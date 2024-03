Kopřivnická Tatra chce vyrábět až 2,5 tisíce vozů ročně. Na modernizaci své továrny proto vynaloží 700 milionů korun

Že má česká Tatra ve světě stále zvučné jméno, je dobře známý fakt. Ostatně svědčí o tom i poptávka zákazníků o její vozy, která podle vyjádření firmy neustále roste a v důsledku níž se kopřivnická automobilka dostala na hranici svých produkčních možností. A protože zde její vedení vidí potenciál k dalšímu růstu, rozhodlo o sérii investic do výrobních technologií, díky které se produkční kapacita společnosti Tatra Trucks navýší až na 2500 vozů ročně.

Celková hodnota investice činí 700 milionů korun, přičemž nově vytyčeného cíle by měla automobilka dosáhnout v horizontu dvou až tří let. „Pro rok 2024 plánujeme zvýšit počet vyrobených a prodaných vozů o stovky kusů, nárůst by tedy měl být mnohem výraznější než v minulých letech. Restrukturalizační kroky, které provádíme od poloviny minulého roku, a sledované parametry výroby i zakázek jsou velmi dobrými předpoklady pro to, abychom naše záměry dokázali naplnit,“ řekl Lukáš Andrýsek, generální ředitel Tatra Trucks, která jako taková zaměstnává na 1400 lidí a spadá pod průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada a strojírenskou skupinu Promet Group nedávno zesnulého podnikatele Reného Matery.

Změny nejen ve výrobě

Za účelem zefektivnění výrobního procesu proběhne v továrně Tatry série změn, které se však nemají týkat jen nákupu nových technologií, nýbrž budou zahrnovat i nový model fungování celé organizace. „Nově vytvořené oblasti projektového řízení, nákupu, technického úseku, logistiky a kvality vedou k efektivnímu řízení naší společnosti,“ podotkl výkonný ředitel společnosti Petr Buršík.





Jeho kolega Pavel Biskup, jenž ze své pozice zastává funkci šéfa pro projektové řízení automobily, pak dodal, že firma konkrétně přechází na model, v němž je za plnění zakázky zodpovědný projektový tým, v rámci něhož spolu jednotlivé úseky komunikují: „Tento model řízení je pro Tatru, která pro každou zakázku vyrábí specifická vozidla dle požadavků zákazníka, daleko efektivnější.“

A pomoci by samozřejmě měla i neustále se rozvíjející síť dodavatelů. „Vytváříme strategická partnerství a úspěšně posilujeme stabilitu dodávek dílců, které potřebujeme pro plynulý chod výrobních procesů. Při tom všem zohledňujeme i nové regiony, kde jsme dříve partnery neměli. Takto udržíme naši konkurenceschopnost na trhu,“ nechala se slyšet ředitelka nákupu Zuzana Švidrnochová.

Lince z 60. let zvoní umíráček

Do jakých konkrétních technologií hodlá Tatra Trucks prostřednictvím vyčleněných finančních prostředků investovat? „Plánujeme posílit kapacitu takzvaných úzkých míst výrobního procesu a automatizovat místa s velkými časovými ztrátami ve výrobě tak, abychom se dostali na světovou úroveň obrábění,“ objasnil technický ředitel společnosti Tomáš Prášil.

„Obrábění nosných rour podpoří nové obráběcí centrum Fénix 2 včetně robotizované svařovací jednotky za 41 milionů korun, dále plánujeme automatizovat a zefektivnit obrábění ozubení novými obráběcími stroji Gleason za téměř 90 milionů korun. Připravujeme také automatizaci obrábění motorů novým automatizovaným CNC zařízením za 73 miliony korun, kterým nahradíme linku z 60. let minulého století,“ doplnil Prášil s tím, že část strojního vybavení stihla kopřivnická firma instalovat vloni a další se dostane na řadu letos.

Zkrátka ovšem nepřijdou ani pracovníci. Dodatečné úpravy se totiž budou týkat právě i zázemí, které je určeno jim samotným. „Letos máme v plánu začít s postupnou rekonstrukcí společných prostor a sociálních zařízení ve výrobě. Zejména takzvané svačinárny projdou kompletní proměnou, aby měli zaměstnanci moderní a odpovídající zázemí pro odpočinek a občerstvení. Na to bude navazovat rekonstrukce sociálních zařízení, a to včetně šaten. Rovněž dojde k rekonstrukci a přestavbě kancelářských prostor, včetně nastavení jednotného designu v tatrováckých barvách,“ dodal na závěr manažer investic a facility Tomáš Lazař.