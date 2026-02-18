Konec hollywoodské továrny na sny? Nástup realistických AI nástrojů naznačuje, že filmový průmysl čeká radikální změna

Patnáctivteřinové video zachycující souboj mezi hollywoodskými hvězdami Bradem Pittem a Tomem Cruisem vypadá na první pohled jako běžná scénka z amerického akčního filmu. Právě tento krátký klip ovšem vyvolal obrovské zděšení u herců, scénáristů i dalších lidí z branže. Nejedná se totiž o skutečný záběr z nějakého hollywoodského trháku, ale o scénku, která byla kompletně vygenerována umělou inteligencí.
Video je natolik vydařené, že působí zcela realisticky. Jeho vznik umožnil nový AI nástroj Seedance 2.0, za nímž stojí čínská společnost ByteDance, která vlastní i sociální síť TikTok. A která to od mnoha velkých filmových studií vzápětí také pořádně „schytala“.
Lidé z branže po vývojářích Seedance požadovali, aby okamžitě přestali porušovat autorská práva svými klipy založenými na existujících filmech, pořadech a osobách. „Během jediného dne se čínský Seedance 2.0 zapojil do neoprávněného užívání amerických děl chráněných autorským právem v masivním měřítku,“ uvádí pro BBC Motion Picture Association, která filmaře zastupuje.
Podle zástupců ByteDance byl problematický obsah vytvořen v rámci omezené testovací fáze před spuštěním nástroje, přičemž nyní už byla možnost nahrávat obrázky skutečných lidí zrušena. Firma zároveň uvedla, že bude práva duševního vlastnictví i autorská práva plně respektovat a zavede robustní zásady, monitorovací mechanismy a procesy k zajištění souladu s místními předpisy.
Bez ohledu na tato tvrzení je ale jasné, že Seedance 2.0 může odstartovat zásadní změnu v celém Hollywoodu. Odborníci oslovení Forbesem se ostatně shodli, že nástroj „nabízí úroveň tvůrčí kontroly, která napodobuje lidského režiséra“ a „umožňuje uživatelům vytvářet špičkové výstupy bez nutnosti složitých produkčních nástrojů“.
Ztráty práce se obávají i známá jména
Velké znepokojení z nové technologie a celkové budoucnosti své profese vyjádřil třeba scenárista filmu Deadpool Rhett Reese. „Nerad to říkám, ale z podobných nástrojů jsem opravdu zděšený. Videoklip Pitt versus Cruise mě skutečně ohromil, protože je tak profesionální. Mnoho mých blízkých tedy nyní čelí ztrátě kariéry, kterou milují, a i já sám jsem v ohrožení,“ míní Reese.
S tím, že umělá inteligence může výrazně proměnit celý Hollywood, souhlasí rovněž odborníci. Vytvořit kvalitní a věrohodné video jen s pomocí AI je sice podle nich stále velmi náročné, zároveň ale dodávají, že vývoj jde dopředu doslova extrémním tempem.
„Očekávám, že během dvou až tří let bude generování víceminutových až hodinových videí téměř v reálném čase stejně běžné, jako je dnes generování obrázků. Zmíněná videa přitom budou mít plnohodnotnou 4K kvalitu s dobrou mechanikou pohybů a emocemi, přičemž ceny pro neprofesionální uživatele by mohly klesnout na úroveň zdarma s reklamou,“ nastiňuje redakci Euro.cz český matematik a odborník na umělou inteligenci Rudolf Červenka.
První pověstnou filmovou vlaštovku, o nichž se Červenka zmiňuje, už de facto tvoří nový AI-renderovaný thriller Deep Frame, který měl premiéru letošního 10. února v Los Angeles. „Aktuálně se mluví také o přípravách prvního velkofilmu vytvořeného umělou inteligencí, a to v produkci Disney. První film bez významného lidského zásahu, kde AI vytvoří scénář, obraz i střih s minimálním lidským dohledem, by podle mého názoru mohl vzniknout do roku 2030,“ doplňuje.
Nejslavnější hvězdy ještě zbohatnou
Možnou „brzdou“ rozvoje AI filmů by se teoreticky mohla stát ona autorská práva. Dle Červenky totiž mají slavná hollywoodská studia typu Disney, Warner, Paramount a Universal ve Spojených státech obrovskou ekonomickou moc, efektivní lobbing i silný politický vliv. Na druhou stranu ale samotná administrativa prezidenta Donalda Trumpova rozvoj umělé inteligence výrazně podporuje, takže je otázkou, do jaké míry bude chtít přistoupit k omezením, jež by teoreticky mohla ohrozit růst OpenAI, Googlu, Mety či Anthropicu.
Že umělá inteligence tak či tak současnou podobu Hollywoodu radikálně přetvoří, potvrzuje mimo jiné prognóza poradenské firmy CVL Economics. Dle jejích závěrů bude do konce letošního roku v USA v sektoru filmu, televize a animace přímo ovlivněno, sloučeno nebo zrušeno přibližně 21,4 procenta pracovních míst právě v důsledku rozvoje AI nástrojů. Mezi nejzranitelnějšími jsou přitom tvůrci vizuálních efektů a 3D modelů, zvukoví editoři a herci-dabéři.
Podle Červenky může budoucnost filmového průmyslu vypadat třeba tak, že když bude chtít velké studio natočit další díl série s významným hercem, nahraje si jeho vysoce kvalitní digitální model a zbytek nechá už jen na umělé inteligenci. Samotný herec za to samozřejmě dostane zaplaceno – a pravděpodobně obdrží i další platby za vysílání díla, v němž se jeho „AI klon“ v budoucnu objeví. To zároveň znamená, že skončí tradiční hollywoodský model, kdy na jednom filmu pracují tisíce lidí.
„Top hvězdy, jako je třeba Tom Cruise či Brad Pitt, si formou licence svého digitálního já vydělají více než kdy dřív. Méně známí herci naopak přijdou o 30 až 50 procent rolí v seriálech a reklamách. Hollywood každopádně nikam nezmizí, jen se promění z ‚továrny na sny‘ na jakousi AI továrnu,“ uzavírá Červenka.