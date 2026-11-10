Krčilovo Hedepy usiluje o další akvizice. Česko-polský Orbit Capital mu na to půjčí takřka sto milionů

Na trhu je od roku 2020, působí v celkem devíti evropských zemích a jen vloni skrze něj proběhlo více než 300 tisíc online sezení. Mezi jeho klienty se řadí nadnárodní společnosti, jako jsou McDonald’s, Santader či Decathlon, a v roce 2025 jeho tržby z realizovaných terapií narostly meziročně o 78 procent na povzbudivých 315 milionů korun. Hedepy se v současnosti veze na obří vlně růstu, a rozhodně z ní nechce jen tak sesedat.
Cílem Krčilovy firmy je navázat mimo jiné na nedávnou akvizici polského konkurenta HearMe a představit několik nových nástrojů, jež by nejen u nás v Česku posunuly péči o duševní zdraví na další úroveň. Společnost Orbit Capital jí na to vyčlenila bezmála sto milionů korun, nejedná se však o klasickou investici, nýbrž o úvěrové financování (takzvaný venture debt).
„Financování v podobě úvěru vnímáme jako potvrzení, že Hedepy dospělo v ekonomicky zdravou a důvěryhodnou společnost. Máme ověřený obchodní model, zkušenost s realizací akvizic a jasnou představu, jak prostředky využít. Kapitál nyní můžeme směřovat přímo do dalšího růstu a zpřístupnění pomoci v oblasti duševního zdraví těm, kdo ji potřebují,“ komentuje sám Krčil s tím, že v rámci hned několika trhů, na nichž působí, se česká společnost dostala do kladného provozního zisku EBITDA.
Přes 300 tisíc terapií, růst o téměř 80 procent. České Hedepy po rekordním roce rozšiřuje své služby o sezení tváří v tvář
„Hedepy si vybudovalo důvěryhodnou pozici na trhu duševního zdraví ve střední a východní Evropě, prokázalo opakovatelný model integrace akvizic a směřuje k finanční udržitelnosti. Venture debt vnímáme jako správný nástroj pro tuto fázi – umožňuje společnosti financovat další růst bez ředění stávajících akcionářů,“ dodává partner Orbitu Capital Lukáš Macko. Konkrétní podmínky financování Hedepy na dotaz redakce zveřejnit nechtělo.
Akvizice poslouží k posílení spolupráce s pojišťovnami
Co se oněch budoucích akvizic týče, žádná konkrétní jména firem, na něž si Hedepy dělá „zálusk“, Krčil aktuálně nezmiňuje. Chce se každopádně soustředit právě na ty trhy, na kterých česká platforma v současnosti již působí.
„Naší vizí je, aby lidé, kteří potřebují péči, snadno našli nejlepšího terapeuta nebo klinického odborníka online i offline, v blízkosti svého bydliště. Zaměřujeme se na firmy, jejichž produkty a know-how můžeme rozvíjet napříč dalšími zeměmi, kde působíme, a jejichž akvizice nám zároveň pomohou rozšířit firemní klientelu nebo posílit spolupráci se zdravotními pojišťovnami,“ dodává český podnikatel. Ultimátním cílem podle něj je vybudovat z Hedepy „silnou evropskou platformu, která nastaví jasný standard dostupnosti, kvality a bezpečnosti péče“.
O slovo se hlásí AI
Ačkoliv Hedepy původně vzniklo coby online projekt, v rámci dalšího rozvoje začalo nabízet i terapeutická sezení konaná přímo v ordinaci spolupracujícího psychologa a dalších odborníků na duševní zdraví. Těch je mimochodem na platformě dohromady v současnosti už více než jeden tisíc.
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Do budoucna pak Krčil s kolegy připravují i vlastní fyzická pracoviště a chtějí vybudovat zbrusu novou zdravotnickou část skupiny pro zajištění medicínské péče. Důležitou roli nicméně bude hrát i užší spolupráce se zdravotními pojišťovnami na jednotlivých trzích, od které si vedení Hedepy slibuje ještě větší zpřístupnění vlastních služeb široké veřejnosti, a také umělá inteligence – jak se v dnešní době stalo jakýmsi nepsaným standardem.
Chystané AI nástroje, které Krčil a spol. v současnosti vyvíjejí, mají klientům pomáhat navazovat na témata z terapeutických sezení a pokračovat v práci mezi konzultacemi. Vedení Hedepy každopádně zdůrazňuje, že navzdory technologickému pokroku to i nadále bude právě spolupracující terapeut, kdo bude rozhodovat o průběhu celé péče.
„Budujeme komplexní systém péče o duševní zdraví, ve kterém člověk najde vhodnou podporu online i osobně, jako soukromý klient nebo prostřednictvím zaměstnavatele. Základem zůstává kvalifikovaný odborník. Technologie a umělá inteligence mu mají uvolnit ruce a klientovi pomoci, aby péče byla dostupnější, propojenější a nekončila odchodem z terapeutického sezení,“ uzavírá Krčil.