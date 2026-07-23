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Kraťasy místo saka. Tokijská kampaň proti vedrům přinesla mužům větší volnost, ženám se ale pohled na „chlupaté nohy“ zajídá

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Neformální oblečení
Autor: Shutterstock

Stejně jako mnohé jiné země se i letos Japonsko potýká s rekordními letními teplotami. A čím výše stoupá teploměr, tím častěji odhalují japonští muži v práci stále větší část svého těla. Tokijská metropolitní vláda totiž vyzývá zaměstnance, aby odložili tradiční oblek s kravatou a dali přednost pohodlnějšímu oblečení, jako jsou trička, tenisky nebo kraťasy. Vychází přitom z programu Tokyo Cool Biz, kterým tamní guvernérka Juriko Koikeová letos v dubnu rozšířila svoji dlouholetou iniciativu zaměřenou na zvládání letních veder. Ta se již stala běžnou součástí japonského léta, letošní ještě více uvolněná pravidla nicméně vyvolávají rozporuplné reakce, zvláště u části žen.

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Řada zaměstnanců zmíněné opatření samozřejmě vítá, protože umožňuje pracovat pohodlněji i během tropických dnů. Jiní však upozorňují, že změna není vůči ženám spravedlivá. Od nich se totiž v tradičním japonském kancelářském prostředí stále očekává, že budou při odhalených nohách nosit silonky, přestože nejde o oficiální pravidlo.

Kromě toho mluví mnoho z nich o tom, že jim není příjemný pohled na odhalené a ochlupené nohy svých kolegů. Na internetu se pro to dokonce vžil výraz „sunehara“, označující právě takové nepohodlí, píše BBC.

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Proti nošení kraťasů do práce je podle červnového průzkumu společnosti Gorilla Clinic 53,5 procenta respondentů, zbytek novinku podporuje. Odpůrci nejčastěji uváděli jako důvod vzhled postavy a tělesné ochlupení. Mezi dotazovanými výrazně převažovaly ženy, což podle kliniky může naznačovat, že pohled na odhalené mužské nohy snášejí hůře právě ony.

Volnost v oblékání přináší i nečekané starosti

Nutno podotknout, že neformální oblečení nosí v posledních letech do práce čím dál více Japonců, zejména pokud jde o zaměstnance startupů a technologických firem. Letošní doporučení tokijské vlády ale podobný styl ještě více společensky znormalizovalo, ačkoliv někteří muži sami přiznávají, že se kvůli odhaleným nohám cítí nejistě.

Dokládá to ostatně i rostoucí počet klientů, jež přicházejí do ordinací kvůli laserovému odstranění ochlupení nejen z kosmetických důvodů, ale také kvůli tomu, co ředitel Gorilla Clinic Akifumi Funacu označuje za „společenskou etiketu při nošení kraťasů“. Podle něj proto část mužů, ve snaze předejít negativním reakcím okolí, a především žen, raději podstoupí epilaci.

Extrémní horka mění běžná pravidla

Myšlenku lehčího letního pracovního oblečení představila Koikeová už před více než dvěma dekádami, když byla japonskou ministryní životního prostředí. V roce 2005 spustila celostátní kampaň Cool Biz, která zaměstnance vyzývala, aby v létě nosili košile s krátkým rukávem. Do iniciativy se podle britské státní televize zapojili i členové vlády – tehdejší premiér Džuničiró Koizumi se na veřejnosti bez kravaty a saka objevoval poměrně často, neboť věřil, že tak pomůže kampaň zpopularizovat.

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V březnu 2011 následoval po zemětřesení a ničivé tsunami program Super Cool Biz, který doporučení ještě rozšířil, přičemž cílem bylo snížit spotřebu elektřiny na pracovištích i v domácnostech. S rostoucími cenami energií, jež tentokrát souvisejí s nestabilitou na Blízkém východě, se potýká země vycházejícího slunce – podobně jako mnoho dalších částí světa – rovněž v posledních měsících. A také zažívá rekordní vedra.

Varování před extrémně horkým létem vydali i meteorologové, kteří zároveň upozorňovali, že lze očekávat takzvané „kokusho-bi“, tedy „den s krutým vedrem“, kdy teplota překročí 40 stupňů Celsia. Na následky úpalu už podle aktuálních údajů Agentury pro požární ochranu a zvládání katastrof, na něž se BBC odkazuje, zemřelo v Japonsku mezi 6. a 12. červencem sedm lidí a dalších 4 580 osob bylo hospitalizováno.

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Nové způsoby, jak zvládnout horké léto

Kromě doporučení dostatečného množství tekutin a využívání klimatizace, která úřady opakovaně připomínají, sahají Japonci i po dalších, různě sofistikovaných pomůckách proti vedru. Velké oblibě se těší třeba oblečení s vestavěnými ventilátory, jednorázové chladicí ubrousky, deštníky chránící před UV zářením i horkem či přenosné ruční ventilátory.

Tělu totiž trvá několik týdnů, než si na vysoké teploty zvykne, jak zdůrazňují odborníci z Japan Academic Network for Disaster Reduction. Lidé by proto podle nich měli začít s přípravou na vedra už během předchozího období a přijmout opatření proti úpalu ještě před nástupem nejteplejší části léta. Situaci navíc zhoršuje vysoká vlhkost vzduchu, která zpomaluje odpařování potu a omezuje přirozenou schopnost organismu ochlazovat se.

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