LinkedIn může pomoci kariéře i bez pravidelného postování. Hlavní je dobře vyplněný profil a relevantní síť

Profesní stopa na LinkedInu může ovlivnit kariéru i bez plánované změny zaměstnání. Pokud je z profilu na první pohled patrné, kde člověk působil, čemu se věnuje a jaké má zkušenosti, funguje síť také jako „průběžná vizitka”. A to ocení recruiteři, obchodní partneři i lidé z oboru.
Využíváte LinkedIn?
Business Insider v této souvislosti upozorňuje na posun od veřejného náboru k takzvanému „quiet hiring“. To znamená, že některé pozice se vůbec nemusí objevit mezi pracovními nabídkami a náboráři oslovují vhodné lidi přímo na profesních platformách. Podle zakladatelky kariérního portálu Work It Daily J. T. O'Donnellové je proto krátkozraké spoléhat pouze na kontakty uvnitř současné firmy. O tom, co člověk umí, by naopak měli vědět i lidé mimo jeho aktuální pracoviště.
Kvalitní profil mnohdy stačí
Používat LinkedIn či jiné kariérní sociální sítě dává podle Jany Kovářové z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze smysl i tehdy, kdy na nich člověk nic „nepostuje“. Pravidelná aktivita podmínkou není. „Základem je mít vyplněný profil. I díky tomu se můžou recruiteři ozvat – je škoda si ho nevytvořit jen kvůli neaktivitě,“ říká pro Euro.cz.
Podobně platformu vnímá expert na sociální média Adam Zbiejczuk, který LinkedIn označuje i jako „aktualizovaný, zasíťovaný životopis“. Zásadní ale je, aby profil působil přehledně, obsahoval jasně popsané zkušenosti a úspěchy a případně také odkazy na vlastní výstupy. „Pokud nejste freelancer nebo marketér, je to i z hlediska kariérního růstu podstatnější než samotná aktivita,“ dodává s tím, že v takovém případě je snazší dohledat dotyčného například podle jména, zaměstnavatele nebo oboru.
Aktivita závisí na oboru
V jiné situaci jsou lidé, pro něž LinkedIn představuje vyloženě pracovní nebo obchodní nástroj. Mezi ně Zbiejczuk řadí třeba obchodníky, živnostníky nebo zaměstnance, kteří vystupují jako ambasadoři své firmy. U těch pravidelné publikování příspěvků souvisí i s aktivním rozšiřováním sítě kontaktů.
Také podle Kovářové záleží na profesi. Výhodu českého prostředí každopádně spatřuje v tom, že pravidelně aktivních uživatelů stále není tolik: „Pokud si najdete svůj způsob, jak na LinkedIn přispívat, můžete z toho těžit v různých odvětvích. A nemusí jít jen o vlastní tvorbu, ale třeba i o sdílení zajímavostí nebo novinek z dané oblasti.”
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Aktivita by nicméně neměla být honbou za vysokým počtem reakcí. Zakladatelka náborové softwarové společnosti Twill Michelle Volbergová pro Business Insider vysvětluje, že ji osobně při hledání kandidátů nezajímá, zda má příspěvek čtyři nebo čtyři sta lajků. Důležitější je, jestli z něj pozná odbornost a konkrétní schopnosti jeho autora. Podobně není nutné za každou cenu navyšovat počet kontaktů.
„V Česku je dobré mít třeba dvě stě a více spojení, ale nemusí to být mnoho tisíc lidí,“ vypočítává Zbiejczuk. Kovářová nicméně upozorňuje, že větší význam má jejich relevance. Smysluplný profesní okruh totiž ovlivňuje jak možnosti dalšího propojení, tak obsah, který se uživateli na síti zobrazuje.
AI usnadňuje tvorbu, autenticitu ale nenahradí
Tlak na pravidelnou aktivitu zesílil s nástupem generativní umělé inteligence. Analýza společnosti Pangram označila více než 30 procent sledovaných příspěvků na LinkedInu za pravděpodobně kompletně vytvořené AI. A u komentářů se tento podíl blížil čtvrtině.
LinkedIn proto začal generický obsah omezovat. Letos v létě odstranil nástroj „enhance your post“, který pomocí umělé inteligence upravoval texty, a umožnil uživatelům označovat příspěvky působící jako takzvaný AI slop. Moderní technologie mohou pomoci s formulací nebo jazykovou úpravou, nemá ale smysl, aby „post“ působil stejně jako stovky dalších.
Pro většinu uživatelů tak zůstává základem přehledný a aktuální profil spolu s relevantní sítí kontaktů. Pravidelná aktivita může být další výhodou, její význam se ale liší podle oboru a cíle. I sami pracovníci uvedené platformy proto zdůrazňují spíš reálné zkušenosti než množství vytvořeného obsahu. „Chceme na LinkedInu chránit autentickou odbornost a konverzace skutečných lidí,“ uzavírá zástupkyně společnosti Suzi Owensová.