Magnet jménem Magnificent 7. Češi sází na americké technologické akcie a připravují se na nejistý rok 2026

Počet českých investorů roste a jejich návyky se mění. Lidé si stále více uvědomují, že je třeba myslet „na zadní kolečka“, proto jejich peníze míří i do akcií nebo fondů. Například počet uživatelů Revolutu v Česku, kteří své finanční prostředky směřují na kapitálový trh, se vloni meziročně zvýšil o pět procent, přičemž typickému investorovi bylo 36 let a průměrná hodnota jeho portfolia přesáhla 4 300 eur (zhruba 104 400 korun).
Rok 2025 byl zároveň ve znamení automatizace investování – počet uživatelů Robo-Advisora vzrostl o celé dvě třetiny a objem takto spravovaných prostředků o čtvrtinu. Češi také častěji volili pravidelné kapitálové alokace s menšími částkami místo jednorázových nákupů. Průměrná měsíční investice ve výši 35 eur (téměř 850 korun) přitom směřovala nejčastěji do burzovně obchodovaných fondů (ETF) sledujících americké akciové trhy.
Amerika jako sázka na jistotu?
Uživatelé Revolutu tíhnou k zahraničním trhům, a to především a právě k těm americkým. Akcie z USA tvoří téměř polovinu jejich investic, oblíbené jsou i zmíněné ETF.
Investujete do akcií?
Z hlediska konkrétních titulů dominují akcie firem takzvané Velké sedmičky (Magnificent 7), kam patří technologičtí giganti Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla a Nvidia. Nejpopulárnějším zámořským titulem byla vloni právě posledně jmenovaná společnost, což jasně odráží trvalý zájem o umělou inteligenci. V Evropě si investoři oblíbili německou firmu zaměřenou na obranný průmysl Rheinmetall, zatímco mezi ETF jednoznačně vedl nízkonákladový Vanguard S&P 500 UCITS ETF, který kopíruje americký index S&P 500.
Také mezi klienty firmy XTB vedly americké technologické tituly jako Nvidia, Alphabet a Amazon se zajímavým zhodnocením. „Nejrychleji rostl právě Alphabet, kam patří třeba všem dobře známý Google. Mezi nejpopulárnější ETF se pak zařadily ETF sledující akciové indexy S&P 500, Nasdaq 100 a následně ETF FTSE All-World, které také využívá investiční přístup pasivní správy a sleduje celosvětový akciový trh společnosti s velkou a střední tržní kapitalizací,“ uvádí pro Euro.cz hlavní ekonom společnosti Pavel Peterka.
„Převaha investic do amerických akcií je logickou volbou, vždyť svou kapitalizací tvoří více než dvě třetiny veřejně obchodovatelných akcií celého světa. Podíl těch evropských v čase pomalu klesá a aktuálně je již pod 20 procenty,“ přibližuje v komentáři pro naši redakci investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát s tím, že se občas objeví módní trendy, což byly v posledních dvou letech firmy spjaté s vývojem AI. Zároveň upozorňuje, že lidé často zapomínají na měnové riziko, protože výkyvy koruny mohou podstatnou část zisků ubrat.
Že budou i letos v centru pozornosti investorů akcie, zvlášť ty americké, potvrzuje rovněž hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Evropské akcie jsou také zajímavé, avšak velice selektivně. Ty největší nárůsty třeba v obranném průmyslu jsou totiž už za námi. Tříbit se bude trh s firmami v oblasti AI, ale kdo nakonec vyhraje a kdo si odnese Černého Petra, se teprve uvidí,“ podotýká s tím, že na českém trhu považuje stále za atraktivní investice do energetiky a realit.
Na co vsadit v roce 2026
Do roku 2026 vstupují Češi s určitou dávkou nejistoty. To potvrzuje i Mašát, podle něhož se nyní klienti zajímají o situaci v USA, především v souvislosti s jejich útokem ve Venezuele a dalšími hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa, jako je jeho agresivní vyjadřování směrem ke Grónsku či Mexiku.
„Jako alternativy se pro letošek nabízí opomíjené sektory a regiony, jako je sektor malých firem v USA nebo třeba zdravotnictví, a energetika. Z regionů bych v případě snížení vah Spojených států preferoval stále Evropu či země jihovýchodní Asie,“ radí.
Dle Peterky z XTB se další růst technologických titulů jeví jako velice pravděpodobný, při skladbě portfolia by se proto díval právě tímto směrem. Na druhou stranu platí, že ani tradiční bezpečné přístavy nemusejí být špatnou volbou. „Ve světě je stále vysoká míra nejistoty, takže jistě stojí za zvážení zařazení zlata, stříbra a státních dluhopisů do portfolia, protože pomůžou zmírnit dopady negativního vývoje v případě naplnění rizik, ať už se bavíme o vojenských či obchodních válkách,“ dodává Peterka s tím, že kombinace ETF na akciové indexy, jednotlivých akcií, komodit a dluhopisů se i pro letošek zdá jako docela přirozená volba.
Komodity či private equity jako alternativa
Na výše zmíněné komodity by vsadil i hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek: „Vzhledem k přetrvávající expanzivní politice vlád a centrálních bank, které zvyšují množství peněz v oběhu, se domníváme, že komodity mají dlouhodobě potenciál přinášet investorům výnosy přesahující 8,5 procenta ročně.“
Manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra považuje pro změnu za zajímavou příležitost oblast private equity. „Počet firem na burzách totiž dlouhodobě klesá a stále více z nich získává kapitál soukromě. Private equity tak dává přístup k rostoucím firmám a zároveň méně podléhá krátkodobým výkyvům, což je důvod, proč mu klienti věnují stále větší pozornost,“ míní.