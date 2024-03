Mysleli, že zkrachují, teď spřádají plány na otevření tisící pobočky. České kavárny The Miners vloni dosáhly na 100milionový obrat

Česká síť kaváren The Miners má za sebou vydařený rok, který zakončila obratem převyšujícím 100 milionů korun. Teprve pět let starý projekt si oproti předloňsku přilepšil o 76 procent a své působení rozšířil o 10 nových partnerů. Ti přibývali v Praze a Brně, ale také napříč celou Evropou – konkrétně třeba v polském Krakově či ve španělské Barceloně a Madridu.

„Naše loňské výsledky dokazují stále rostoucí zájem Čechů i zbytku Evropy o pití kvalitní kávy v unikátním prostředí. V současnosti rychle rosteme a stále hledáme nové partnery a franšízanty po celém světě, zejména v Evropské unii,“ říká ředitel marketingu The Miners Azat Zalyaev.

Zájem o otevření franšízy již projevilo více než tisíc podnikatelů, ty náborový tým vybírá s jasným cílem: udržet atmosféru a hodnoty rozběhlého řetězce. „Primárně vybíráme lidi a až na druhém místě je lokalita,“ podotýká spoluzakladatel a autor myšlenky The Miners Egor Kolpakov. Zároveň doplňuje, že firma samozřejmě otevírá i vlastní podniky, a to hlavně v Praze.





Test v podobě pandemie

Právě v Praze v roce 2019 otevřel Kolpakov se svým známým vůbec první vlastní pobočku, a to konkrétně u náměstí Jiřího z Poděbrad. Spoluzakladateli v Česku tehdy chyběla městská kavárna s dobrou hudbou a energií, která by se podobala těm, jež znal z New Yorku či Londýna. Společně s Oldřichem Valtou se proto rozhodli přijít se svou vlastní.

Brzy po otevření se však napříč světem rozjela pandemie, která už tak finančně náročný start ještě více zkomplikovala. „Původně jsme si mysleli, že zkrachujeme, protože jsme začali s novou výstavbou, která sama o sobě odčerpávala spoustu peněz, a pak covid zpomalil růst naší první lokality,“ vzpomíná Kolpakov. I přes koronavirová opatření se prodej po několika týdnech ale vrátil do normálu. K přečkání pandemie podnikatelům pomohly třeba i slevy od pronajímatelů objektu či úlevy ze strany státu.

„Nakonec byla naše první kavárna v černých číslech a my jsme zvládli přežít a otevřít i několik dalších. Pár měsíců po začátku covidových opatření jsme také spustili pražírnu, což nám pomohlo snížit náklady,“ doplňuje Kolpakov, jehož síť podniků se loni stala největším řetězcem výběrové kávy u nás.

Koneckonců, doby, kdy si Češi vystačili s rozpustnou a „turkem“, jsou dle spoluzakladatelů už dávno pryč. „Češi chtějí pít a skutečně pijí dobrou kávu. Což je vidět třeba ve srovnání se Španěly. Ve většině malých měst se dá v Česku najít podnik se slušnou kávou už teď,“ konstatuje Kolpakov s tím, že zelenou nepraženou kávu odebírají přímo od farmářů, přičemž hlavními importéry jsou země jako Brazílie, Kostarika, Etiopie či Peru.

Kavárnami to nekončí

Do budoucna jsou plány The Miners velké. V následujících třech letech by spolumajitelé rádi obdobným způsobem prorazili i v Evropě. Ještě před koncem dekády hodlají splnit další milník: otevřít tisíc poboček napříč světem a stát se největší sítí výběrové kávy vůbec.

Kromě kaváren a pražírny spustili podnikatelé také pekárnu pro denní podávání čerstvého pečiva i dezertů a kavárny v coworkingových prostorách a kancelářích. Aktivní je nově i jejich vlastní členský klub.