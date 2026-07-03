Letecké palivo zlevňuje, letenky nikoliv. Díky velkému zájmu o cestování k tomu aerolinky nemají důvod, tvrdí experti

Ceny leteckého paliva se v prvních týdnech po začátku války v Íránu kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu zvýšily zhruba na dvojnásobek, což aerolinkám z celého světa způsobilo značné problémy. Například největší američtí dopravci museli podle CNN za dražší pohonné hmoty během tří měsíců utratit o zhruba dvě miliardy dolarů (téměř 43 miliard korun) více, než bývá běžné. A nebyli sami, do podobné situace se pochopitelně dostala i česká letecká společnost Smartwings.
„Letecké palivo dosáhlo historických hodnot a zdražilo skutečně skokově, nejvíce ze všech paliv. Zatímco ještě letos v únoru se jeho cena pohybovala okolo 725 dolarů za metrickou tunu, v dubnu už dosáhla 1 521 dolarů. Pro letecké společnosti to představovalo jeden z nejvýznamnějších nákladových šoků v posledních letech,“ sdělila naší redakci tisková mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.
Omezili jste kvůli dražším letenkám cestování letadlem?
Aerolinky se s nejnovějšími výzvami vypořádaly tak, jak je v podobných situacích běžné – zvýšené náklady na palivo přenesly na spotřebitele, což znamenalo zdražení letenek i poplatků za zavazadla, a v některých případech rovněž zrušení méně využívaných letů. „Neměli jsme na výběr,“ řekl třeba generální ředitel americké letecké společnosti Delta Ed Bastian. Dufková na to konto dodala, že tuzemský dopravce v březnu přistoupil k navýšení palivového příplatku, a to v řádu stovek korun v závislosti na délce letu.
Paliva zlevnila o 40 procent
Podle údajů společnosti Deutsche Bank Securities, která letenky sleduje dlouhodobě, jsou letos jejich průměrné ceny i v současnosti zhruba o 15 až 20 procent vyšší než loni. „Aerolinky zvýšily ceny letenek od jara zhruba osmkrát, naposledy před dvěma týdny,“ vypočítal analytik Mike Linenberg.
Ačkoliv březnové zdražení lze odůvodnit zvýšením ceny paliv, u nárůstu před dvěma týdny už tomu tak není. Podle údajů organizace Airlines for America se totiž ceny paliv od letošního dubna opět snížily o zhruba 40 procent. O něco menší pokles pak potvrdila i Dufková ze Smartwings, podle níž byla červnová cena zhruba 1 261 dolarů za metrickou tunu.
„Poptávka po palivu klesla, protože aerolinky omezily lety a zároveň americké rafinerie ho vyráběly více, aby využily vyšších cen na trhu,“ popsal důvody zlevnění nezávislý ropný analytik Tom Kloza. Jak je možné, že navzdory tomuto vývoji zůstávají letenky i nadále relativně drahé?
Dle expertů je to dáno především silnou poptávkou po cestování. Lidé v mnoha zemích světa jsou zkrátka zvyklí v letních měsících vyrazit letecky do zahraničí, a tak jim vyšší ceny letenek během hlavní sezóny tolik nevadí. „Ceny letenek mají celou řadu komponentů – cena leteckého paliva je jistě významná část, ale není možné opomenout i sezónnost, a především situaci v nabídce a poptávce. Některé spoje byly navíc kvůli menší efektivitě zrušeny, poptávka ovšem zůstala zhruba stejná. To umožňuje aerolinkám nadále držet cenu letenek výše,“ vysvětlil pro Euro.cz odborník na leteckou dopravu a ředitel oddělení strategií a transakcí ve společnosti EY Česká republika Petr Kováč.
Jeho názor nepřímo potvrdili i šéfové některých leteckých společností, jež se v uplynulých měsících nechali slyšet, že hlavními faktory ovlivňujícími ceny letenek jsou nabídka míst a zájem o cestování, nikoli cena pohonných hmot. „Ceny letenek se odvíjejí od situace na trhu, a ne od nějakého akademického vzorce zohledňujícího převážně náklady na palivo,“ prohlásil generální ředitel amerického dopravce Southwest Airlines Bob Jordan. Zastání našel u šéfa konkurenční Delty Bastiana, podle něhož se ceny letenek nacházejí na „správné úrovni“ významně nižším nákladům navzdory.
Dalším zásadním faktorem podporujícím současný stav věcí podle analytiků je, že velká část leteckého průmyslu potřebuje peníze „navíc“, protože v posledních letech mají problémy s dosažením zisku. „Zamyslete se nad počtem dopravců, kteří se od doby pandemie covidu ještě nevrátili k udržitelné ziskovosti. Firmy zkrátka nemůžou rok co rok ztrácet peníze a očekávat, že takový model bude fungovat. To se týká zejména některých menších aerolinek,“ doplnil Linenberg.
Mírné snížení cen přijde na podzim
Cestující může v současnosti alespoň částečně utěšit vidina toho, že na podzim by ceny letenek měly být přeci jen o něco nižší. Ke zlevnění má dojít zejména proto, že skončí hlavní letní cestovní sezóna, a tudíž se sníží i poptávka. Ve srovnání s loňským podzimem si ale za ně stále připlatí. „Toto není situace, kdy bychom měli očekávat, že ceny letenek jen tak klesnou na původní úroveň. Podobné to navíc bude i s poplatky za zavazadla – velmi pravděpodobně se nestane, že by je letecké společnosti snížily,“ prohlásil Zach Griff, autor leteckého zpravodaje From the Tray Table.
O něco pozitivnější výhled nabídl Kováč z EY. Dle jeho názoru bude letecká doprava po uklidnění na trhu s palivy dále růst, dojde k obnovení některých nedávno zrušených linek, a to se alespoň částečně projeví právě zlevněním letenek: „Neumím predikovat vývoj situace na Blízkém východě, ale cena leteckého paliva snad už prožila největší šok. Letecká doprava je navíc v tomto ohledu aktuálně odolnější, neboť se našly alternativní kapacity. To bude mít v konečném důsledku pozitivní vliv také na cenu letenek.“