Konec postpandemického cestovatelského boomu? Ceny letenek dosáhly vrcholu a začínají klesat, Evropanům se už nechce utrácet

Cestováním, které bylo během pandemie omezeno napříč celým světem, už se lidé, zdá se, dostatečně nasytili. Alespoň tak to lze vyvodit z aktuální situace na trhu. Ceny letenek v Evropě i Asii začínají stagnovat, či dokonce klesat. Ačkoli cestující nižší ceny dozajista ocení, pro aerolinky, které se aktuálně potýkají s vyššími náklady a omezenou dostupností letadel, to představuje potenciální problém.

Nižší tendenci lidí cestovat si analytici vysvětlují třeba větší citlivostí na ceny, což je důsledkem inflace, která zákazníkům po celém světě zvýšila životní náklady. „Je trochu překvapivé, že ceny nejsou vyšší. Nejsme si zcela jisti, zda je to jen náladou spotřebitelů, nebo ,pocitem recese‘ vládnoucím v celé Evropě,“ nechal se pro agenturu Reuters tento měsíc slyšet generální ředitel nízkonákladového dopravce Ryanair Michael O'Leary. Poptávku na hlavní sezónu nicméně stále vnímá jako silnou.

V Asii se zlevňuje nejvýrazněji

Podle údajů výzkumné skupiny ForwardKeys, na kterou zmíněná zpravodajská agentura upozornila, je rozdíl nejpatrnější v asijsko-pacifickém regionu, kde ceny letenek od ledna do dubna klesly v porovnání s předchozím rokem o zhruba 16 procent. Například společnost Singapore Airlines, jež v minulém týdnu vykázala rekordní roční zisk ve výši 1,99 miliardy dolarů, uvedla, že v posledních třech čtvrtletích rostl čistý zisk pomaleji než předtím. Zároveň prý očekává nižší výnosy z přepravy cestujících (passenger yields – pozn. red.), a to kvůli rozšiřování kapacit leteckých společností.

„Věříme, že nabídka a poptávka se znovu vyrovnají, ceny letenek by se měly normalizovat v průběhu roku 2024,“ konstatoval v březnu Ronald Lam, generální ředitel společnosti Cathay Pacific se sídlem v Hongkongu.





Asie má ale tu nevýhodu, že oproti Evropě zůstávají zahraniční lety stále na nízké úrovni. Konkrétně se pohybují přibližně na 70 procentech toho, co bylo před pandemií, někde dokonce i méně. Například trasy mezi USA a Čínou byly obnoveny jen z necelých 17 procent.

A jak si letecké společnosti vedou na jiných kontinentech? Tak třeba v Austrálii klesl prodej mezinárodních letenek v prvním čtvrtletí meziročně o 12,8 procenta. Vyplývá to z údajů společnosti Flight Centre Travel Group. Ta rovněž uvádí, že ceny v Asii a Tichomoří jsou oproti roku 2019 aktuálně o sedm procent vyšší. Pro představu, v roce 2021 byl nárůst ve srovnání s rokem 2019 sedmdesátiprocentní.

Cestování je stále prioritou

Nehledě na výše zmíněné jsou ekonomové i nadále optimističtí. Když přijde na výdaje, zůstává dle nich cestování prioritou většiny spotřebitelů v Evropě i Spojených státech. Nižší zisky z prodejů letenek nicméně ukazují na fakt, že lidé hledají levnější možnosti. To může být do jisté míry způsobeno dražším ubytováním i službami, jakou je třeba pronájmem aut.

„Přestože spotřebitelé o cestování zájem stále mají, zejména ti evropští jsou velmi citliví na cenu,“ podotkla Natalia Lechmanová ze společnosti Mastercard. Levnější destinace, jako jsou Turecko, Rumunsko a Balkán, jsou podle ní mezi evropskými cestovateli, kteří hledají alternativu k Francii nebo Itálii, stále populárnější.

A jak budou lidé utrácet letos? Podle Evropské komise pro cestovní ruch by za letenky měli cestující po evropském kontinentu vynaložit celkem 742,8 miliardy eur, což je o 14,3 procenta více než loni. To však automaticky neznamená, že dojde k nárůstu počtu cestujících. Z velké části budou vyšší výdaje způsobeny bohatšími americkými turisty. Koneckonců, zatímco Evropané šetří, v USA naopak poptávka po prémiovém cestování znatelně roste. Jen během prvního čtvrtletí cestovalo do zahraničí zhruba 16 milionů Američanů, což je nový postpandemický rekord.

V Praze během léta odbaví přes 3,5 milionu lidí

S vysokým počtem cestujících letos počítá české Letiště Václava Havla, které by dle současných prognóz mělo během června a září odbavit přes tři a půl milionu lidí. To je o osm set tisíc víc než v loňském roce.

„Tato dynamika nám mimo jiné přináší i status aktuálně jednoho z nejrychleji rostoucího letiště v rámci naší kategorie dle statistik ACI Europe,“ řekl člen představenstva zodpovědný za bezpečnost a provoz Martin Kučera. Následně dodal, že do letní sezóny vstupují s větším počtem zaměstnanců.