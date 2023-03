Lásku k vintage si v Eterle předávají z generace na generaci. Dnes jejich rodinná firma provozuje úspěšný e-shop i půjčovnu

Vintage styl se možná nikdy nestane mainstreamovou záležitostí, ale příznivce si určitě pokaždé najde. Potvrzuje to i úspěšná značka Eterle, kterou založila Nika Puci se svou maminkou Liou Frouzovou v roce 2017. Retro módu u nich ale nenajdete, specializují se na nábytek, bytové doplňky a dekorace, které nakupují i prodávají s obrovským nadšením.

V první fázi vznikla půjčovna, díky níž mohly obě dámy spojit lásku k vintage produktům s obchodním talentem. Prodeji se dlouho bránily, raději danou věc sehnaly znovu, než aby se jí vzdaly. Nakonec ale zvítězil byznys a dnes mají prosperující e-shop a pravidelně pořádají sezónní markety.

„Jsme vintage, nebo chcete-li retro, ale určitě ne starožitnictví. To znamená, že u nás koupíte hlavně nábytek a doplňky z 20. až 80. let minulého století. Starší kousky se najdou jen výjimečně,“ vysvětluje pro Euro.cz Nika rozdíl mezi oběma pojmy.

Nápad, který se zrodil náhodou

Značka Eterle vznikla spíše souhrou náhod než dlouhým plánováním. Rodina zrovna rekonstruovala dům, takže bylo potřeba vyklidit spoustu věcí. Do toho přišla příprava svatby, ale mnoho svatebních dekorací v té době na českém trhu chybělo, a tak se zrodil nápad založit vlastní půjčovnu.

„Původně jsme chtěly půjčovat věci i do filmů, ale filmaři fungují úplně jinak než svatební koordinátorky nebo eventové agentury. Ty vše objednávají předem a důležitá je pro ně pěkná prezentace produktů. Naopak u filmařů se běžně stává, že zavolají a chtějí si domluvit zápůjčku ještě na ten samý den. Náš obchodní model je ale spíš dlouhodobý. Často se stane, že v půjčovně ani fyzicky nejsme, a tak do filmů půjčujeme artefakty spíše výjimečně. Navíc je to samozřejmě i o kontaktech, které v tomto segmentu zatím vybudované nemáme,“ přiznává Nika.

Krize přináší problémy, výzvy i příležitosti

E-shop Eterle byl založen v roce 2021, tedy v době covidové pandemie, kdy se žádné eventy a víceméně ani svatby nekonaly. První prodeje proběhly na instagramovém profilu, avšak vzhledem k tomu, že zájem rostl, dospěly majitelky i ke klasickému internetovému obchodu.

Zboží na prodej shánějí hlavně na různých burzách a bleších trzích, které maminka Niky ráda navštěvuje osobně. S online dodavateli zatím spolupracují spíše výjimečně. A ačkoliv se v posledních měsících spousta internetových prodejců potýká s poklesem tržeb, v případě Eterle tomu tak není. Naopak, zájem o prodávané zboží spíš pomalu roste. A pozitivní zpětná vazba jim přichází i z offline marketů, které probíhají čtyřikrát ročně v Úněticích nedaleko Prahy.

Snem je pražský byt, totiž showroom

Že by půjčovna byla vybookovaná měsíce dopředu, sice teď nehrozí, to je však podle Niky dáno spíše aktuálním trendem. Zatímco před pandemií se dekorace na svatby i večírky půjčovaly s velkým předstihem, v poslední době se termíny zkrátily na týdny i dny. A do začátku sezóny ještě pořád zbývá dost času.

„Jsme rády, že se k nám zákazníci vracejí, ale stále přicházejí i ti noví. Nejvíce jich je mezi 35 až 45 lety. Což mě ze začátku překvapilo, čekala jsem, že budou starší. A na markety k nám chodí i mladší lidé, kteří si rádi dopřejí alespoň nějakou drobnost nebo nábytek před renovací, který si sami opraví. Naproti tomu na e-shopu nakupují ti, co už zařizují své vlastní bydlení, a jsou tedy ochotní investovat více,“ doplňuje Nika.

Do budoucna mají majitelky Eterle mnoho ambiciózních plánů, přiznávají nicméně, že samy na to už nestačí a brzy budou hledat posilu do týmu. Mimo jiné chystají výkup zboží, o který se lidé zajímají už od spuštění e-shopu. Až nyní na to ale zbývá kapacita. Poté přijde na řadu spolupráce s architekty a bytovými designéry, přičemž velkým snem obou žen je vybudování pražského showroomu. Podle Niky by mohl vypadat jako zařízený byt, kde se vintage prvky mísí s moderním designem, díky čemuž by zákazník lépe pochopil, jak může jednotlivé styly kombinovat.