Konstantní symbol identifikuje platbu. Není povinný, ale příjemce ho může vyžadovat

Co je konstantní symbol?

Konstantní symbol při platbě daní

1148 – bezhotovostní platba z bankovního účtu,

1149 – hotovostní platba pomocí poštovní poukázky,

0001 – hotovostní platba pomocí tzv. daňové složenky.

Význam konstantních symbolů

Třídy konstantních symbolů Třída Symbol Popis Správce třídy 0 ZZ0× Platby za zboží a služby ČNB 1 ZZ1× Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR 2 ZZ2× Platby za dodávky investiční povahy ČNB 3 ZZ3× Mzdové a ostatní osobní náklady ČNB 4 ZZ4× Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv MF ČR 5 ZZ5× Ostatní finanční platby ČNB 6 ZZ6× Převody mezi účty téhož klienta ČNB 7 ZZ7× Pokladní příjmy ČNB 8 ZZ8× Třída zrušena ČNB 9 ZZ9× Vztahy bank ke klientele (platí pro banky) ČNB

číslice XXX identifikuje druh platby (charakter platby neboli důvod a specifikaci, za co konkrétně platíte) a poslední číslice x (0–9) pak určuje způsob platby nebo zúčtování. Co znamená číslice na čtvrtém místě konstantního symbolu? 0 = platby podle zvláštních dispozic bank,

1 = platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky),

2 = úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům,

3 = skládání a vybírání hotovostí u jiné banky,

4 = přednostní platby,

5 = opravné zúčtování (platí pro banky),

6 = dobropisy (vratky) na platby běžného roku,

7 = dobropisy (vratky) na platby minulého roku,

8 = ostatní bezhotovostní platby,

9 = hotovostní platby. Pro běžnou platební praxi ovšem stačí vědět, že se konstantní symbol skládá ze čtyř numerických znaků XXXx, kdy(charakter platby neboli důvod a specifikaci, za co konkrétně platíte) a poslední číslice x (0–9) pak určuje způsob platby nebo zúčtování.

Konstantní symbol je zpravidla. Zatímco v minulosti se jednalo o povinný údaj, bez kterého by žádná platba neprošla, dnes není užívání konstantního symbolu povinné. Příjemce platby nicméně může jeho uvedení vyžadovat. Dalšími nepovinnými údaji v platebním styku jsou pak variabilní a specifický symbol.Používání konstantních symbolů se začalo měnit roku 2004, kdy došlo k omezení pouze na specifické případy. Uváděl se tedy v případě převodu peněz mezi tuzemským a zahraničním platebním účtem nebo v rámci příjmových a výdajových plateb do státního rozpočtu, kdy fungoval hlavně jako pomůcka pro účetnictví.Povinnost používání konstantních symbolů byla zcela zrušena v roce 2011 a v současnosti již žádný právní předpis neukládá povinnost konstantní symboly v platebním styku zadávat. Při realizaci běžných plateb si tedy většinou vystačíte bez něj, jelikož v dnešní době se tento identifikátor platby používá pouze výjimečně.Pokud jde o to, k čemu je konstantní symbol dnes, záleží tedy hlavně na příjemci platby, zda bude požadovat uvedení konstantního symbolu v platebním příkazu, nebo nikoliv. Nejčastěji se dnes užívá při. V takovém případě so obvykle vystačíte se třemi konstantními symboly, kam patří:Co se týče konkrétní podoby konstantního symbolu, tento identifikátor platby se skládá celkem ze čtyř čísel. Konstantní symboly jsou navíc rozděleny do deseti základních tříd, a to na základě jejich předposlední číslice.

