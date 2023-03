Krize zažehnána, či nikoliv? Vklady klientů zkrachovalé Silicon Valley Bank jsou v bezpečí, evropské trhy však reagují poklesem

Být v těchto hodinách a dnech majitelem startupu je hotový očistec. Zvláště pokud patříte k té části podnikatelů, která působí ve Spojených státech či Velké Británii a v minulosti své peněžní prostředky svěřila společnosti Silicon Valley Bank (SVB). Ta se právě na tento typ firem dlouhodobě specializuje, přičemž se zároveň jedná o jeden z největších bankovních domů v USA. Ovšem ani to ji neuchránilo před existenčními problémy.

Že je s SVB něco v nepořádku, se začalo v médiích intenzivně řešit v průběhu minulého týdne. Banka, která financovala přibližně polovinu startupů disponujících americkým kapitálem (včetně některých českých firem), v poslední době čím dál více doplácela na růst úrokových sazeb, v důsledku kterých klesají ceny z dluhopisů. Tedy přesně těch instrumentů, do nichž překlápěla poměrně velké procento vkladů svých klientů.

Když se pak tito klienti dozvěděli, že jejich bankovní dům sužují potíže, rozhodli se své finanční prostředky získat nazpět. A protože takový nápad dostalo mnoho z nich, došlo k něčemu, co je v praxi označováno za ,run na banku‘. V polovině uplynulého týdne bylo vedení SVB nuceno oznámit, že v důsledku zbavování se ztrátových dluhopisů začíná mít vážné problémy s likviditou, které se rozhodlo řešit prodejem nových akcií v hodnotě 1,8 miliardy dolarů (zhruba 40 miliard korun), jež měly pokrýt realizovanou ztrátu. Taková informace nicméně trhy příliš neuklidnila, ba naopak. Akcie Silicon Valley Bank odepsaly v průběhu čtvrtečního obchodování dle agentury Bloomberg 60 procent, a malér byl na světě.

Největší pád od dob bratří Lehmanů

Událost, jež je svým rozsahem nejvážnější od roku 2008, kdy došlo ke krachu americké banky Lehman Brothers – který vzápětí vyústil v celosvětovou finanční krizi -, zadělala na jeden z nejnáročnějších víkendů ve startupových dějinách. Ještě během čtvrtka se klientům SVB podařilo z banky ,vymámit‘ na 42 miliard dolarů (přibližně 925 miliard korun), pár hodin na to se stala insolventní.

Vklady klientů sice byly ze zákona pojištěné, avšak jen zčásti. Velmi malé části, sluší se podotknout. Konkrétně mělo jít o sumu 250 tisíc dolarů. Firmy ovšem Silicon Valley Bank svěřily daleko více – nebylo neobvyklé, aby jejich vklady přesahovaly hranici jednotek, desítek, ba dokonce stovek milionů. Řečeno jinak, hodnota nepojištěných vkladů dosáhla dle dostupných informací částky 170 miliard dolarů.

Že se do celé záležitosti budou muset zapojit úřady i americká centrální banka Fed, bylo tou dobou již nevyhnutelné. Další nevyhnutelná věc pak nastala v pátek – to když tamní regulační orgány SVB uzavřely.

Od Airbnb po Productboard

Mezi klienty, kteří Silicon Valley Bank v minulosti své peníze svěřili, byly například společnosti Airbnb či Uber. Našla by se ale i řada českých startupů. Dle serveru Czechcrunch jde jmenovitě třeba o Productboard, jednoho prvních tuzemských jednorožců, dále pak o Fitify, jež stojí za vývojem úspěšné mobilní fitness aplikace, či o firmu WFHomie, která pomáhá ostatním se zapojením jejich zaměstnanců do dění ve společnosti, a mnoho dalších.

Všem jejich majitelům nicméně svitla v neděli po několika bezesných nocích naděje. O své peníze by přijít neměli. „Přijímáme rozhodné kroky, které by měly ochránit americkou ekonomiku a posílit důvěru veřejnosti v její bankovní systém,“ zařekli se šéf Fedu Jerome Powell, ministryně financí Janet Yellenová a vedoucí představitel Federální společnosti pro pojištění vkladů (FDIC) Martin Gruenberg ve společném prohlášení.

Během víkendu domluvili ve spolupráci s americkou vládou záchranný plán, díky kterému by již v průběhu pondělka měli mít všichni klienti ke všem svým vkladům přístup bez ohledu na jejich výši, a nikoliv jen do dříve uznávané 250tisícové částky.

