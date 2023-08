Levná letenka se může prodražit

NÁKUP LETENEK Letenky jsou čím dál levnější. Třeba zpáteční letenka do Dublinu stojí v současnosti 180 korun. Skutečná cena je ale mnohdy vyšší než ta, kterou prodejci uvádějí v lákavé inzerci. Jak a kde najít tu nejvýhodnější letenku? A co všechno musí cestující nakonec uhradit?

Letenky jsou čím dál levnější. Třeba zpáteční letenka do Dublinu stojí v současnosti 180 korun. Skutečná cena je ale mnohdy vyšší než ta, kterou prodejci uvádějí v lákavé inzerci. Jak a kde najít tu nejvýhodnější letenku? A co všechno musí cestující nakonec uhradit?

Kupujte zpáteční letenky, rezervujte si je v dostatečném předstihu. Snažte se letět v úterý nebo ve středu a v cílovém městě zůstat přes sobotu. Tak lze shrnout základní rady pro nákup levných letenek. Zmíněná pravidla se týkají pravidelných linek. Další levnou možností jsou ale chartery, tedy nepravidelné přímé lety. „Mají tu výhodu, že směřují do destinací, kam se pravidelnou linkou ani nedostanete,“ říká mluvčí CK Čedok Tomáš Brejcha. „V ýhodou je nízká cena a přímý let bez přestupu. Nevýhodou je naopak možné zpoždění, při kterém charterová letecká společnost neposkytuje náhradu na rozdíl od pravidelných linek. Také nemůžete měnit termín odletu,“ dodává Věra Buchtová ze společnosti Student Agency. Obrovskou škálu levných letenek nabízejí nízkotarifní aerolinky. Další levnou alternativou jsou mládežnické tarify, na kterých bývá sleva až 50 procent. Platí ovšem pouze pro cestující do 26 let. Díky obrovské konkurenci každopádně na trhu najdete neuvěřitelně levné nabídky. Třeba zpáteční letenku do Kodaně za 180 korun nebo do Istanbulu za 1490 korun.





CENU ZVYŠUJÍ AŽ ČTYŘI POPLATKY

Uváděné ceny ale nemusí být konečné. Cestovní agentury a letecké společnosti většinou inzerují jen takzvanou tarifní cenu letenky. K té se ale připočítává hned několik dalších poplatků. Nejvyšší je letištní taxa. V závislosti na ceně ropy účtují aerolinky ještě palivový příplatek a kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením někdy i bezpečnostní příplatek. Výsledná cena letenky tak může v součtu vzrůst až o polovinu. N ovinkou je od 1. ledna 2005 tzv. servisní či rezervační poplatek. Letecké společnosti totiž přestávají platit provizi agenturám, které jejich lety prodávají. Agentury si proto vyberou tuto částku na klientech. „Je to fixní poplatek, nezávislý na ceně letenky. V průměru se pohybuje mezi 800 až 1000 korunami. Při on-line rezervaci je zpravidla poloviční,“ vysvětluje manažer marketingu agentury Asiana Oleg Bril. Servisní poplatek vybírají i letecké společnosti, pokud letenku kupujete přímo u nich.

ZMĚNY TERMÍNU JSOU DRAHÉ

Nízká cena s sebou přináší pochopitelně různé nevýhody. „Změna již vystavených letenek může být provedena za poplatek a nebo vůbec zakázána leteckou společností. Proto by cestující měl zvážit pojištění proti stornu,“ doporučuje Oleg Bril. Zejména v případě nízkotarifních společností také musí cestující počítat s menším servisem – v ceně obvykle není zahrnuto občerstvení v letadle a linky často směřují na menší letiště, která jsou daleko od města.

KDE LETENKY NAJÍT

Letenky nejrychleji najdete na internetu. Existuje mnoho specializovaných serverů, na kterých zadáte zamýšlený cíl a datum letu a ve vteřině obdržíte seznam všech případných spojů. Ihned si také můžete zarezervovat místo. „Stejně se ale cestě do prodejní pobočky nevyhnete. Letenku si na webu sice zamluvíte, ale zaplatit a vyzvednout si ji musíte osobně,“ říká Tomáš Pelikán z agentury East Sea Travel. N a internetu se můžete zúčastnit také populární aukce letenek. Vyvolávací cena je jedna koruna a přihazuje se po stovkách. V aukci se tak již vydražily některé letenky velmi levně. „Například letenka z P rahy do New Yorku a zpět za 1001 korunu, z Vídně do Amsterdamu a zpět za 401 korunu,“ říká Věra Buchtová ze společnosti Student Agency, která internetovou aukci provozuje. Vyznat se v labyrintu všech nabídek není snadné. Vždy, než letenku koupíte, prověřte každopádně dva údaje. Jednak zda deklarovaná cena zahrnuje všechny poplatky. A za druhé, jaké jsou přesné podmínky pro případné storno nebo změnu termínu letu. Jinak vás může levná letenka vyjít hodně draho.

JAK KOUPIT LEVNOU LETENKU

*Kupujte v dostatečném předstihu.Na poslední chvíli bývají letenky dražší.

*Zvolte si pro let nejméně vytížené dny. V současné době je to úterý a středa.

*Nakupujte přes internet, servisní poplatek je při on-line nákupu obvykle nižší.

*Cenově výhodné jsou zpáteční letenky spíš než jednosměrné.

*Zůstaňte v cílovém místě minimálně přes jednu sobotu. Taková je podmínka většiny levných letenek.

*Použijte stejnou leteckou společnost pro všechny fáze letu.

*Vždy preferujte ekonomickou třídu.

SERVERY ZAMĚŘENÉ NA PRODEJ LETENEK

*www.omio.cz

*www.condor.cz

*www.eastsea.cz

*www.gtsint.cz

*www.letenky.cz

*www.letenky24.cz

*www.letenky-levne.cz

*www.letuska.cz

*www.levneletenky.cz

*www.studentagency.cz