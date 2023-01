Kosmetička číslo pět. Beauty roboti pomohou s líčením, aplikací řas i manikúrou, sází na ně i L'Oréal

Robotické vysavače nebo roboti servírující jídlo. To jsou jen některé technologické novinky, které lidem ještě před 10 lety připadaly jako ze sci-fi filmů, avšak dnes jsou běžnou součástí našich životů. Podobné vychytávky se přitom aktuálně v čím dál větší míře objevují i v odvětví, kde by to čekal možná jen málokdo, a sice v kosmetickém průmyslu. Provozovatelům salónů krásy pomáhají jak při líčení, tak například v rámci vlasového stylingu.

Velká šance pro neurologicky nemocné

Výše zmíněné technologie ocení především lidé trpící neurologickými chorobami. Takových jsou (nejen) v USA miliony, přičemž podle serveru Business Insider se jedná nejčastěji o pacienty s třesoucí se rukou, což je důsledek třeba prodělané mrtvice, mozkové obrny nebo Parkinsonovy choroby. Lidé s podobnou diagnózou tak museli ještě donedávna na vlastnoručně udělaný make-up zapomenout. Dnes je ale všechno jinak.

Francouzská společnost L'Oréal po letech výzkumů a testování přináší řešení v podobě miniaturního robotického ramene. Nazývá se Hapta a jeho specializací je, že umí bezchybně nanést na ústa rtěnku. Firma svého ,pomocníka‘ představila na nedávno skončeném veletrhu CES, jenž se tradičně konal v americkém Las Vegas.

Zatím se jedná pouze o prototyp, ale ve Spojených státech by měl jít do prodeje už letos. Levnější varianta se dá pořídit za zhruba 150 dolarů, tedy asi 3300 korun. Dražší stojí o čtvrtinu více. „Poslední roky byly ve znamení zmenšování nejrůznějších strojů. Tak vznikla i Hapta, která funguje jako miniaturní robotická ruka. Vyžaduje spoustu strojového učení a komplikované algoritmy, ale nakonec velmi dobře poslouží i tam, kde jiné technologie zatím neuspěly,“ řekl zmíněnému serveru Guive Balooch, viceprezident technologického inkubátoru L'Oréal.

Kosmetičky o práci nepřijdou

Kromě kosmetických firem se o slovo hlásí také výrobci elektroniky a technologické startupy. Například značka Dyson se snaží naprogramovat roboty pro testování vlasových vysoušečů a dalších produktů. Startup Clockwork zase vyvinul robotický systém pro expresní manikúru, zatímco firma Luum disponuje technologiemi, díky nimž je prodlužování řas otázkou pár minut.

„Transformujeme beauty sektor tak, že dáváme kosmetičkám nástroj, který mohou využít ke zvýšení své produktivity. Jednu aplikaci řas díky tomu zvládnou až třikrát rychleji, což bude mnohem příjemnější nejen pro ně, ale hlavně pro samotné klienty,“ popsal pro server Today.com Nathan Harding, generální ředitel společnosti Luum.

Všechny firmy se navzdory velkému pokroku shodují, že kosmetičky a vizážistky o svoji práci v nejbližší době určitě nepřijdou. Roboti jim pouze usnadní některé činnosti a postarají se o maximální komfort zákazníků. Naopak co se konzultací ohledně druhu make-upu, výběru barev laků či délky řas týče, ty budou i nadále zcela v režii lidských odborníků a odbornic.