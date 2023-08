Letecké nákladní dopravě se příliš nedaří. Poptávka poslední dobou klesá, ke zlepšení má přispět snížení inflace či růst e-commerce

Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) zveřejnila nejnovější údaje o globálním trhu letecké nákladní dopravy. Data za letošní červen ukázala, že globální poptávka měřená v nákladních tunokilometrech (CTK) klesla ve srovnání s tím loňským o 3,4 procenta. Za celé pololetí se pak poptávka meziročně snížila dokonce o 8,1 procenta.

Nejmenší pokles ze všech částí světa zaznamenal Asijsko-pacifický region. A dobře se dařilo také africkému trhu, což dokazuje třeba dubnový meziroční nárůst poptávky na trase Afrika–Asie o zhruba jednu pětinu. Aby se ale globální poptávka vrátila zpět na loňskou úroveň, musí dojít k oživení i na trzích v Severní Americe a Evropě, které stále nedosahují příliš dobrých výsledků.

Co naopak v červnu vzrostlo, byla kapacita nákladní dopravy, která se navýšila takřka o desetinu. Ani tento údaj ovšem neznačí pozitivní trend, protože třeba v březnu a květnu letošního roku byl onen meziroční nárůst podstatně větší. Podle analytiků IATA aktuální dění způsobily změny, k nimž letecké společnosti přistoupily v důsledku oslabené poptávky. V porovnání s údaji z června roku 2019, tedy posledního předpandemického, mají každopádně nyní kapacity více, a to konkrétně o 3,7 procenta.





Čeká se na snížení inflace

Současná nepříznivá situace v sektoru nákladní letecké dopravy je způsobená hned několika důvody. Index nákupních manažerů (PMI) se v červnu dostal pod kritickou hodnotu 50 bodů, což ukazuje na pokles celosvětové výroby a exportu. Stejně tak se o 2,4 procenta snížil globální přeshraniční obchod, což opět značí zhoršující se prostředí a náročné makroekonomické podmínky. Kromě toho pak nižší poptávku ovlivňují i aktuálně relativně vysoké ceny paliva.

Ačkoliv se nynější problémy jeví jako zásadní, mnozí experti zůstávají optimističtí. Předpokládají, že úroveň poptávky opět brzy poroste. „Věříme, že se obtížné podmínky pro leteckou přepravu zmírní zároveň s tím, jak se bude snižovat míra inflace ve velkých ekonomikách. To by mělo povzbudit centrální banky k uvolnění peněžní zásoby, což by zase mohlo stimulovat větší ekonomickou aktivitu,“ odhaduje generální ředitel IATA Willie Walsh.

Důležitým faktorem zůstává rychlost

Dění na globálním trhu ovlivňuje i podnikání tuzemských společností. „České cargo samozřejmě kopíruje celosvětový trend, jde o velmi propojené světy. U nás v Charter Advisory patří mezi nejčastější cílové destinace v přepravě nákladu za poslední rok Dubaj, Bombaj, Mexico City, Istanbul nebo Tokio,“ přibližuje Pavol Petnuch, odborník na nákladní letectví a šéf divize cargo ve zmíněné letecko-brokerské společnosti.

I on se však domnívá, že situace se již brzy do jisté míry zlepší: „Odhadujeme, že ceny za leteckou přepravu se budou postupně snižovat. Pokles bude ale pomalý, zejména kvůli globální inflaci a zvyšování cen paliva.“

Výraznou vzpruhu pro celé odvětví by měl v budoucnu přinést i rozvoj globální e-commerce. Očekává se totiž, že příjmy z elektronického obchodování se do roku 2026 zdvojnásobí. Dalším aspektem, který má podpořit pozitivní trend nákladního letectví, pak bude vysoká rychlost doručení.

„Právě čas doručení je velmi zásadním faktorem, neexistuje totiž rychlejší doprava zboží po světě než letecká. Proto často zajišťujeme přepravu například pro automobilové díly nebo farmaceutické produkty,“ uzavírá Petnuch.