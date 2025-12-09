Konec „starého“ Hollywoodu? Filmové odbory nešetří v souvislosti s prodejem studia Warner Bros. Netflixu na kritice a varují před rušením míst

Filmový Hollywood čelí v poslední době sérii otřesů, v důsledku kterých v něm nezůstává kámen na kameni. Rozsáhlé protesty herců bojících se o svoji budoucnost kvůli překotnému nástupu umělé inteligence z roku 2023 sice byly nakonec úspěšně vyřešeny, nyní však přichází další významná změna, jež má potenciál proměnit celý tamní průmysl k nepoznání. Na svědomí ji přitom nemá nikdo jiný než streamovací gigant Netflix, jenž v uplynulých dnech za rekordních 72 miliard dolarů (zhruba 1,5 bilionu korun) akvíroval studia Warner Bros. Discovery (WBD).
Zmíněná společnost dle severu CNN dlouhodobě platila za jednoho z posledních velkých hráčů na trhu. Jako taková držela (a stále ještě drží) práva k obrovskému množství obsahu, včetně desítek velkofilmů, televizních seriálů a dalších výnosných franšíz. Její převzetí Netflixem je nicméně mnohými odborníky přijímáno s rozčarováním i minimálně z jednoho dalšího důvodu, a sice proto, že uvedená streamovací platforma v tomto souboji porazila jiné favority – jmenovitě nadnárodní konglomerát Comcast a studio Paramount.
„Největší streamovací společnost na světě, která spolkne jednoho ze svých největších konkurentů, je přesně to, čemu měly antimonopolní zákony zabránit. Výsledek může zlikvidovat pracovní místa, srazit mzdy, zhoršit podmínky pro všechny pracovníky v zábavním průmyslu, zvýšit ceny pro spotřebitele a snížit objem a různorodost obsahu pro diváky,“ uvedla odborová organizace zastupující hollywoodské scenáristy Writers Guild of America.
Taková je realita
Šéf WBD David Zaslav přičítá rozhodnutí o prodeji studií Netflixu současné „realitě odvětví, které prochází vlastní generační změnou.“ Ostatně, faktem je, že oněch zásadních zlomů zažil hollywoodský zábavní průmysl v posledních letech opravdu mnoho.
Už na konci první dekády 21. století došlo ke zrychlení konsolidace studií, což vedlo k menšímu počtu schválených projektů. Následně přišla pandemie, která zastavila produkci na celé dlouhé měsíce. V existenční krizi se ocitla během lockdownů také kina, jež ani dnes v mnoha případech nedosáhla předcovidové návštěvnosti. Současně se televizní a filmové produkce často kvůli nižším nákladům a daňovým pobídkám přesouvají mimo USA.
Streamovací megaplatforma
Přesvědčení, že plánovaná dohoda Netflixu a WBD aktuální situaci v rámci odvětví ještě více zhorší, vyjádřili kromě scénáristů i další zainteresovaní hráči – konkrétně například producentská organizace Producers Guild of America či největší herecký odbor SAG-AFTRA, jenž má vážné obavy o budoucnost „kreativních talentů, jejich živobytí i kariéry.“
A vrásky na čele si dělají i majitelé kin, které děsí představa vyjednávání o filmových premiérách s firmou, jež svůj byznys zčásti vybudovala na jejich obcházení. Regulatorní orgány se proto musí podle šéfa sdružení Cinema United zastupujícího více než 30 tisíc kinosálů v USA zaměřit na specifika navrhované transakce a negativní dopad, který bude mít na spotřebitele, kina a celý zábavní průmysl.
Od Batmana po Hru o trůny
Vedení samotného Netflixu se kritice brání. Již v pátek jeden z jeho šéfů Ted Sarandos řekl: „Letos jsme uvedli do kin asi 30 filmů, takže rozhodně nejsme proti premiérám na velkých plátnech. Jediné, co nám vadí, je fakt, že filmy musí být v kinech dlouho a nemohou mezitím na stream, což podle nás není pro diváky zrovna ideální. Můžete také počítat s tím, že vše, co je plánováno k uvedení do kin prostřednictvím Warner Bros., bude nadále uváděno touto cestou.“
Faktem je, že Netflix své filmy do kin skutečně uvádí, avšak jen příležitostně, a to za účelem naplnění kritérií pro nominace na Oscary. Jeho obchodní model byl naopak od samého začátku založen na vybudování obří knihovny titulů, které mohou diváci sledovat kdykoli chtějí. K ní by teď díky koupi Warner Bros. přibyla i řada populárních a výdělečných hollywoodských trháků a franšíz, včetně Batmana či Harryho Pottera, prověřených klasik jako Casablanca nebo Čaroděj ze země Oz, ale i televizní produkce v podobě seriálů Přátelé, Teorie velkého třesku nebo Hry o trůny.
Zároveň by dohoda umožnila Netflixu „vymazat“ svého druhého největšího konkurenta po Disney – platformu HBO Max, která pod Warner Bros. rovněž spadá. Což by v konečném důsledku mohli odnést především sami diváci. „Netflix už agresivně zvyšoval jak ceny, tak množství reklamy, zastavil též sdílení hesel. Pohlcení konkurenta se silným obsahem povede jen k tomu, že jejich služba bude dražší a spotřebitelé budou opět méně možností na výběr,“ podotkl pro CNN analytik společnosti eMarketer Ross Bene s tím, že by mohlo dojít i na propouštění lidí a snížení počtu firem ochotných investovat do televize a filmů.
Boj o WBD se komplikuje
Nutno zdůraznit, že osud celé transakce je v současnosti stále poněkud nejistý, protože do hry vstupují i politické a osobní zájmy, jež naznačují, že půjde o proces pečlivě sledovaný regulačními orgány a experty na antimonopolní otázky. Skepsi ohledně jejího uskutečnění vyjádřil i americký prezident Donald Trump, podle něhož by obrovská dohoda „mohla být problém“ kvůli velikosti případného tržního podílu Netflixu. Zdůraznil též, že se bude osobně podílet na procesu jejího schvalování.
Zároveň společnost Paramount Skydance oznámila, že plánuje učinit nabídku na „nepřátelské převzetí“ celé WBD, které šéfuje syn miliardáře a spoluzakladatele Oraclu Larryho Ellisona, jenž má s Trumpem velmi blízké vztahy. Podporuje ji i prezidentův zeť a bývalý poradce Bílého domu Jared Kushner, přičemž do hry vstupují též externí finanční partneři a investiční fondy ze tří států Perského zálivu. Vysoce postavený úředník Trumpovy administrativy řekl CNBC, že vláda k dohodě přistupuje „s velkou skepsí“, zatímco zákonodárci hovoří o „antimonopolní noční můře.“