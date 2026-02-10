Konec makléřů v Čechách? Bezrealitky ruší vysoké provize, staví vlastní specialisty a slibuje levnější prodej nemovitosti

S tím, jak se situace na českém realitním trhu stává napjatější a nemovitosti zdražují, roste počet lidí, kteří nechtějí řešit prodej svého bytu či domu skrze makléře. Jen v posledních dvou letech jich podle odhadů společnosti European Housing Services (EHS) přibylo asi 15 procent, přičemž letos by se jejich počet mohl dále navýšit.
Potíž je, že řada těchto lidí si zároveň netroufne „odbavit“ celý proces svépomocí, čímž se de facto dostává do jakéhosi začarovaného kruhu. Jak z něho ven? Řešením by mohla být novinka platformy Bezrealitky, která pod EHS spadá a která na trh uvádí svoji vylepšenou službu Komfort. Ta prodávajícího propojí online s realitním specialistou, který má potřebné makléřské zkoušky, právní a realitní know-how a přístup k moderním digitálním nástrojům. A který jim s prodejem pomůže.
„Službu jsme navrhovali sami přímo pro potřeby českých klientů. Ale již nyní, po úspěšném pilotním provozu, jsme si ověřili, že je o ni zájem, a proto ji brzy spustíme na dalších trzích v Německu, Rakousku a na Slovensku,“ uvádí pro Euro.cz Hendrik Meyer, šéf skupiny EHS.
Rozdělení rolí
Úkolem specialistů, kteří jsou zaměstnanci Bezrealitky, je zajistit strategii prodeje a danou nemovitost ocenit, a to na základě aktuálních a realizovaných nabídek za pomoci valuačních nástrojů. „Roli také hrají další aspekty, jako jsou záplavové oblasti, kriminalita v dané lokalitě, hluk nebo případné zástavní právo či věcná břemena. S tím nám pomáhá mimo jiné NemoReport, také člen EHS,“ zmiňuje Meyer. Následuje prezentace napříč realitními servery.
Co se prodávajícího týče, od něj se očekává dodání fotografií nemovitosti, případný home staging a hlavně realizace prohlídek. Jejich termíny sjednává zástupce Bezrealitky podle časových možností prodávajícího, přičemž teoreticky jich může být i několik za jeden den. Jakmile prohlídka skončí, specialista se spojí se zájemcem a zodpoví jeho další dotazy.
Samotný prodej pak probíhá ve spolupráci s nestranným partnerem, který se postará o všechny náležitosti potřebné pro zápis do katastru, stejně jako o finanční vypořádání. Tím se Bezrealitky snaží přiblížit západnímu standardu „title companies“ – tedy společnostem, které hlídají, aby veškeré náležitosti transakce proběhly v souladu se smlouvou, přičemž samy smluvní stranou nejsou. O právní záležitosti prodeje se podle Meyera starají zkušení právníci.
„Naše služba propojuje komfort realitního zastoupení s výhodami přímého prodeje. Jsme si jistí, že je vhodná pro 95 procent aktuálně realizovaných transakcí na českém trhu – ať už po finanční, anebo časové stránce. Díky tomu, že sázíme na online prostor, dokážeme poskytnout profesionální servis po celém Česku. Prodávající v regionech tak nebudou závislí na makléřích, které jim přidělí síťové realitky na základě lokality,“ vysvětluje šéf EHS, podle něhož je jednou z hlavních výhod nové služby třeba fakt, že majitelé mají díky prohlídkám možnost spolurozhodnout o tom, komu a za jakých podmínek bude nemovitost prodána.
Konec statisícových provizí?
Od nové služby si vedení Bezrealitky slibuje nejen zefektivnění prodejního procesu, ale hlavně odstranění řady přežitků, jež fungují ve prospěch realitních makléřů. Za největší faul dnes prodávající i kupující považují jednoznačně provizi, která ve většině případů neodpovídá hodnotě služby. „Na druhém místě jsou smluvní podmínky a třetí místo obsadilo netransparentní jednání makléřů a malý vliv majitele na skutečný průběh prodeje,“ podotýká Meyer.
Zmíněná provize se pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty z ceny nemovitosti, což znamená, že při prodeji bytu průměrné hodnoty může v absolutních číslech dosáhnout třeba i 250 tisíc korun, respektive 350 tisíc v případě rodinného domu. Čas, který makléř stráví úkony během prodeje, se přitom díky digitálním nástrojům a online inzerci snížil za poslední dekádu asi o 40 procent, vypočítává šéf EHS.
„Díky využívání moderních technologií i tomu, že naši makléři nemusí jezdit na prohlídky po celé republice, protože je zajišťuje majitel, jsme schopni naše služby nabízet za provizi ve výši 1,5 procenta. Ušetřené peníze nám zlepší možnost pracovat s nabídkovou cenou podle toho, jestli majitel na prodej spěchá, anebo mu naopak jde o to, vydělat co nejvíc,“ dodává.
Pomoc peněženkám majitelů
Společnost Bezrealitky otestovala službu Komfort ve druhé polovině loňského roku, přičemž bez větších reklamních či marketingových aktivit se podařilo uskutečnit desítky transakcí v řádech vyšších desítek milionů korun. Průměrná úspora na provizi dosáhla 166 tisíc korun, prodej trval do čtyř měsíců a prodávajícím zabral zhruba 12 hodin i se započítáním prohlídek. To je sice o dvě pětiny více než v případě prodeje s realitkou, avšak s tím rozdílem, že peníze, které by šly makléři, zůstávají klientům. Díky flexibilní práci s cenou bylo také o 40 procent více zájemců.
Samotný vývoj služby trval zhruba rok a majitelé platformy do něj investovali střední jednotky milionů korun. Vyčleněné finanční prostředky umožnily napojení na katastrální data, zautomatizování AML procesu, integraci valuačních nástrojů a vznik vlastního generátoru smluv. V budoucnu přibude mapa hluku, kriminality či záplavových oblastí a další vylepšení.