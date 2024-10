Malí, ekologičtí a rychlí. Bolt Food spustil v Tallinnu doručování objednávek s pomocí autonomních robotů. Dočkáme se jich i v Česku?

Autonomní roboti už postupně přestávají být pouhým výmyslem vědecko-fantastických filmů a pomalu se zapojují do každodenních činností mnoha firem v celé řadě odvětví. Jednou z nich se minulý týden stala i společnost Bolt, která zahájila robotický rozvoz objednávek v estonské metropoli Tallinnu.

Novou službu mohou zákazníci využívat díky spolupráci s tamní firmou Starship Technologies, jejíž robotická vozítka mají za sebou už miliony doručených objednávek po celém světě. „S dnešním (čtvrtečním) spuštěním doručování roboty Starship Technologies v Tallinnu přinášíme novou zkušenost pro zákazníky Bolt Marketu. Je to zároveň odraz našich společných estonských inovací a jsme rádi, že můžeme lidem nabídnout ještě více možností pro pohodlné nakupování,“ řekl prezident Boltu Jevgeni Kabanov s tím, že služba bude prozatím ve třech lokalitách jménem Tulika, Pallasti a Mustika.

Ideální na krátké vzdálenosti

Hlavním důvodem pro nasazením robotů je podle vedení Boltu fakt, že zákazníkům nabídnou mnohem udržitelnější možnost doručení objednávek. Doprava každé takové „zásilky“ by si díky jejich úspornému elektrickému pohonu měla vyžádat zhruba stejné množství energie, kolik se jí spotřebuje při ohřívání vody v rychlovarné konvici.





Další výhodou robotů je bezpochyby i jejich rychlost, která dokáže na kratších vzdálenostech konkurovat ostatním druhům dopravy. Dohromady jsou navíc tyto chytré autonomní stroje skvělou alternativou k autům, protože jejich využívání přispívá ke snížení dopravních zácp a emisí ve městech. Současně pak také roboti Boltu poskytují firmě větší flexibilitu v poslední fázi doručování, což umožňuje běžným kurýrům soustředit se spíše na delší trasy.

Roboti jsou cestou do budoucnosti

Autonomní vozítka budou ve 180tisícové estonské metropoli doručovat zboží zatím jen na 28 kilometrech čtverečních. Objednat si je mohou lidé bydlící v maximální vzdálenosti tři kilometry od zmíněných obchodů Bolt Market, přičemž na jednu cestu jim zvládnou dovézt až tři nákupní tašky zároveň.

Do budoucna je každopádně hodlá vedení Boltu rozšířit i dál, a to nejen v rámci Tallinnu, nýbrž i do dalších měst. Záležet bude samozřejmě hlavně na zájmu zákazníků, ale také na možných problémech a výzvách, které se během současného provozu objeví.

„První testování rozvážení skrze autonomní roboty začalo před rokem a aktuálně vidíme reálný start v ulicích Tallinnu. To samo o sobě ukazuje, jak komplexní a náročné výzvy podobná implementace představuje. Určitě ale považujeme tuto formu rozvážení za cestu do budoucnosti, která může přispět k lepšímu životu ve městě, protože lze díky ní snížit závislost na automobilech především u kratších vzdáleností,“ uvedl pro Euro.cz tiskový mluvčí českého Boltu Jan Huk.

Kdy a jestli vůbec se s novinkou setkají i tuzemští zákazníci, si ale zatím v Boltu odhadnout netroufají: „Pro nasazení robotů je nezbytný i rozvoj kvalitní infrastruktury, což je něco, co třeba v kontextu českých měst má ještě dlouhou cestu před sebou. Naopak Tallinn je v tomto ohledu již dlouho premiantem.“