Nejpoužívanější konstantní symboly V běžném platebním styku se přitom nejvíce používají konstantní symboly, které mají na konci číslo 8, což značí bezhotovostní platby, nebo je u nich na posledním místě uvedeno číslo 9, které odkazuje na hotovostní platby. Přehled v platební praxi nejčastěji užívaných konstantních symbolů Konstantní symbol 0308 Platby za služby Konstantní symbol 1148 Běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při bezhotovostní platbě převodem z účtu Konstantní symbol 1149 Běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou Konstantní symbol 3558 Bezhotovostní platby pojistného pojišťovnám Konstantní symbol 3559 Hotovostní platby pojistného pojišťovnám Konstantní symbol 0558 Finanční platby ostatní Konstantní symbol 0379 Ostatní příjmy Konstantní symbol 0001 Hotovostní platba daňovou složenkou V běžném platebním styku se přitom nejvíce používají konstantní symboly, které mají, což značí bezhotovostní platby, nebo je u nich, které odkazuje na hotovostní platby.

Speciální konstantní symboly

M008 – zboží,

– zboží, M908 – zboží,

– zboží, M408 – doprava,

– doprava, M508 – cestovní ruch,

– cestovní ruch, M608 – stavební a montážní práce,

– stavební a montážní práce, M708 – právní, účetní a poradenské služby,

– právní, účetní a poradenské služby, M188 – nájemné,

– nájemné, M388 – zahraniční diplomatická zastoupení v ČR,

– zahraniční diplomatická zastoupení v ČR, M308 – reklama,

– reklama, M688 – dluhové cenné papíry,

– dluhové cenné papíry, M998 – nákup a prodej nemovitostí v ČR.

Zakázané konstantní symboly

Zakázané konstantní symboly: přehled Konstantní symbol 5 Opravné zaúčtování Konstantní symbol 6 Neexistující bankovní účet Konstantní symbol 51 Platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Konstantní symbol 1178 Platby provedené platební kartou Konstantní symbol 2178 Platby provedené soukromým šekem Konstantní symbol 3178 Platby provedené bankovním šekem

Kromě výše zmíněných indikátorů plateb existovala také kategorie speciálních konstantních symbolů, které byly vyhrazeny pro. Platbu z České republiky do zahraničí pak označovala první číslice 1×xx, a pokud šlo naopak o platbu z ciziny do České republiky, jednalo se o první číslici 2×xx. Mezi konkrétní příklady patří:Některé konstantní symboly jsou určeny pouze pro použití bankami a jsou zakázány pro uvádění v běžném platebním styku mezi klienty. Pokud do kolonky pro konstantní symboly vyplníte jeden ze zakázaných konstantních symbolů, tak

Variabilní symbol

rodné číslo,

IČO,

číslo faktury,

číslo objednávky,

číslo smlouvy.

Zapamatujte si: Pokud odesílatel při vyplňování platebního příkazu požadovaný variabilní symbol neuvede, mohou být s identifikací platby problémy. Pokud se tak stane, a příjemce není schopen platbu najít či správně přiřadit, odesílatel příjemci musí sdělit datum odeslání, jméno majitele a číslo účtu, ze kterého byla platba odeslána.

K čemu slouží variabilní symbol? Variabilní symbol je dalším nepovinným údajem na platebním příkazu. Sestavení variabilního symbolu nemá žádná závazná pravidla, maximální délka variabilního symbolu však může být. Používá se pak v situaci, kdy příjemce potřebuje příchozí platbu nějakým způsobem odlišit. Nejčastěji se odesílatel platby rozlišuje přes:

Specifický symbol

Co je specifický symbol? Specifický symbol se v platebním styku opět používá pro jednoznačnou identifikaci plátce. Jde o číselný kód s maximálním počtem 10 znaků. Používání specifického symbolu opět. Záleží vždy na příjemci platby a jeho způsobu zpracování příchozích plateb, zda specifický symbol bude vyžadovat. Jako specifický symbol se nejčastěji uvádí rodné číslo plátce, číslo faktury, IČO či DIČ.

Co je specifický symbol? Specifický symbol se v platebním styku opět používá pro jednoznačnou identifikaci plátce. Jde o číselný kód s maximálním počtem 10 znaků. Používání specifického symbolu opět. Záleží vždy na příjemci platby a jeho způsobu zpracování příchozích plateb, zda specifický symbol bude vyžadovat. Jako specifický symbol se nejčastěji uvádí rodné číslo plátce, číslo faktury, IČO či DIČ.