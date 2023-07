Kvůli umělé inteligenci už se propouští. Mnoho firem však hledá lidi, kteří to s ní umějí

Postupné zavádění umělé inteligence vyvolává u mnohých lidí obavy, zda je tato technologie nepřipraví o práci. A první zprávy o omezování pracovních míst přicházejí v této souvislosti z možná překvapivého odvětví. Stále větší počet technologických firem totiž zdůvodňuje snížení počtu zaměstnanců a přehodnocování nových náborů i větším zapojením AI.

Generální ředitel IBM Arvind Krishna v květnovém rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že společnost pravděpodobně v nadcházejících letech pozastaví najímání na pozice, které by mohly být nahrazeny umělou inteligencí. V dalším rozhovoru pro Barrons sice Krishna zdůraznil, že „AI vytvoří více pracovních míst, než jich vezme“, své původní tvrzení ovšem nepopřel.

Společnost Chegg zabývající se vzdělávacími technologiemi pak minulý měsíc oznámila, že propustí čtyři procenta své pracovní síly, tedy asi 80 zaměstnanců. „Musíme lépe plnit naši AI strategii a vytvořit tak dlouhodobě udržitelnou hodnotu pro naše studenty a investory,“ uvedla firma v prohlášení pro americké úřady. Podobný krok učinila i služba pro ukládání souborů Dropbox, která s odkazem na umělou inteligenci propustila asi 16 procent zaměstnanců, tedy přibližně 500 lidí.

Nové iniciativy v oblasti AI

Pracovněporadenská společnost Challenger, Grey & Christmas ve své nejnovější zprávě uvedla, že v květnu letošního roku přišlo kvůli umělé inteligenci o práci zhruba 3900 lidí. Je to přitom vůbec poprvé, kdy došlo k rušení pozic na základě tohoto faktoru. Možná ještě důležitější informací je ale skutečnost, že všechny škrty se odehrály v technologickém sektoru.

Zdá se však, že rozvoj umělé inteligence nepovede jen k prostému snížení počtu zaměstnanců. Společnosti totiž zatím spíše přesouvají své zdroje a začínají klást mnohem větší důraz na pracovníky se znalostí AI. Dokládá to třeba náborový web Dropboxu, podle něhož firma aktuálně shání hned několik lidí zaměřených na „nové iniciativy“ v oblasti umělé inteligence.

„Během posledních několika měsíců tyto nové nástroje zaujaly celý svět. Zároveň s nimi se rozšířil i potenciál pro novou generaci produktů využívajících AI, k čemuž došlo rychleji, než by kdokoli z nás očekával. Naše další fáze růstu tedy vyžaduje jinou kombinaci dovedností, zejména v oblasti umělé inteligence,“ napsal generální ředitel Dropboxu Drew Houston v oznámení zaměstnancům o plánovaném propouštění.

Podobný názor má také profesor Columbia Business School Dan Wang. „Domnívám se, že umělá inteligence nebude lidi nahrazovat, spíše povede ke zlepšení a zjednodušení jejich práce. V určitých případech ale může dojít k tomu, že někteří lidé budou nahrazeni jinými lidmi se schopností využívat nástroje AI,“ řekl Wang CNN.

Specializovaní odborníci si vydělají víc

Lidé schopní pracovat s umělou inteligencí před sebou mají velmi perspektivní vyhlídky, což potvrzuje i Robert Lee z webu Comprehensive.io, který zkoumá pracovní nabídky mnoha technologických společností. „Naše nedávná analýza ukazuje, že průměrný plat seniorního softwarového inženýra specializujícího se na umělou inteligenci nebo strojové učení je o 12 procent vyšší než u těch inženýrů, kteří se na tuto oblast nespecializují,“ uvedl Lee.

Rozdíl mezi různě kvalifikovanými odborníky je přitom patrný i v nárůstu mzdy. Průměrný plat inženýra-specialisty se od začátku roku zvýšil o přibližně čtyři procenta, zatímco plat ostatních softwarových inženýrů zůstal letos stejný. Jako příklad společnosti nabízející mimořádné vysoké mzdy pro odborníky na AI uvedl Lee právě Dropbox, který na pozici hlavního inženýra strojového učení nabízí 276 tisíc až 373 tisíc dolarů ročně (asi 6 až 8 milionů korun).

Z těchto dat tedy jednoznačně vyplývá, že kdo se chce v budoucnu uchytit v technologickém průmyslu, pravděpodobně si bude muset osvojit i umělou inteligenci. To potvrzuje také Wang, který od minulého semestru začal po svých studentech vyžadovat, aby se důkladněji seznámili s novými nástroji AI. „Myslím si, že tento typ zkušeností je naprosto zásadní pro budoucí kariéru. Všichni se nemusí stát specialisty na umělou inteligenci, ale určitě by měli vědět, jak tyto nástroje používat, protože jim to pomůže k dosažení vyšší efektivity,“ uzavřel Wang.