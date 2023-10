Konec lží v životopisech. Morozův startup Scaut získal milion eur na náborovou AI

Z vedení dětského kroužku se na papíře stává ,project management‘ a z pár lekcí španělštiny ,středně pokročilá znalost‘. Průzkumy pořádané v posledních 10 letech se shodují, že třetina až polovina Čechů ve svém životopise lže. Nejsou ale sami. Podvodníci z mnoha světových zemí žádají o remote práci v tisíce kilometrů vzdáleném státě s falešnými doklady a diplomy, nebo dokonce s fotkou vygenerovanou pomocí umělé inteligence.

Dnešní doba, kdy se digitální nábor stal běžnou věcí, jim to však usnadňuje pouze zdánlivě. Podle organizace National Association of Professional Background Screeners v USA prověřuje zájemce o práci jedním nebo více způsoby až 96 procent zaměstnavatelů. V České republice a na Slovensku je průkopníkem v této oblasti webový nástroj Scaut. A jde mu to zjevně dobře – tedy alespoň dle investorů.

Startup Petra Moroze, který se zabývá právě ověřováním informací o uchazečích, nyní na svůj rozvoj získal milion eur (v přepočtu více než 24 milionů korun) od slovenského fondu Venture to Future Fund, moravských Garage Angels a skupiny několika andělských investorů.





„Nesprávný hiring s sebou přináší i větší bezpečnostní rizika než jen promrhaný čas při onboardingu. Jeho následky mohou být fatální – od vysokých finančních ztrát přes únik dat až po špionáž,“ říká Moroz. „S naším nástrojem tomu však dokážeme účinně předcházet. Získané investice nyní plánujeme využít zejména k dalšímu růstu, posílení technologií, integraci HR systémů a expanzi,“ dodává.

Brání průmyslové špionáži

Morozův webový nástroj pracuje s umělou inteligencí a analýzou dat. Odborníkům v HR umožňuje ověřování řadových zaměstnanců, ale zároveň také poskytuje i pokročilejší nástroje pro kandidáty z řad managementu, kteří následně mají jako zaměstnanci přístup k nejcitlivějším datům firmy a obchodnímu tajemství. Jednotlivé screeningové balíčky Scaut se pak sestavují i s ohledem na různé potřeby nejen HR oddělení, nýbrž i compliance a risk managementu. Pečlivým prověrkám navíc podléhají též pozice, kde hrozí korupce.

Výsledné reporty zahrnují výpis z trestního rejstříku nebo ze soudů, stejně jako třeba přehled úvěrů či referencí, dopravní přestupky, záznamy o užití drog, kontrolu vzdělání a certifikátů nebo kritické hodnocení dovedností či chování v jiných firmách. Tyto informace poskytovatelé background screeningu hledají ve veřejných záznamech až sedm let nazpět. V průměru se při takovém šetření zjistí, že 80 procent životopisů obsahuje nesrovnalosti, pětina uchazečů zveličuje své dovednosti a 12 procent z nich dokonce lže o svém vzdělání.

„Scaut je skvělý nástroj v odvětví, které nutně potřebuje inovace. Nárůst hybridní a remote práce v době globalizace činí background check náročným, ale stále důležitějším. Petr Moroz a jeho tým přinášejí kombinaci osvědčeného MVP spolu s obrovským tržním potenciálem. Právě kvůli nedostatečné nabídce background screeningových nástrojů byla volba investovat do Scautu jednoduchá,“ uvádí privátní investor Ory Weihs, který spolu s Lubomírem Kovaříkem ze společnosti Colt CZ Groupe SE, advokátem Kamilem Blažkem a kolegy z Garage Angels projekt podpořil částkou ve výši půl milionu eur.

Potenciál světové firmy

Druhou polovinu získané sumy má na svědomí již zmíněný Venture to Future Fund. Ten skrze Slovak Investment Holding dlouhodobě podporuje technologické společnosti, u kterých vnímá potenciál expanze do zahraničí. Mezi jeho největší investice patří vývojáři umělé inteligence Nettle AI, výrobce nabíjecích stanic pro elektromobily AgeVolt a autor virtualizovaných počítačových učeben Nexineo.

Scaut se od svého založení v roce 2020 rozšířil z Prahy do Bratislavy a plánuje vstup na další evropské trhy. Virtuálně ho, v souladu s GDPR, využívají náboráři ve 150 zemích. Mezi jeho klienty se najde více než 120 předních světových i tuzemských zaměstnavatelů, včetně společností, jako jsou Albert, Alza, Vodafone, Skupina ČEZ, Pixley, Alviso, Futureproof nebo Cool People.