysel. Druhým dechem dodává, že aktuálně je na ,čekací listině‘ napříč jednotlivými zeměmi asi tisícovka zájemců, kteří se nejprve musejí v rámci tréninkového dne osvědčit.

Co se oněch zahraničních trhů týče, jejich počet za poslední rok rostl jak houby po dešti. Adam je nyní vedle Česka a Slovenska aktivní též v sousedním Polsku, Německu i Rakousku, ale také v Maďarsku, Chorvatsku, Španělsku, Řecku, Srbsku, Francii, Itálii, Portugalsku, Irsku či ve Velké Británii. A pokud jde o tržby, dle dosavadních odhadů letos vyroste čtyřnásobně, přičemž v podobném tempu by Sysel s Dvořákem chtěli pokračovat i v letech následujících. Jen pro úplnost se sluší dodat, že loňské tržby se v absolutních číslech dostaly na úroveň desítek milionů korun, konkrétnější však ani jeden z nich být nechtěl (v obchodním rejstříku finanční údaje za loňský a předloňský rok dostupné nejsou – pozn. red.).

Další investiční kolo na dohled

Přestože již ,dobyl‘ půlku Evropy, hodlá Adam v expanzi pokračovat i nadále – byť možná trochu jinak, než jak by se mohlo na první pohled zdát. „Půjde o expanzi nikoliv do dalších zemí, nýbrž na posílení naší pozice na těch trzích, kde již jsme. Tedy abychom se dostali i do dalších tamních měst. V Česku už nyní dokážeme pokrýt zhruba tři čtvrtiny populace a takto bychom chtěli postupně růst i v ostatních zemích,“ objasňuje Dvořák.

Na to hodlají využít investici, po níž spolu se Syslem aktuálně pokukují. Kolik peněz se oběma spoluzakladatelům podaří pro Adama získat, v tuto chvíli zatím netuší. Jednání však probíhají: „Jsme v kontaktu s řadou investorů jak tady v Čechách, tak především v zahraničí. Investice by se měla pohybovat v násobku toho, co jsme získali již dříve.“

Tou poslední se tuzemská platforma pochlubila loni v listopadu. Šlo o částku 25 milionů korun, přičemž investory se tehdy stali fond Presto Ventures a zakladatel estonského Boltu Markus Villig.

Expanze každopádně nebude jedinou oblastí, na kterou potenciální finanční prostředky Sysel s Dvořákem vynaloží. Nedávno totiž platforma vedle malířů začala nabízet služby dalších řemeslníků, konkrétně zedníků. To vše proto, aby, jak se spoluzakladatelé nechali před časem slyšet, si lidé jednoho dne mohli „díky Adamovi postavit rovnou celý dům“. Jinými slovy, vybrané peníze půjdou i na rozšíření stávajícího portfolia.

„No a v neposlední řadě by měly být určeny také na další posílení našeho interního systému. Chtěli bychom, aby byly zakázky přidělovány automaticky, aby se zrychlil proces placení a tak dále. Zkrátka aby bylo užívání platformy z pohledu zákazníků i našich partnerů zase o něco pohodlnější,“ odhaluje svoji vizi Dvořák.

„Konečným cílem je vytvořit službu, která bude stejně spolehlivá jako kohoutková voda. Tedy takovou, u které máte jistotu, že kdykoliv po ní sáhnete, kdykoliv otočíte pomyslným kohoutkem, tak bude vždy k mání, a to v dobré kvalitě a s maximálním možným pohodlím,“ konstatuje na závěr Sysel.