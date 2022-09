Kryptoměnový trh zažil mizerné dny. Praktiky některých platforem vyšetřují úřady, hackeři si přišli na miliardy

Kryptoměnový trh zažívá velmi nepovedený měsíc, a to srpen trvá pouhých pět dní. Mnoho společností podnikajících v tomto oboru se potýká se závažnými problémy, které dále snižují zájem investorů o virtuální měny.





První rána pro kryptoměny přišla podle webu CNBC hned v pondělí. Americká Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) obvinila 11 lidí z vytvoření a propagaci platformy Forsage. Ta měla milionům maloobchodních investorů umožňovat uzavírání transakcí prostřednictvím inteligentních smluv, které fungovaly na blockchainech (druh databáze sloužící pro zaznamenání transakcí v kryptoměnách).

Podle Komise se ale jednalo o klasický podvod využívající Ponziho schéma, který investory připravil o více než 300 milionů dolarů (zhruba 7,2 miliardy korun). SEC také tvrdí, že více než dva roky fungovalo nastavení Forsage jako „učebnicová pyramidová hra“, v níž lidé vydělávali pouze tím, že do platformy nabírali další a další investory. Důležitou roli v systému pak hrála výrazná propagace, převážně na sociálních sítích.

Samotná platforma se k současné kauze vyjádřit odmítá. Mezi jedenácti obviněnými jsou čtyři zakladatelé Forsage, u žádného z nich ovšem není známé jejich současné místo pobytu, protože už dříve území USA opustili.





Platforma spuštěná před dvěma lety má každopádně problémy dlouhodobě. Letos v březnu proti ní podala žalobu pro změnu filipínská Komise pro kontrolu cenných papírů, aby se jí jen o pár měsíců později pokoušely zakázat úřady v americkém státě Montana. Navzdory tomu ale společnost po celou dobu pokračovala v činnosti i své vlastní propagaci.

Bezpečnostní chyba za pět miliard

Asi největší ránu za posledních pár dní zasadilo kryptoměnám úterý, kdy při rozsáhlé bezpečnostní chybě přišel startup Nomad o téměř 200 milionů dolarů (přibližně 4,8 miliardy korun). Tato služba funguje coby jakýsi most, přes který mohou uživatelé přenášet tokeny z jednoho blockchainu do druhého. Hackeři využili bezpečnostní chybu, jež uživatelům umožnila zadat do systému jakoukoli hodnotu a odčerpat finanční prostředky, i když Nomad neměl k dispozici dostatek aktiv.

Uživatelé přitom ke zneužití chyby nepotřebovali žádné programátorské dovednosti. „I bez předchozích zkušeností s programováním mohli jednoduše zkopírovat původní transakční data od útočníků a poté nahradit danou adresu svou vlastní,“ řekl Victor Young, zakladatel kryptofirmy Analog. Někteří hackeři se dokonce rozhodli využít chyby ve velkém a nasadili armády botů, aby se zmocnily co největšího množství peněz.

Blockchainové mosty získaly poslední dobou na popularitě, protože dokážou přesunout tokeny do levnějších a efektivnějších blockchainů. Nedbalé programovací volby z nich ale udělaly hlavní cíl pro hackery. Podle firmy Elliptic, která se zabývá analýzou takovýchto blockchainů, byly jen letos ukradeny kryptoměny v hodnotě více než jedné miliardy dolarů (asi 24 miliard korun). „Mohu jen doufat, že si vývojáři a manažeři uvědomí, že zabezpečení je extrémně důležité,“ řekl Adrian Hetman, technický vedoucí bezpečnostní firmy Web3 Immunefi.

Krátce po útoku vedení Nomadu uvedlo, že spolupracuje s bezpečnostní firmou TRM Labs a orgány činnými v trestním řízení. Společně se snaží vysledovat pohyb finančních prostředků, identifikovat pachatele a vrátit ukradené tokeny uživatelům. Obzvláště to poslední je pro startup klíčové, protože útoků na blockchainové mosty bylo v posledních měsících více. V dubnu se například hackerům podařilo ukrást více než 600 milionů dolarů (zhruba 14,5 miliardy korun) z blockchainu Ronin.

Krádeže postihly i slibného nováčka

Hackeři byli v úterý aktivní i jinde, masivní útok totiž zaznamenala též kryptoměna Solana. Z celkem osmi tisíc digitálních peněženek jejich uživatelů zloději ukradli přes pět milionů dolarů (120 milionů korun). Problém byl s několika druhy takzvaných horkých peněženek, které jsou připojeny k internetu, jako je třeba Phantom, Slope nebo Trust Wallet.

Podle firmy Elliptic zabývající se analýzou blockchainů je hlavní příčina narušení stále nejasná. „Zdá se ale, že je způsobena chybou v softwaru peněženky spíše než chybou v samotném blockchainu Solany,“ domnívá se ředitel Ellipticu Tom Robinson. Auditorská firma Otter Secpak na to konto dodala, že transakce byly podepsány skutečnými vlastníky, což naznačuje problém u soukromého klíče. Ten vlastníkům umožňuje přístup k jeho kryptoměnám.

Identita útočníka je zatím neznámá a vyšetřování incidentu pokračuje. „Inženýři z různých odvětví s pomocí několika bezpečnostních firem nyní zkoumají vyčerpané peněženky na Solaně,“ uvedla společnost na svém twitterovém účtu. Pro prevenci podobných útoků pak firma své uživatele vybídla, aby používali hardwarové peněženky, které tímto útokem zasažené nebyly.

Síť Solana byla dlouho považována za jednoho z nejslibnějších nováčků na trhu kryptoměn. Její podporovatelé očekávali, že díky rychlejšímu zpracování transakcí a lepší bezpečností zcela předčí kryptoměnu Ethereum. V poslední době se ale Solana potýká se spoustou problémů, její blockchain letos už sedmkrát nefungoval. I na úterní hackerský útok reagovala kryptoměna propadem a postupně ztratila přibližně 10 procent své hodnoty.

Bitcoin si za posledních devět měsíců významně pohoršil. Zdroj: Crypto.com Bitcoin si za posledních devět měsíců významně pohoršil. Zdroj: Crypto.com

Co naopak v posledních dnech mírně sílí, je bitcoin. Jeho současná hodnota se blíží hranici 23,5 tisíce dolarů (569 tisíc korun), a ve srovnání s polovinou června je tedy zhruba o čtyři tisícovky vyšší. I tak se ale nachází hluboko pod tím, na jakých úrovních se pohyboval před tři čtvrtě roku. Tehdy jeden bitcoin vyšel na bezmála 68 tisíc dolarů, což značí přibližně pětašedesátiprocentní propad.