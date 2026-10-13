Od havárie ragbistů v Andách uplynulo 54 let. Příběh přeživších, kteří museli jíst ostatky kamarádů, dodnes fascinuje svět

Z celkových pětačtyřiceti lidí na palubě tehdy přežilo pouhých šestnáct. Jejich příběh, známý jako Zázrak v Andách, se stal inspirací pro několik knih a filmů. Událost dodnes patří k nejznámějším svědectvím o lidské vůli přežít i v těch nejextrémnějších podmínkách.
Chyba v navigaci
Dne 12. října 1972 odstartovalo z uruguayského Montevidea letadlo typu Fairchild FH-227D, které mělo dopravit členy ragbyového klubu Old Christians Club a jejich doprovod do chilského Santiaga. Kvůli nepříznivému počasí a horskému terénu musela nicméně posádka let přerušit a přistát v argentinské Mendoze.
Následující den pokračoval stroj směrem k Chile. Naneštěstí, při přeletu And došlo k chybě v navigaci, kdy se piloti domnívali, že již překonali potřebný úsek horského pásma, a zahájili klesání. To však přišlo příliš brzy, jelikož letadlo se stále nacházelo v oblasti vysokých hor.
Stroj narazil stroj do horského hřebene, při nárazu přišel o křídla i ocasní část trupu a zbytek letadla sklouzl po zasněženém svahu ledovce. Někteří cestující vyvázli z nehody bez vážnějších zranění, řada dalších na tom ale byla o poznání hůře a zemřela chvíli po havárii.
Trosky zůstaly ve vysoké nadmořské výšce, v odlehlé části And na území Argentiny poblíž chilských hranic. Hustý sníh, led a nepřístupný terén přitom jakoukoli snahu o nalezení přeživších výrazně komplikovaly.
Pátrání skončilo po osmi dnech
Zpráva o zmizení letadla vyvolala rozsáhlou pátrací akci. Záchranáři prohledávali horskou oblast ze vzduchu, ale bílý trup letadla prakticky splýval se zasněženým okolím. A očekávaný výsledek nepřinesly ani opakované přelety, takže po osmi dnech bylo oficiální pátrání ukončeno.
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Přeživší měli jen omezené zásoby potravin, minimum vhodného oblečení a žádné vybavení, které by jim umožnilo bezpečně opustit místo havárie. V noci navíc teploty prudce klesaly a zranění cestující neměli možnost získat odpovídající lékařskou péči. Někteří lidé tak v dalších dnech podlehli zraněním, zatímco jiní zemřeli v důsledku mrazu a vyčerpání. Celou situaci navíc ještě zhoršila lavina, která trosky letadla zasáhla.
Hlad přinutil přeživší k nejtěžšímu rozhodnutí
Zásoby jídla se rychle vyčerpaly a v okolí vraku nebylo možné najít téměř nic, co by se dalo sníst. Nikde nebyla k dispozici lovná zvěř ani rostliny, které by mohly poskytnout potřebnou energii. Ti, co doposud přežili, tak nakonec začali uvažovat o využití těl těch, kteří již byli po smrti.
Šlo o mimořádně obtížné rozhodnutí, protože mezi mrtvými byli jejich přátelé, spoluhráči a rodinní příslušníci. Někteří se s touto možností nejprve nedokázali smířit, avšak postupně pochopili, že bez potravy pravděpodobně zemřou všichni. Konzumace lidského masa se tak stala jedním z hlavních důvodů, proč se části skupiny podařilo přežít.
Zpráva o tom, co se v horách odehrávalo, později vyvolala silné reakce veřejnosti. Mnoho lidí nedokázalo pochopit, jak mohli mladí sportovci k takovému kroku přistoupit. Samotní přeživší však opakovaně zdůrazňovali, že v extrémních podmínkách nešlo o běžnou volbu, ale o otázku života a smrti.
Rozhodli se překonat Andy pěšky
Jak týdny postupovaly, bylo stále jasnější, že na záchranu se přeživší spoléhat nemohou. Někteří proto začali uvažovat o tom, že se pokusí dostat přes kopce vlastními silami a vyhledat pomoc na chilské straně pohoří. Byli mezi nimi i Fernando „Nando“ Parrado a Roberto Canessa.
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V prosinci, tedy více než měsíc po havárii, se spolu s Antoniem Vizintínem vydali na náročnou cestu přes horský terén. Neměli odpovídající horolezeckou výbavu, dostatek jídla ani jistotu, že se jim podaří najít cestu k obydleným oblastem. Což se jim nakonec málem stalo osudným.
Velmi rychle se totiž ukázalo, že výprava bude mimořádně vyčerpávající. Horolezci museli překonávat prudké svahy, sníh, led i vysoké horské hřebeny. Nadmořská výška jim navíc ztěžovala dýchání a každý pohyb vyžadoval značné úsilí.
Vizintín se nakonec k vraku vrátil, aby zbývajícím dvěma mužům vystačily zásoby na delší dobu. Parrado a Canessa tedy pokračovali sami. Naštěstí, po několika dnech se jim podařilo překonat část horského masivu a dostat se do oblasti, kde narazili na známky lidské přítomnosti. Jejich cesta trvala přibližně týden a půl, v mimořádně náročných podmínkách během ní urazili desítky kilometrů.
Záchrana přišla těsně před Vánoci
Zlom nastal v okamžiku, kdy Parrado a Canessa narazili na chilského pastevce Sergia Catalána. Kvůli řece a vzdálenosti spolu zpočátku nemohli komunikovat přímo, ale podařilo se jim předat zprávu o tom, že v horách zůstali další lidé, kteří potřebují pomoc. Catalán následně pomohl přivolat záchranáře. Informace o přeživších umožnila zahájit další akci, tentokrát s konkrétním místem, kde bylo možné hledat.
Ve dnech 22. a 23. prosince 1972 se záchranářům podařilo dostat k vraku letadla a postupně evakuovat ostatní. Z původních 45 osob se tak po 72 dnech v horách dočkalo záchrany celkem 16 lidí. Návrat do civilizace znamenal konec bezprostředního boje o život, nikoli však okamžitý návrat k normálnímu fungování. Přeživší byli podvyživení, fyzicky vyčerpaní a museli se vyrovnat se ztrátou přátel i příbuzných.
Zázrak v Andách inspiroval knihy i filmy
Tragédie letu Uruguayan Air Force 571 se postupně proměnila v jeden z nejznámějších příběhů přežití moderní historie. Událost inspirovala řadu autorů. Jedním z nejznámějších zpracování je kniha Alive: The Story of the Andes Survivors od Piers Paula Reada, která podrobně popisuje průběh nehody i následný boj o život. V roce 1993 pak vznikl americký film Alive, v češtině uváděný jako Přežít, jenž události přiblížil širokému publiku.
Novější filmové zpracování Society of the Snow z roku 2023 se k tragédii vrátilo s důrazem na zkušenosti přeživších a jejich vzájemné vztahy. Snímek znovu otevřel diskuzi o tom, co všechno jsou lidé schopni udělat, když se ocitnou v situaci, ve které jim jde o život.
Zdroje: irozhlas.cz, history.com, theguardian.com, nationalgeographic.com