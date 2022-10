Prodáváte, či naopak kupujete auto? Pak se vyplatí sepsat kupní smlouvu

Nákup vozu bývá skutečně sváteční událostí. I kvůli tomu je třeba nepodlehnout síle okamžiku a pečlivě dbát na náležitosti, které mohou následně ušetřit desetitisíce korun. Jednou z nich je také řádná kupní smlouva.

Písemné vypracování kupní smlouvy u prodeje ojetých vozidel zákon nevyžaduje. Přesto má psaná, klidně jednoduchá kupní smlouva o prodeji auta řadu předností.

Co vše musí kupní smlouva na auto obsahovat?

Jednoduchá kupní smlouva k prodeji auta nemusí být nijak složitá. Předmět prodeje, tedy motorové vozidlo, je třeba řádně specifikovat. Vedle specifikace vozu smlouva zahrnuje samozřejmě cenu, a v případě ojetého vozu je namístě do smlouvy zanést podrobný popis technického stavu auta.

Takto pojatá kupní smlouva na vozidlo slouží pro kupujícího i prodávajícího jako ochrana v případě, že se na voze později projeví vada. Kromě toho je důkazem, že vůz má nového majitele, který lze uplatnit například v servisu.

I ta nejjednodušší smlouva na auto musí obsahovat několik položek, bez nichž je neplatná. Jsou to:

označení smluvních stran

prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem

technická specifikace (rok výroby, typ, model, barva, číslo TP, VIN kód, nájezd km, dokumentace k vozu)

cena

datum

podpis

Nepovinné body kupní smlouvy

Co se nepovinných náležitostí týče, může kupní smlouva o prodeji motorového vozidla obsahovat například ještě informace o stavu automobilu jako takového, dále pak způsob předání vozu a dokladů a způsob změny v evidenci vozidel (smlouva může obsahovat i zmínku o udělení plné moci či rovnou plnou moc k provedení přepisu auta na nového majitele).

Kolik stojí přepis auta Za přepis vozidla bude jeho nový majitel platit registru 800 Kč za převod, dále 400 Kč za evidenční kontrolu, případně další jednorázový poplatek za ekologickou daň – 3 000 až 10 000 Kč, která se vztahuje na první převod starších vozidel nesplňující příslušné emisní normy. Čtěte více o přepisu vozidla na nového majitele

Vzor kupní smlouvy na prodej motorového vozidla. Stáhněte si PDF

Kupní Smlouva Na Automobil by Euro.cz on Scribd

Skrytá vada

Ať už kupujete vůz zánovní, nebo takový, který již stihl najet několik set tisíc kilometrů, rizika skryté vady se zřejmě nezbavíte. Kupní smlouva na auto bez záruky může obsahovat stejné údaje jako kterákoliv jiná smlouva. O odpovědnosti za vadu posléze rozhoduje čas uplynulý od prodeje vozu. Jestliže se vada objeví do půl roku od převzetí auta, má se podle občanského zákoníku za to, že vůz byl s vadou prodán. Pokud prodávající neprokáže opak, za vadu odpovídá on.

Jestliže chcete riziko skryté vady co nejvíce minimalizovat, ale peníze na zbrusu nové auto jednoduše nemáte, zkuste se poohlédnout v nějakém větším autobazaru. V důsledku tvrdého konkurenčního boje totiž řada z nich začala alespoň nějakou formu záruky nabízet.

Povinné ručení – čím dříve, tím lépe

Jakmile jsou kupní smlouva na auto a jeho převod vyřešeny, je potřeba, aby nový majitel uzavřel povinné ručení. Prodejci nových i ojetých aut často nabízejí povinné ručení od partnerských pojišťoven. Při koupi ojetého auta od fyzické osoby se pojištění uzavírá s pojišťovnou. To se dá vyřídit rychle přes internet. Před uzavřením pojištění se vyplatí srovnat nabídky pojišťoven v online kalkulačce. Stejným způsobem lze postupovat v případě havarijního pojištění, které pokryje škody, na něž se povinné ručení nevztahuje.

Kupní smlouva na přívěsný vozík

Na první pohled to třeba může znít trochu úsměvně, ale také koupě přívěsného vozíku má svá pravidla. Ty se přitom v zásadě nijak neliší od toho, když kupujete samotný automobil. I v případě přívěsného vozíku musíte počítat s nutností jeho registrace. Ještě před tím ale musíte zajet na evidenční kontrolu (byť vozík má platnou „technickou“). Pakliže se číslo vozíku shoduje se zápisem v jeho technickém průkazu, bude se jednat pouze o formalitu.

Následně je potřeba uhradit povinné ručení. To se pochopitelně pohybuje v o poznání nižších cenových relacích, než je tomu u motorového vozidla. Obvykle se v takovém případě vejdete do několika málo stovek ročně. Má-li ale přívěs víc než 750 kg, počítejte s tím, že si něco připlatíte.

Samozřejmostí je povinnost nechat vozík přepsat na vás coby nového majitele. To vám pomohou zprostředkovat úředníci na obecním úřadě.

A co se týče kupní smlouvy, i tentokrát platí, že žádný zákon její sepsání výslovně nepřikazuje. Jedná se pouze o dobrovolný, leč velice doporučený akt obou zúčastněných stran. Pokud se ji nicméně rozhodnete sepsat, měla by mít stejné náležitosti jako již zmíněná kupní smlouva na auto.

Dále čtěte: