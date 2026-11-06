Měsíc v Austrálii a na Zélandu za 12 milionů. I takovou dovolenou si Češi dopřávají, ukazuje nový report EliteVoyage

Potvrzuje to letošní Luxury Travel Report české cestovní kanceláře EliteVoyage, který mapuje cesty stovky jejích klientů s nejvyššími výdaji. Ti v uplynulém sledovaném období navštívili celkem 62 zemí, přičemž nejdražší dovolenou byla čtyřtýdenní cesta po Austrálii a Novém Zélandu pro sedmičlennou skupinu téměř za 12 milionů korun. Nejde přitom jen o luxusní hotely nebo drahé restaurace. Stejně tak roste zájem o privátní dopravu, pronájem stále větších a větších jachet i ubytování, které hostům poskytne dostatek prostoru a pocit, že mají celé místo jen pro sebe.
Aktuální změny dobře ilustruje mimo jiné vývoj cen soukromé dopravy. Průměrná cena zpátečního letu private jetem meziročně vyskočila téměř o polovinu na 1,245 milionu korun, zatímco týdenní pronájem soukromé jachty vyšel v průměru na bezmála čtyři miliony, tedy takřka o třetinu více než loni. Ještě výrazněji zdražily pobyty v samostatných vilách a horských chaletech, za které bohatí platili přes dva miliony korun týdně.
„Klienti sice za cestování utrácejí víc než dřív, ale dovolenou si nepamatují podle toho, kolik stála. Ve vzpomínkách jim zůstávají překvapivé okamžiky, pocity a detaily. Někdy velkolepé, jindy nenápadné, ale vždy vzácné a hluboce osobní,“ říká šéf a spolumajitel EliteVoyage Petr Udavský.
Cestovní plány měnila geopolitika
Letošní cestovatelské plány nejmovitějších Čechů výrazně ovlivnila také situace na Blízkém východě. Oblast, která je důležitým leteckým uzlem při cestách do Asie a dále, se totiž pro část klientů stala méně atraktivní, a ti tak byli nuceni obrátit svoji pozornost třeba k Evropě. Na ni připadalo od září 2025 do února 2026 téměř 54 procent cest, avšak mezi letošním březnem a srpnem už to byly čtyři pětiny. Výrazně ubylo dovolených zejména ve Spojených arabských emirátech, ale také v dalších destinacích, kam se běžně létá přes Perský záliv, tedy například na Maledivy, Mauricius a Seychely.
Namísto toho část cestovatelů raději zamířila do Itálie a Španělska, které společně tvořily více než čtvrtinu všech cest za celý rok. Jiní objevovali Mexiko, Kapské Město v Jihoafrické republice, Argentinu nebo Antarktidu. „Narušení zajetých vzorců nevzalo klientům chuť ani možnost cestovat, jen je přesměrovalo k alternativám. Pro nejmovitější cestovatele přitom nešlo jen o otázku, zda se už zase létá. Jejich termíny cest bývají kvůli vytížení méně flexibilní a rezervují si žádané ubytování i zážitky, které nelze jen tak přesunout. Nejistota spojená s dopravou pro ně zkrátka není přijatelná,“ vysvětluje Udavský.
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Nutno přitom podotknout, že právě v takových situacích získávají na významu lety soukromým tryskáčem. Nejsou jen symbolem společenského postavení, ale hlavně praktickým řešením pro cesty, při nichž by pravidelné linky znamenaly několik přestupů. Nejčastěji si klienti EliteVoyage objednávali lety do španělské Málagy, tureckého Bodrumu a Benátek. Mezi vzdálenějšími cíli se objevovaly Bhútán, Curaçao, Singapur nebo Toronto. Nejdražší zpáteční privátní let pak vedl z Prahy na Mauricius a vyšel na více než 6,6 milionu korun.
Kde soukromí není nadstandard
Co se týká ubytování, ideální variantou zůstávají pro část klientů samostatné vily a horské chalety, přesto jejich rezervací ubylo. Někteří cestovatelé totiž začali dávat přednost hotelovým rezidencím kombinujícím prostor a nezávislost samostatného bydlení s kompletním servisem luxusního resortu. Nároční klienti si však jen zřídka vybírají základní kategorie pokojů.
„Hledají nejlepší místo k pobytu v dané destinaci a obvykle si rezervují suity, vily a nejžádanější kategorie ubytování, které hotel nabízí,“ podotýká Štěpán Borovec z EliteVoyage s tím, že mezi nejčastěji bookovanými hotely si první příčku udržel rakouský Schlosshotel Fiss, následovaly mauricijský Paradis Beachcomber a řecký Nana Princess. Z hotelových značek pak byla nejžádanější síť Four Seasons, za ní Mandarin Oriental, Rosewood, Six Senses a One&Only.
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Zajímavý posun nastal rovněž v letecké dopravě. Po třech letech, kdy žebříčku podle celkových tržeb vévodily Emirates, se na první místo dostaly Austrian Airlines. Hustá síť dálkových spojů z Vídně nabyla na významu ve chvíli, kdy se zkomplikovaly cesty přes Blízký východ. Průměrná cena zpáteční letenky napříč všemi dopravci a třídami přitom dosáhla 42,5 tisíce korun.
Afrika, ostrovy i Evropa
Mezi nejdražšími destinacemi sledovanými v reportu se objevuje především Afrika. V JAR vycházela dovolená v průměru na více než 67 tisíc korun na osobu a den. Vysoko se umístily také Seychely, Rwanda a Botswana, přičemž významnou pozici si udržují rovněž Itálie, Španělsko a Rakousko.
„Na první pohled vysoké ceny luxusního ubytování v Africe mnohé překvapí, má to však svoji logiku. Ceny safari kempů a domků jsou all-inclusive a zahrnují jídlo, nápoje, safari aktivity i příspěvky na ochranu přírody. Logistika a provoz v odlehlé divočině jsou mnohem nákladnější než ve městě. Hosté platí také za vzácný přístup a exkluzivitu, často v soukromých rezervacích s velmi omezenou kapacitou,“ dodává Borovec.
Podobně náročné cesty v EliteVoyage připravují i několik měsíců, zatímco třeba plán prodlouženého víkendu v Evropě si vyžádá jen pár hodin. Někdy pro své stálé klienty, kterých je naprostá většina, navíc chystají i drobná překvapení. Ta přitom mohou mít mnoho různých podob – od lahve šampaňského čekající vedle postele, přes neplánovaný výlet či aktivitu až po dres oblíbeného fotbalového klubu se jménem připravený na pokoji pařížského hotelu a určený jednomu z členů rodiny, která do města na Seině přijela právě proto, aby tam mohla sledovat zápas Paris Saint-Germain.
„Velmi neobvyklé bylo zadání části skupiny mužů, kteří se vydali do JAR. Ti chtěli druhé půlce výpravy připravit ‚kulišárnu‘ v podobě fingovaného přepadení drogovým kartelem a únosu,“ prozrazuje pro naši redakci Borovec s tím, že vše samozřejmě muselo být domluveno s místními úřady.