Krucipísek, dochází nám písek. Lidstvo ho těží až příliš a příroda jej nestíhá obnovovat, problém ohrožuje řeky po celém světě

„Krucipísek!“
„Jenom ‚písek‘, pane Lustigu, jenom písek.“
V legendární české pohádce Lotrando a Zubejda jej v království Sultána Solimána měli víc než dost. Ve skutečnosti ale tento přírodní materiál velice rychle mizí. Ostatně, ono se není čemu divit, lidé ho každoročně spotřebují zhruba 50 miliard tun.
Výše uvedené statisticky vyplývají z nové rozsáhlé analýzy publikované v časopise Reviews of Geophysics. Výzkum ukazuje, že zejména u říčního písku a štěrku, jež se používají jako jemné kamenivo při výrobě betonu, už produkce na řadě míst překračuje přirozenou míru obnovy. Například ve Vietnamu je tempo těžby zhruba jedenáctkrát vyšší než rychlost, jakou se tamní zásoby přirozeně doplňují. Podobný problém se navíc týká říčních systémů po celém světě, uvádí Popular Mechanics.
Na situaci dlouhodobě upozorňují vědci i ekologové. A podobné závěry letos v květnu přinesla také zpráva OSN, podle níž se má spotřeba písku pro stavby do roku 2060 zvýšit až o 45 procent. „Písek je někdy označován za opomíjeného hrdinu rozvoje. Ještě méně si ale uvědomujeme jeho zásadní roli při udržování přírodních systémů, na nichž jsme závislí,“ podotýká ředitel UNEP Global Resource Information Database v Ženevě Pascal Peduzzi.
Nenasytná betonová civilizace
Na první pohled se zdá zvláštní, že by na Zemi mohl písek docházet, když na pouštích ho je přece více než dost. Má to ale háček, pouštní surovina je kvůli erozi způsobené větrem příliš jemná a její zrna jsou příliš hladká, takže se pro řadu stavebních účelů nehodí. Pro výrobu betonu je mnohem lepší ostřejší a hrubší říční materiál, který se dá využít bez složitého zpracování. Právě jeho snadná dostupnost a nízké náklady zároveň stojí za masivní těžbou z říčních koryt.
Ekonomická výhoda je však vykoupena dopady na životní prostředí. Těžba mění sklon říčního koryta i proudění vody a může vést k jeho prohlubování, nestabilitě břehů a změnám v transportu sedimentů. To vše se podle vědců v průběhu let a desetiletí kumuluje a má potenciál snižovat hladinu vody, měnit průběh povodní a omezovat přísun sedimentů do řek, delt i pobřežních oblastí. Nadměrná těžba tak může v některých oblastech zvyšovat zranitelnost krajiny, a to v době, kdy se kvůli klimatické změně zvyšují rizika spojená s extrémním počasím a růstem hladiny oceánů.
Největší spotřebitelé
K největším spotřebitelům říčního písku patří Čína, Indie a Vietnam. Například v deltě Mekongu zmizelo podle autorů studie mezi lety 2015 a 2022 celkem 366 milionů metrů krychlových písku. Nestabilita břehů následně vedla ke zhroucení téměř dvou tisíc domů. Čína pak za pouhé tři roky spotřebovala více písku, než Spojené státy využily za celé 20. století.
Důsledky produkce se navíc neomezují jen na Asii. Třeba bagrování na řekách Paraná a Tocantins změnilo proudění vody v brazilské části povodí Amazonky. Ve Francii pak po těžbě písku z počátku 20. století zůstala v záplavové oblasti Seiny jezera, která jsou dodnes součástí krajiny.
Jak již bylo nastíněno, vedle svého využití ve stavebnictví hraje písek pochopitelně nezastupitelnou roli i v přírodě. V řekách, deltách a pobřežních oblastech pomáhá udržovat stabilitu krajiny, chránit pobřeží před erozí a podporovat biodiverzitu. „Je naší první obrannou linií proti zvyšování hladiny moří, přívalovým bouřím a pronikání slané vody do podzemních zdrojů pitné vody – tedy proti rizikům, která klimatická změna ještě zhoršuje,“ míní Peduzzi. Řešení přesto existují.
Využití alternativ
Podle jedné z dřívějších studií by využití recyklovaného nebo pouštního písku mohlo snížit poptávku po písku říčním nejméně o 50 procent. Vědci zároveň zkoumají využití dalších alternativ pro jemné kamenivo, například měděné strusky, prachu z lomů, slévárenského písku nebo pilin.
S pouhým hledáním alternativních materiálů si dle odborníků každopádně lidstvo nevystačí. Problém má globální rozměr a jeho dopady často zasahují mnohem širší území, než kde samotná těžba probíhá. Šíří se totiž proti i po proudu řek a mohou ovlivnit celé ekosystémy. „Naléhavě potřebujeme důslednější monitoring, sjednocené statistiky obchodu a pravidla, která propojí objem těžby s rychlostí přirozeného doplňování sedimentů v jednotlivých tocích,“ dodávají autoři studie.