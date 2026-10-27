Lidé často potenciál AI nevidí. Stačí ale hodina a začnou přicházet s vlastními nápady, říká expert

Možné využití umělé inteligence se samozřejmě výrazně liší podle profesí, obecně lze ale říct, že AI umí být užitečnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Třeba architektovi může pomoci s opakovanými úpravami výkresů či s kontrolou, zda odpovídají předem nastaveným výkresovým standardům a splňují normy. On pak zásluhou toho má více času věnovat se samotnému návrhu nebo zákazníkovi.
„Marketérovi může AI usnadnit práci napříč celou kampaní: zpracovat rešerši trhu a zákaznická data, připravit a spustit kampaň a následně vyhodnotit výsledky a navrhnout další úpravy. Freelancer zase může s umělou inteligencí od začátku postavit celý systém svého podnikání: propojit získávání zakázek, jejich zpracování, komunikaci i fakturaci a postupně si řídit vlastní malý tým agentů. Sám už se pak soustředí na svoji odbornost, klienty a rozhodnutí, která nechce delegovat,“ vysvětluje Beran.
Přicházíte v práci do styku s umělou inteligencí?
Aby ale AI jakékoliv z těchto profesí skutečně pomohla, potřebuje mít dostatek informací. Člověk by jí tedy měl dodat podklady nebo jí umožnit načíst je z připojených nástrojů. Potom je nezbytné dobře vysvětlit, jakého výsledku by měla umělá inteligence dosáhnout, a klidně ji i nechat navrhnout vlastní postup. Zároveň je vhodné AI vyzvat, aby se doptala na části zadání, kterými si není jistá.
„Pokud chcete, aby AI odpovídala na e-maily vaším stylem, nechte ji přečíst vaše odeslané zprávy. Má-li dodržet podobu reportu, dejte jí vyplněný vzor a připojte komentář. Má-li dodržovat firemní standardy, dejte jí je přečíst. Jestli potřebuje znát aktuální praxi ve vašem oboru, nechte AI, aby si ji nastudovala na internetu,“ doporučuje odborník.
Kontrolu svěřte AI, ale výsledek ověřte sami
Součástí správného postupu by samozřejmě měla být i kontrola výsledku. Tu může AI ve skutečnosti udělat sama, a stejně může i upozornit na případné nedostatky. Další kontrolu lze svěřit jinému modelu od jiné společnosti, případně využít malé skripty nebo programy, které umělá inteligence sama vytvoří pro ověření výsledků.
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Beran na tomto místě doporučuje, aby AI provedla takzvanou prvotní kontrolu, a teprve její závěry pak ověřil ještě sám uživatel. Zároveň podotýká, že ani několik kontrol po sobě není zárukou bezchybnosti. Alespoň na začátku by tedy měli lidé pracovat s AI krok po kroku a výsledky si ověřovat průběžně. Teprve až pak je vhodné dát umělé inteligenci větší volnost a samostatnost – ačkoliv zanevřít na lidskou kontrolu by se nemělo nikdy.
Zvláštní opatrnost je pochopitelně namístě tam, kde mohou mít chyby vážné následky, nebo kde člověk nedokáže výsledek sám posoudit. Beran mezi tyto případy řadí například léčbu, podpisy smluv a zásadní finanční kroky. Rizikové může být rovněž odesílání zpráv zákazníkům, mazání dat nebo provádění změn ve firemních systémech.
Lidem stačí ukázat, jak na to
Otázka, která je nabíledni: když může být AI takovým pomocníkem, proč ji ještě lidé tolik nevyužívají? Podle Berana je to především skutečností, že začátečníci umělou inteligenci vnímají jako složitý nástroj a bojí se ji vyzkoušet. Bez vlastní zkušenosti si přitom jen obtížně představí, s čím vším jim může pomoci. Často také zůstanou u pouhého povídání si s chatbotem, místo aby si z AI postupně vytvořili pracovní nástroj, jemuž předávají konkrétní úkoly.
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„Z vlastní praxe vím, že lidé často nevědí, na co a jak AI ve své práci využít. Pak si ale společně sedneme, zkontrolujeme nastavení Claude Code a začneme vytvářet skill (opakovaně použitelný pracovní postup) pro konkrétní úkol, který právě potřebují vyřešit. Během hodiny už následně sami přicházejí s nápady, jak ho vylepšit. Obvykle navíc mají plnou hlavu nápadů ohledně toho, kde by šlo podobný postup zopakovat,“ uvádí Beran.
Ani dobrý nástroj a promyšlené zadání samozřejmě nezaručují, že AI hned napoprvé odvede kvalitní práci. Neúspěšný pokus ale podle něj nemusí znamenat, že je nutné se na AI „vykašlat“ či začít okamžitě hledat jiný model. Nejprve je potřeba zjistit, zda měla umělá inteligence všechny potřebné informace, správné přístupy k nástrojům a dostatečně jasnou představu o cíli. Poté lze společně projít, kde se postup pokazil, doplnit chybějící kontext a upravit způsob řešení.
Lepší je začít s placenou verzí
Při využívání AI je nezbytné zabývat se i možnými překážkami. Typicky jde třeba o ochranu citlivých firemních nebo osobních údajů. Než tedy člověk podobná data umělé inteligenci poskytne, měl by si ověřit, jaká pravidla ctí v tomto ohledu jeho zaměstnavatel. A pokud žádná nemá nebo je jejich výklad nejasný, je vhodné obrátit se na osobu odpovědnou za bezpečnost či ochranu dat.
„Pravidla pro používání AI by ale neměla být jednou provždy neměnná. Pokud objevíte nový nástroj nebo postup, který by vám pomohl v práci, přineste ve firmě konkrétní návrh, k čemu ho chcete používat a s jakými daty. Zaměstnavatel by měl mít jasnou cestu, jak takový návrh posoudit a případně pravidla upravit, aby umožňovala využívat nové možnosti umělé inteligence,“ doplňuje Beran.
Ať už ale člověk pracuje ve firmě, nebo sám na sebe, dává smysl začít rovnou s placenou AI, díky níž uživatelé získají širší možnosti a mohou si z ní udělat skutečný pracovní nástroj, jenž za ně plní úkoly. „Investici do takové technologie a do času, který věnujete jejímu zvládnutí, považuji za jednu z nejlepších investic do vlastních pracovních schopností,“ konstatuje AI ambasador Etnetery.
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Základní rada pro začátečníky je tedy podle Berana jednoduchá: vyberte si konkrétní úkol, dodejte AI potřebné podklady, vysvětlete jí požadovaný výsledek a nechte ji navrhnout postup. Když následně výsledek ověříte a případně upravíte, může z toho vzniknout osvědčený proces, díky němuž se z chatbota stane skutečně užitečný pomocník.