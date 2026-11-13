Konec snadných dotací? Česko čeká od roku 2028 tvrdý boj o miliardy, firmy budou soupeřit s celou Evropou

V aktuálním programovém období 2021 až 2027 Česko získalo už 8,3 miliardy eur (zhruba 202 miliardy korun) z celkových 21,1 miliardy (513,5 miliardy korun), které pro něj byly alokovány. A ačkoli tak zatím vyčerpalo necelé dvě pětiny přidělených peněz, u dalších projektů už byla podpora schválena. V současnosti je tedy rozhodnuto o využití 94 procent celkové částky, příští rok se budou řešit už jen poslední projekty.
Díky těmto skutečnostem se Česko řadí v evropském srovnání do první osmičky zemí podle podílu vyčerpaných prostředků. Ještě úspěšnější jsou především pobaltské a severské státy – více než polovinu přidělených peněz již využily Estonsko, Finsko a Lucembursko, následované Nizozemskem, Litvou, Švédskem a Kyprem. Na opačném konci žebříčku jsou Španělsko a Maďarsko, kde se dosud podařilo získat okolo pětiny dostupných prostředků.
„Potvrzuje se, že v České republice umíme vymyslet, připravit i realizovat zajímavé projekty. Po roce 2027 to bude velmi důležité, protože přidělení evropských peněz se změní. Bude silnější konkurence napříč Evropou, nebudeme hrát jen na lokálním hřišti,“ uvádí David Kotris, šéf společnosti enovation, která firmám radí právě v oblasti dotací či veřejných zakázek.
Více peněz do společných evropských programů
Co konkrétně bude počínaje rokem 2028 jinak? Tak především začne nové víceleté finanční období EU, které přinese odlišnou strukturu dotační podpory. V rámci ní bude zásadním způsobem rozhodovat rychlost a koncepce, navíc mezi sebou už nebudou soutěžit jen samotní příjemci, ale i celé státy.
Dosud byla značná část prostředků vyčleněna přímo pro jednotlivé členské země, přičemž o jejich rozdělování rozhodovala národní ministerstva. Nově má větší porce peněz směřovat do společných evropských programů.
Dojde tak k nárůstu konkurence a zároveň se zvýší požadavky na jednotlivé podniky, jež se vedle kvality svých projektů budou muset prokázat rovněž schopností připravit je včas a odpovídajícím způsobem. „Mnohem více pozornosti tak bude nutné upřít na výběr prioritních oblastí, které mohou posunout vpřed celou Českou republiku. Jen tak ve zvýšené konkurenci uspějeme,“ upozorňuje Kotris.
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Dle jeho názoru je proto zcela zásadní, aby Česko už nyní vědělo, jaké oblasti chce v evropské konkurenci prosazovat a jakým způsobem bude kvalitní projekty podporovat. Nestačí, aby se jednotlivá ministerstva účastnila evropských pracovních skupin. Je potřeba připravit konkrétní systém pomoci firmám, vyjasnit financování jejich projektů i pravidla spolufinancování a vyřešit spolupráci mezi jednotlivými resorty, přičemž tyto mechanismy musí být připravené ještě před zahájením nového období.
Kvalitní projekty nesmí skončit bez podpory
Nutno podotknout, že právě koordinace mezi českým a evropským systémem financování zatím představuje jedno z nejslabších míst celých příprav. Stát sice deklaruje, že se na změnu chystá již několik let, ale realita je taková, že velká část klíčových orgánů a úředníků podle Kotrise vůbec nic neví o tom, co se změní, jak budou muset reagovat a jak bude nový model fungovat. „Může se zdát, že rok 2028 je ještě daleko, ale k prvním výzvám se už nyní blížíme. A připraveni nejsme,“ varuje.
Že se firmy rychle adaptují a začnou být úspěšné, není podle šéfa enovationu příliš realistické. Reálně jde o proces přípravy, který trvá i několik let a vyžaduje strategický, minimálně střednědobý přístup. „K řízení velkých projektů vede cesta přes role partnerů a kontakty i zkušenosti. Český ekosystém je navíc značně uzavřený, což se projevuje třeba v omezené schopnosti formovat a koordinovat silná konsorcia. Na ambiciózní projekty je rovněž nutná připravenost a návrhy musí mít dostatečnou zralost, zajištěné kofinancování a podobně,“ dodává pro Euro.cz.
Problémem navíc může být i osud projektů, které sice náročná evropská hodnoticí kritéria splní, ale kvůli omezenému rozpočtu konkrétní výzvy nakonec podporu nezískají. Česko by proto mělo připravit mechanismy umožňující takové investice financovat z národních zdrojů. Navázat by v tomto ohledu mohlo na dosavadní podporu projektů s označením Seal of Excellence, tedy pečetí kvality udělovanou každému, kdo uspěl v evropském hodnocení, ale nedosáhl na financování.
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Návrh rozpočtu Evropské unie na roky 2028 až 2034 počítá s vyčleněním 865 miliard eur (více než 21 bilionů korun) na snižování rozdílů mezi evropskými regiony. Významná část prostředků má směřovat na konkurenceschopnost, výzkum a vývoj, inovace, digitalizaci a čisté technologie. Pro české firmy tak příležitosti nezmizí, cesta k nim však může být podstatně náročnější než doposud.