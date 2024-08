Kryptoměny jako běžná součást investičního portfolia? Napříč světem je vlastní už stovky milionů lidí

Obliba kryptoměn v poslední dekádě výrazně roste. Některou z nich vlastní už více než 560 milionů lidí napříč světem. A stále populárnější je i mezi Čechy. Tuzemská kryptoměnová burza Coinmate provedla v první polovině letošního roku transakce v celkové hodnotě 6,3 miliardy korun, což je oproti prvnímu pololetí loňského roku dvojnásobek. Přibylo rovněž těch, kteří její služby využívají, a to o více než 40 procent.

„Nemyslím si, že by v České republice poptávka nějak vybočovala z globálního trendu. Nicméně kryptoměnová komunita v České republice je velice silná a stále se rozrůstá. Svoji roli zde hraje množství pořádaných konferencí, jako je například BTC Prague nebo ETH Prague, které přitahují zájem veřejnosti a šíří povědomí o kryptoměnách,“ uvádí pro Euro.cz generálního ředitel společnosti Soft Vision Petr Fiala.

Investovali jste do kryptoměn? Ano

Zvažuji to

Ne

Důležitým aspektem je prý také skutečnost, že je do kryptoměn dnes velmi jednoduché investovat. Jejich prostředí je otevřenější nováčkům a jednodušší než například takový akciový trh. „Historicky zde navíc vzniklo mnoho úspěšných projektů. Česká republika, a zejména Praha, je tedy hubem jak kryptoměnových nadšenců, tak vývojářů,“ doplňuje Fiala.

Bitcoin stále číslo jedna

Globálně dnes investice do kryptoměn převyšují hodnotu 2,4 bilionu dolarů (asi 55,3 bilionu korun), přičemž každý den probíhají transakce v celkové hodnotě 11,5 miliardy (přibližně 265,2 miliardy korun). Rostoucí poptávka se odráží nejen na ceně a investicích, ale i na variabilitě kryptoměn. Oproti roku 2013, kdy jich existovalo jen sedm, jich je na světě aktuálně přes 10 tisíc.





Outstream Placeholder

„Skutečnost, že se virtuálním měnám podařilo během pouhé dekády oslovit takové množství uživatelů, je důkazem toho, že se jedná o jednu z nejvýznamnějších technologií 21. století. Úspěch kryptoměn vidíme i z vlastní perspektivy, ať už v hodnotě transakcí, nebo nárůstu uživatelů,“ komentuje Roman Valihrach, spoluzakladatel a CEO Coinmate.

Nejvíce lidí stále volí bitcoin. Jeho hodnota letos v březnu dosáhla nového maxima, když se jedna mince obchodovala za 73 tisíc dolarů (skoro 1,7 milionu korun). Aktuálně se dominance bitcoinu pohybuje pod 60 procenty, což jinými slovy znamená, že je jeho hodnota vyšší než součet hodnot všech ostatních existujících kryptoměn.

Cennější než Tesla

S tržní kapitalizací kolem 1,3 bilionu dolarů (necelých 30 bilionů korun) patří bitcoin mezi nejcennější aktiva světa. Jeho hodnota přesahuje například akcie americké společnosti Meta, jež odpovídají 1,23 bilionu dolarů (asi 28,4 bilionu korun), či akcie Tesly, které mají hodnotu 788 miliard dolarů (18,2 bilionu korun). Kromě toho dotahuje i stříbro s tržní kapitalizací 1,4 bilionu dolarů (přibližně 32,3 bilionu korun).

„Věříme, že by se kryptoměny měly stát standardní součástí portfolia každého investora. Tomu napomohlo například schválení ETF na spotových bitcoinech, díky čemuž naše burza jen za jeden lednový týden zobchodovala transakce v hodnotě přesahující 351 milionů korun,“ přibližuje Valihrach s tím, že oblibě bitcoinu a obecně kryptoměn přispěla také medializace, která přilákala další kapitál a pomohla rozhýbat trh.

Fiala s Valihrachem v tomto ohledu nesouhlasí. Je přesvědčen, že investoři kryproměny ve svém portfoliu vyloženě mít nemusí, vždy totiž záleží na konkrétních potřebách a investičních cílech každého jedince. „Nicméně přidání kryptoměn do portfolia obecně pomáhá výkonnosti ve vztahu k riziku, jelikož se jedná o aktivum, které není významně korelované s ostatními typy aktiv,“ vysvětluje.

Zakoupení kryptoměn tak může výrazně zvýšit výnos celého portfolia, přičemž pokud tomuto aktivu dotyčný nevěnuje významnější prostor, nemělo by to ovlivnit jeho volatilitu. „Samozřejmě čím víc kryptoměn v portfoliu máte, tím víc musíte být připraveni a ochotni snášet cenové výkyvy. Za měsíc můžete být o 20 procent bohatší, nebo naopak chudší. Pro tyto investory pak jako diverzifikace existují specializované fondy, což je ostatně i náš případ,“ říká.

V budoucnu může dalšímu rozšiřování kryptoměn napříč laickou veřejností dle Valihracha přispět například průnik bitcoinu do portfolií důchodových fondů. To by ostatně mohlo napomoci i jeho větší stabilitě.