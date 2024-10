Konkurence pro Muskův Neuralink? Španělský startup Inbrain získal 50 milionů dolarů na rozvoj svého mozkového implantátu

Nejmodernější technologie se stávají stále běžnější součástí našich každodenních životů – a to i v oblastech, o nichž bychom si to ještě před pár lety možná ani nemysleli. Jednou z nich jsou bezpochyby mozkové implantáty, které se budou podle odborníků v následujících letech rychle rozvíjet, takže by mohly lidem pomoci s mnoha závažnými onemocněními.

Tímto odvětím se poslední čtyři roky zabývá rovněž španělský startup Inbrain Neuroelectronics SL. Jeho cílem je vyvinout neuronové zařízení, které by jednoho dne mohlo léčit závažné neurologické poruchy, jako je například Parkinsonova choroba. Podle Bloombergu nyní firma na svoji misi od investorů získala 50 milionů dolarů, tedy necelé 1,2 miliardy korun.

Sázka na grafen

Od své konkurence se Inbrain liší především tím, že jeho řešení je založené na grafenu. Zmíněný materiál má podle odborníků mnoho působivých vlastností, k nimž patří třeba jeho síla, vodivost a flexibilita. I kvůli tomu se nyní těší čím dál většímu zájmu ze strany nejen zdravotnicky orientovaných firem.





Zdroj: YouTube.com

Grafenové implantáty od Inbrain jsou tlusté pouhých 10 mikrometrů, což je ještě méně než jeden pramen lidských vlasů. Právě takto malé rozměry jsou přitom zcela zásadní, protože mají vědcům umožnit dekódovat a modulovat mozkové buňky s výjimečnou přesností. „Díky využití grafenu doufáme, že zvládneme i to, co současné technologie nedokáží,“ řekla generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti Carolina Aguilarová.

Outstream Placeholder

Ve snaze ujistit se, že je grafenový materiál pro lidi skutečně bezpečný a použitelný v masovém měřítku, začal Inbrain svůj čip minulý měsíc vůbec poprvé testovat v praxi. Konkrétně jej firma umístila do hlavy pacienta s nádorem na mozku. Vedení společnosti se přitom nechalo slyšet, že již brzy by její zařízení měly dostat i další jednotky pacientů.

Pokud se potvrdí, že implantát pro lidi doopravdy žádné zdravotní riziko nepředstavuje, hodlá s ním španělský startup v první řadě vyrazit do boje proti Parkinsonově chorobě. Sama Aguilarová každopádně tvrdí, že inovativní řešení by mohlo v budoucnu pomáhat pacientům se širokou škálou onemocnění, které postihují jak centrální, tak periferní nervový systém.

Firmu podpořili soukromí investoři i EU

Ačkoliv masové rozšíření implantátů je v současné době ještě hudba poměrně vzdálené budoucnosti, aktuální pokroky Inbrainu dokazují, že podle mnohých odborníků se jedná o skutečně perspektivní technologii. Potvrzuje to ostatně i fakt, že do firmy vedle soukromého belgického fondu Imec.xpand investoval rovněž EIC Fund od European Innovation Council, což je organizace spadající pod Evropskou komisi.

Radost z novinky ovšem pravděpodobně nebude mít třeba konkurenční Neuralink patřící nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi. Tato společnost totiž pracuje na velmi podobném řešení, které ale grafen nevyužívá. Jinými slovy, pokud se ukáže, že inkriminovaný materiál je pro implantáty vhodnější, mohlo by to pro americkou firmu znamenat zásadní problém.