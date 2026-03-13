Menu Zavřít

Když se odběratel k zaplacení faktury nemá, ale vy platit musíte. Tatra banka a Malcom Finance testují lepší financování pro firmy

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Jaroslav Ton, šéf společnosti Malcom Finance
Autor: Malcom Finance
  • Slovenská Tatra banka uzavřela partnerství s českou fintechovou společností Malcom Finance
  • V rámci této spolupráce získají vybraní klienti banky přístup k nové službě, která jim umožní rychle získat většinu peněz z vystavené faktury
  • Novinka by firmám měla pomoci vyřešit problémy s cash-flow. Své peníze, respektive většinu částky by podnik měl získat i tehdy, pokud odběratel fakturu vůbec neuhradí

Malé a střední firmy často čekají na proplacení faktur desítky dní, někdy dokonce až tři měsíce. A ačkoliv v takových případech vše smluvně sedí, může jim to způsobovat závažné problémy s cash-flow, jelikož spoustu provozních nákladů, jako jsou třeba mzdy, materiál či energie, je samozřejmě potřeba platit průběžně.

Výše popsanou situaci by mohl změnit nový pilotní projekt slovenské Tatra banky a české fintechové společnosti Malcom Finance. Vybraní klienti z řad korporací mají totiž nyní možnost využít službu Financování faktur, která jim umožní rychle získat většinu peněz z vystavené faktury, a to přímo v mobilní aplikaci banky.

„V pilotním projektu s Tatra bankou testujeme, jak můžeme společně zrychlit přístup k penězům z faktur pro menší firmy, které běžně neměly k faktoringu jednoduchý přístup,“ uvedl pro Euro.cz Jaroslav Ton, šéf společnosti Malcom Finance.

Vracení peněz se firmy bát nemusí

V rámci inkriminované služby mohou podnikatelé získat až 80 procent hodnoty faktury zpravidla do 24 hodin od jejího nahrání, zbylou částku dostanou po úhradě faktury odběratelem. Novinka je samozřejmě zpoplatněná, přičemž výše poplatku začíná na úrovni 1,7 procenta z hodnoty faktury při 30denní splatnosti.

Pokud chtějí lidé službu využít, najdou ji přímo v mobilní aplikaci Tatra banky. V ní si zvolí možnost Financování faktur, projdou jednoduchou aktivací a následně podepíší smlouvu v zabezpečeném prostředí Malcom Finance. Poté už mohou začít nahrávat faktury, které chtějí financovat. Jakmile v Malcom Finance danou fakturu zkontrolují a schválí, bude klientům záloha vyplacena.

Prostřednictvím nové služby je možné financovat více faktur najednou, a sice včetně těch s nižší hodnotou. V ceně poplatku je navíc zahrnuto pojištění pro případ, že odběratel fakturu vůbec neuhradí, díky čemuž klient získává nejen rychlý přístup k penězům, ale i jistotu, že v případě platební neschopnosti odběratele nebude muset vyplacené prostředky vracet.

Testování v ostrém provozu

Jak již bylo nastíněno, současná pilotní fáze je určena jen pro vybrané segmenty firemních klientů Tatra banky. Obě společnosti chtějí produkt nejprve důkladně otestovat v reálných podmínkách a získat zpětnou vazbu, než jej případně rozšíří i na ostatní zákazníky banky.

AIT26

„Dlouhodobě usilujeme o to přinášet moderní finanční řešení i menším firmám. Služba Financování faktur kombinuje finanční jistotu banky s digitálním komfortem a rychlostí. Pilotní fáze nám ukáže, jak klienti vnímají možnost financovat vystavené faktury přímo v mobilní aplikaci,“ uvedla manažerka rozvoje partnerství Tatra banky Monika Beseda.

„Firmy dnes potřebují víc než jen tradiční úvěr. Očekávají řešení šitá na míru, která jim pomáhají financovat běžný provoz a růst bez dlouhého čekání na peníze od odběratelů. Právě Financování faktur je typický příklad produktu, kde vidíme obrovský potenciál, když se spojí bankovní infrastruktura a fintechová technologie,“ uzavřel Ton.

