Konec pokladních v Čechách? RFID technologie placení v obchodech výrazně urychlí, prodejci budou mít více času na zákazníky, říká odborník

Doba čárových kódů se po více než 50 letech postupně chýlí ke konci. Může za to současný rozmach takzvaných RFID štítků, což jsou malá elektronická zařízení, která umožňují bezkontaktní identifikaci a sledování objektů pomocí rádiových vln. Velkou výhodou této technologie oproti čárovým kódům je především fakt, že pro identifikaci zboží není nutné každou věc naskenovat zvlášť, jelikož celý systém zvládne rozpoznat veškeré položky ve svém okolí.
„RFID nyní po půlstoletí od přechodu z tužek a bloků k čárovým kódům startuje další kapitolu a s ní rovněž skokové zrychlení mnoha procesů, jelikož zjistit množství a polohu veškerého zboží v obchodě i na skladě je možné během několika vteřin, a to navíc bez nutnosti načítání jednotlivých kusů,“ okomentoval pro Euro.cz současný trend Josef Voda, spoluzakladatel a šéf českého startupu Buylo, jenž nabízí komplexní RFID řešení pro malé, střední i velké podniky.
Kamenný obchod, který je jako e-shop
Nová technologie má podle Vody potenciál zcela změnit současné nakupování a spolu s ním i celé odvětví retailu. Velmi dobře je to vidět například při placení zboží, kdy s pomocí RFID stačí postavit nákupní košík na určené místo, přičemž daná technologie bez nutnosti skenování jedné položky za druhou sama rozpozná, co si člověk kupuje. Tím se celý proces výrazně zjednoduší a zkrátí, což samozřejmě zlepšuje zákaznický zážitek.
Různých inovací s pomocí RFID je ale podstatně více. Obchodníci například mohou nakupujícím přinášet personalizované akční nabídky na základě zboží, jež si na prodejně prohlíželi. K tomu je samozřejmě potřeba i pokročilý kamerový systém a také umělá inteligence, která zanalyzuje zákaznické chování.
„Prodejny se stanou součástí propojeného nákupního zážitku napříč všemi kanály, přičemž hranice mezi online a kamenným obchodem se budou stále více stírat. Týká se to třeba možnosti prohlédnout si zboží, rychlého odbavení nákupu bez fronty, pohodlné a jednoduché platby, nabídky šité na míru či povědomí o dostupnosti zboží přímo na prodejně. RFID technologie tohle všechno řeší a umožňují tak něco, po čem touží všichni zákazníci i obchodníci, ale vzájemně si to dosud odporovalo: kamenný obchod, který se chová jako e-shop,“ vysvětlil Voda.
Česko může být lídrem trhu
Tuzemské Buylo už aktuálně působí na třech kontinentech, a to po pouhém roce od samotného založení firmy. Voda se přitom domnívá, že velký potenciál v tomto odvětví má právě Česko, které by se snadno mohlo stát lídrem na trhu.
„Díky relativně malé velikosti máme jednu z nejhustších dopravních infrastruktur v Evropě a na ní operuje špičková logistika, kterou neustále rozvíjejí čeští logističtí giganti jako DoDo nebo Zásilkovna. Logistiku navíc doplňují skladové prostory o ploše větší než 12 milionů metrů čtverečních s velmi vysokou mírou obsazenosti. Zároveň se Česko může pochlubit relativně vysokou mírou adaptace nových technologií jak ze strany zákazníků, tak obchodníků,“ popsal Voda.
Dalším důležitým aspektem, který může z České republiky udělat jednoho z lídrů v nasazení RFID technologií, je vstup nových retailových značek na zdejší trh. Jen v roce 2023 jich bylo čtyřicet a loni dokonce rekordních čtyřicet sedm, přičemž zejména velké západní řetězce se s sebou snaží přinést nový zážitek z nakupování a s ním i nové technologické standardy. Konkrétně v Česku zmíněnou technologii nyní využívají třeba Zara nebo Decathlon.
Cena klesá, zájem roste
Důležitým předpokladem pro větší rozšíření RFID technologie je samozřejmě její cena. A ta v posledních letech výrazně klesá. Antény a čtečky lze nyní ve srovnání s rokem 2018 pořídit zhruba o polovinu levněji, přičemž i cena samotného štítku se za stejnou dobu dostala z 0,25 dolaru za kus na současných 0,04 dolaru (asi 85 haléřů). Rozvoji RFID navíc pomáhá také umělá inteligence, jež umí kromě zmíněných personalizovaných nabídek pro zákazníky predikovat stav skladových zásob a zároveň snižuje počet krádeží.
Díky všem těmto faktorům čeká podle Vody celý trh s RFID řešeními dramatický růst. Ostatně, jen vloni bylo podle údajů, která má Buylo k dispozici, vyrobeno na 52,8 miliardy těchto štítků, což je o 54 procent více než v roce 2022. Celková velikost trhu se pak během loňska pohybovala mezi 15 a 20 miliardami dolarů (364 až 485 miliard korun), přičemž v následujících letech se očekává každoroční růst minimálně ve výši 15 procent. Tedy jinými slovy, dle interních dat české společnosti dosáhne velikost trhu za pět let hodnoty 40 miliard dolarů (asi 848 miliard korun).
Že by začínající boom v oblasti RFID technologie znamenal konec pokladních a prodavaček v supermarketech, se nicméně nikdo obávat nemusí. Podle Vody dojde spíše k tomu, že zaměstnanci v obchodech už nebudou muset vykonávat rutinní práce, které nemají žádnou přidanou hodnotu.
„Díky RFID se z pokladen postupně stane samoobslužný proces a počet klasických pokladních bude přirozeně klesat, ale ne plošně, a ne ze dne na den. Záleží na segmentu i klientele – v módě nebo u rychloobrátkového spotřebního zboží to přijde dřív, u prémiových nebo specializovaných prodejen později. Věřím, že role lidí v retailu se neztrácí, jen mění. Z pokladních se stávají skuteční prodejci – ti, kteří mají čas se zákazníkovi věnovat, poradit mu, přinést hodnotu. Automatizace odbourá přetlak rutiny, aby zůstal prostor pro osobní přístup,“ uzavřel šéf Buyla.