Týkat by se to navíc mělo nejen zákazníků SVB, nýbrž i klientů newyorské Singnature Bank, o které se rovněž spekulovalo, že by mohla mít v brzké době potíže s rapidním výběrem vkladů, a kterou se regulátoři rozhodli v neděli také uzavřít.

Blesku rychlý prodej za jednu libru

Krach Silicon Valley Bank neovlivnil pouze dění na trzích ve Spojených státech, nýbrž i na druhé straně Atlantiku. Několik perných dnů mají za sebou bankéři ve Velké Británii, kde SVB prostřednictvím své odnože také působila, přičemž i zde tvořily její klientelu především startupy a venture kapitálové fondy.

V případě Silicon Valley Bank UK se hrozbu potenciální insolvence, jež by si podobně jako v USA vyžádala zásah vlády, podařilo odvrátit jejím blesku rychlým prodejem. A to za symbolickou jednu libru. Inkriminovaná instituce se tak v pondělí stala součástí jednoho z největších bankovních domů vůbec, společnosti HSBC.

„Dnes ráno vláda a Bank of England (centrální banka Velké Británie) pomohly k prodeji Silicon Valley Bank UK do rukou HSBC. Vklady klientů budou ochráněny, aniž by bylo potřeba podpory daňových poplatníků. Včera jsem slíbil, že se o náš technologický sektor postaráme, a dnes jsme tento slib urychleně naplnili,“ nechal se na svém twitteru slyšet britský ministr finanční Jeremmy Hunt.

Akcie klesají i napříč Evropou

Ačkoliv se původně předpokládalo, že krach SVB bude takříkajíc izolovanou záležitostí, která by neměla mít žádný větší dopad na ostatní bankovní společnosti, první hodiny nového obchodního týdne naznačují, že opak je pravdou. Index STOXX Europe 600, jenž uvádí, jak si vedou akcie největších bankovních institucí v Evropě, odepisoval v pondělí dopoledne 5,8 procenta. Už v pátek přitom poklesl o 3,78 procenta, takže má dle agentury Reuters našlápnuto k tomu, aby dosáhl největší dvoudenní ztráty od začátku války na Ukrajině.

Velký propad hodnoty svých akcií hlásí podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy rakouská skupina BAWAG či německá Commerzbank, a to o třináct, respektive dvanáct procent. A poklesy se nevyhýbají ani titulům na pražské burze.

„Nejvýrazněji ztrácí Erste Bank, zhruba šest procent. Znatelně klesají také akcie Komerční banky. Moneta je dole o zhruba procento. Výrazně se na zahraničních burzách propadají také mateřské ústavy největších tuzemských bank. Belgický ústav KBC, matka české ČSOB, má akcie dole o zhruba šest procent, stejně jako UniCredit Bank. Obchodování s akciemi UniCredit bylo podle informací agentury Bloomberg kvůli enormnímu propadu pozastaveno,“ uvedl ekonom.

Investoři se budou o startupy zajímat i nadále

V návaznosti na nejnovější dění kolem bankovního sektoru v USA se začíná spekulovat o tom, jakým směrem se bude základní úroková sazba vyvíjet nadále. V současné chvíli se nachází v pásmu 4,50 až 4,75 procenta, přičemž Powell se nedávno nechal slyšet, že by je centrální banka mohla na svém příštím zasedání, které se uskuteční 21. a 22. března, navýšit razantněji než v únoru. Tehdy ji zvedla o čtvrt procentního bodu.

Protože však toto prohlášení před senátním výborem pro bankovnictví a bydlení nicméně pronesl ještě před tím, než naplno na povrch vyplynuly problémy SVB, nabízí se zde otázka, zda by nebylo lepší případné zvýšení sazeb korigovat.

„Kolaps jedné, či teď už dvou bank malé nebo maximálně střední velikosti, sám o sobě nezavdává důvod pro bezprostřední reakci úrokových sazeb měnové politiky,“ objasnil v komentáři ekonom české společnosti Fondee Pavel Štěpánek. „Federální rezervní systém v tuto chvíli stojí před zásadními výzvami v oblasti inflace a pracovního trhu. To ale neznamená, že je možné bagatelizovat to, co se těm dvěma bankám stalo, a opomíjet otázku, jaké odvozené dopady to může mít na finanční systém. Dohledové a regulatorní orgány mají jistě pohotovost,“ dodal.

Že by se vinou pádu dvou inkriminovaných bank najednou investoři rozhodli na startupové odvětví zanevřít, je dle Štěpánka nepravděpodobné. „Nemyslím, že to navodí nějakou systémovou změnu v náhledu na progresivitu a výnosovou perspektivu startupů. Ale přibude-li obezřetnosti, bude to jenom dobře,“ uzavřel ekonom Fondee.