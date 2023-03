Lidé si svého zdraví cení i za krize. Startup Trime vyrábějící doplňky stravy ,Čechům na míru‘ vloni vyrostl téměř na trojnásobek

Startup Trime vyrábí Čechům potravinové doplňky ,na míru‘. Co to znamená? Znamená to, že mají složení, které je pro tuzemské konzumenty ideální z hlediska geografických podmínek i výživových návyků. Oblíbené jsou ale i díky prémiové kvalitě, jež dle vyjádření vedení firmy zatím na našem trhu chyběla.

Že se toto konstatování zakládá na pravdě, potvrzují finanční výsledky. Prodeje Trimu totiž rostou i v době, kdy se většina lidí snaží šetřit. Jen za poslední rok společnost Michala Kočího a Jakuba Přibyla svůj obrat bezmála ztrojnásobila, to když se její celkové příjmy vyšplhaly z předchozích 3,1 na aktuálních 8,1 milionu korun.

„Uplynulá sezona je pro nás důkazem, že lidé navzdory ekonomické krizi nehodlají ze svých nároků na zdraví zlevnit a důležité živiny, které chybí v běžné stravě, chtějí doplňovat skrze kvalitní produkty,“ zhodnotil rok 2022 Kočí, jenž Trimu šéfuje a pomáhal jej zakládat.

Do poslední molekuly, a to bez výjimek

Nejde jen o to, že suplementy od značky Trime obsahují kvalitní přírodní složky, stejně tak důležitý je i celý výrobní proces – počínaje pěstováním surovin přes jejich zpracování podle vlastních receptur až po testování účinků a nezávadnosti. Všechny fáze podléhají mnohem přísnějším normám, než jak stanovuje zákon, což se startup snaží komunikovat výstižným claimem ,do poslední molekuly‘.

Jako první uvedl Trime na trh multivitamín ,na míru Čechům‘. Od té doby ale uplynuly téměř tři roky a nabídka se výrazně rozrostla. Například v loňském roce byly představeny hned tři novinky. Ty využívají zejména přírodní látky z vodních řas a jsou určené k suplementaci omega-3 mastných kyselin, vitaminů D3 a K2 či kyseliny dokosahexaenové (DHA), která zajišťuje správné fungování mozku a zrakového aparátu.

Na zmíněné vodní řasy se Kočí a spol. rozhodli vsadit z několika důvodů. Jedním z nich byla i skutečnost, že „oproti běžněji používanému rybímu oleji vynikají mimořádnou čistotou i způsobem zpracování“, díky čemuž by v rámci suplementačního průmyslu mohly mít „velkou budoucnost“.

Nejprve vývoj produktů, potom expanze

Kromě vývoje novinek mysleli Kočí s Přibylem rovněž na vylepšení marketingové strategie. Už tři čtvrtě roku tedy Trime veškerý sortiment prodává i formou předplatného, ze kterého mu přichází až 30 procent objednávek.

Naopak rozšíření obchodních aktivit na další evropské trhy v čele s Maďarskem startup odložil na druhou polovinu letošního roku. Důvodem byla hlavně nestabilní ekonomická situace. Přispěl k tomu ale i jeden problematický produkt, jenž musel být původně stažen z trhu, třebaže se posléze zjistilo, že se jednalo o pouhou legislativní nesrovnalost a že je jinak zdravotně zcela nezávadný.

„Pro výrobu jsme jako plnidlo zvolili zcela přírodní rýžový extrakt, u kterého máme na rozdíl od průmyslových plnidel jistotu, že při dlouhodobé konzumaci nemá vedlejší účinky. Jako alternativu k syntetickým aditivům jej používají i jiní zahraniční výrobci prémiových suplementů. Ačkoli je tato surovina v České republice dlouhodobě prodejná jako potravina, její přesunutí na seznam aditiv nesmyslně podnítilo úřady ke stahování výrobků, které ji obsahují, z trhu,“ objasnil Kočí.

„Expanzi na nový trh zahájíme v nejbližší době, nyní čekáme na nezbytná povolení ze strany úřadů. V letošním roce také chceme dokončit některé certifikace našich produktů, například první certifikovaný bio produkt,“ uzavřel spoluzakladatel Trimu s tím, že dle jeho predikcí by letos firma mohla dosáhnout dokonce až na 16milionový obrat a představit hned čtyři nové doplňky.