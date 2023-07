Kotlíkové dotace cílí na nízkopříjmové domácnosti. Důvodem je zpřísnění limitů produkce emisí

Potřebujete vyměnit starý kotel na pevná paliva za nový, ale nemáte na to dostatek finančních prostředků? Pak je nejspíše konečně na čase využít dotační program, v rámci kterého lze získat příspěvek na výměnu tepelného zdroje až do výše 95 procent ze způsobilých výdajů. V letošním roce jsou cílem takzvaných kotlíkových dotací domácnosti s nízkými příjmy. O co přesně se jedná a jak dotaci na nový kotel získat?