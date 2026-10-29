Letadlo staré čtyři roky poslali do šrotu. Jeho součástky mají větší cenu než celý stroj

Airbus A320neo v současnosti patří k nejoblíbenějším typům letadel na světě. Francouzská společnost sídlící v Toulouse od roku 2014 vyrobila téměř 2 500 těchto strojů, které zamířily k mnoha aerolinkám od Spojených států přes Evropu až po Čínu. A zájem zákazníků stále neutichá, jelikož v letošním roce si firmy objednaly dalších více než 200 letadel.
O to překvapivější byla scéna, která se podle CNBC nedávno odehrála na okraji Phoenixu v americké Arizoně. Airbus A320neo vyrobený teprve v roce 2022 pro aerolinky Spirit Airlines tam rozebrali na náhradní díly, a poté, co z něj vytáhli vše použitelné, byl trup letadla sešrotován. To je neobvyklé i podle názoru zkušených leteckých odborníků.
„Bylo to poprvé v mé kariéře, co jsem musel koupit letadlo staré méně než pět let,“ řekl viceprezident společnosti EirTrade Aviation Bill Thompson, který má na starosti akvizice letounů a motorů. Za tento i další podobně starý stroj zaplatila jeho firma jednotky milionů dolarů. Přesto očekává, že na prodeji více než tisícovky náhradních dílů vydělá.
Ačkoliv dříve by bylo podobné sešrotování opravdu zvláštní, v poslední době k tomu dochází výrazně častěji. Podle letecké datové a poradenské firmy IBA Group bylo od loňského června 2025 do letošního srpna rozebráno 21 letadel nejnovější generace, jež byla v průměru stará jen asi 6,5 roku. To je o poznání méně než doba běžného vyřazení úzkotrupých letadel z provozu, která činí více než 21 let.
Jedna lopatka stojí i miliony dolarů
Sešrotování zánovních letadel je důsledkem vážného nedostatku náhradních dílů. Vůbec nejžádanější jsou letecké motory, na něž se v současnosti čeká i několik let a jejichž cena navíc rychle roste. Důvodem je, že moderní úsporné pohonné jednotky vyžadují údržbu mnohem častěji, než letecké společnosti původně očekávaly.
Rostoucí požadavky na včasný servis způsobily, že firmy, které se jím zabývají, nestíhají. A tak je potřeba shánět náhradní díly, a především motory, všude, kde se dá – i za mimořádně vysoké ceny. Jen pro představu: například lopatka ventilátoru motoru může u moderních větších letadel dnes vyjít i na více než sto tisíc dolarů (téměř 2,2 milionu korun), přičemž v případě inkriminovaných pohonných jednotek pro Airbus A320neo je takových lopatek, v závislosti na konkrétním typu motoru, potřeba až osmnáct (CFM International LEAP-1A), respektive dvacet (Pratt & Whitney PW1100G-JM).
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Motor si lze samozřejmě i pronajmout, ale ani to není dvakrát levné. V případě pohonné jednotky od CFM International je aktuálně potřeba počítat s částkou od 130 do 180 tisíc dolarů měsíčně (zhruba 2,8 až 3,9 milionu korun).
Krach Spirit Airlines pomáhá bývalé konkurenci
Smyslem všech takto nákladně získaných motorů a dalších součástek je snaha udržet v provozu stávající stroje, které by jinak musely dlouho čekat na vrácení svých původních pohonných jednotek z opravárenských dílen. „V podstatě je to jako Lego, jelikož neustále přesouváte motory do letadel a z nich,“ vysvětlil Mike Stengel, partner v letecké poradenské firmě AeroDynamic Advisory.
Současnou tíživou situaci aerolinkám alespoň částečně usnadňuje nedávný krach jedné z nich, a sice společnosti Spirit Airlines, jež měla v provozu desítky letadel včetně zmíněného Airbusu A320neo. A ačkoliv se některé stroje téměř jistě do provozu vrátí, několik dalších již bylo podle dostupných skutečně sešrotováno.
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Zároveň je pravděpodobné, že problémy s nedostatkem motorů ještě nějakou dobu potrvají, takže rozebrání dalších zánovních Airbusů a Boeingů je de facto jen otázkou času. „Je trochu melancholické dívat se na to, jak z těchto letadel zbude jen kovová kostra, kterou následně rozdrtí. Na druhou stranu je ale docela vzrušující vidět, jak rychle se dá takový stroj rozebrat na kusy,“ uzavřel Dave Querio, generální ředitel společnosti Ascent Aviation Services, jež opravuje a demontuje letadla.