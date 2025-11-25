Konec čekání mezi devátou a pátou. DODO a GLS startují službu, která zpřístupní přesné doručení i tam, kam se kurýři dřív nedostali

Online nakupování se v Česku během poslední dekády změnilo v běžnou součást života. Zatímco ještě před 10 lety objednávala zboží přes internet jen asi polovina lidí ve věku 16 až 74 let, dnes je to už 86 procent. Je zde také nejvíc e-shopů na počet obyvatel v celé Evropě a řada z nich úspěšně expanduje do zahraničí. Podle dat Eurostatu tak patří Česko k evropské špičce a tuzemské online prostředí k nejrozvinutějším na kontinentu.
Nezvyšuje se však jen počet zásilek, ale i průměrná hodnota objednávky. A s rostoucími online nákupy roste i obliba takzvaného slotového doručení, tedy dodání během vybraného dne a časového okna. „Zákazníci stále častěji přizpůsobují nákupy svému dennímu rytmu. Nejčastěji preferují pohodlné získání zásilky hlavně v poledních hodinách,“ vysvětluje pro Euro.cz provozní ředitel skupiny DODO Peter Menky s tím, že lidé nechtějí čekat půl dne na kurýra nebo hledat nejbližší box či výdejní místo.
Podle aktuálních dat DODO je v případě potravin nejvytíženějším časovým slotem napříč celým týdnem sobota mezi 10. a 11. hodinou, kdy bývá doručeno o 110 procent zásilek více, než je průměr. Následuje páteční slot mezi desátou a dvanáctou dopolední. Stále častější jsou online nákupy v lékárnách, přičemž v posledních měsících počet objednávek léků s doručením do časového okna vzrostl o 27 procent. A znatelný je i rostoucí zájem o víkendové doručování.
Pod taktovkou velkých hráčů
Výše zmíněný trend chtějí využít logistické společnosti DODO a GLS. Slotové doručení je zatím doménou jen několika největších měst v Česku, společný projekt obou velkých hráčů má ovšem ambici tuto možnost ve střednědobém výhledu rozšířit i do regionů. „To by znamenalo, že k rychlému slotovému doručení budou mít přístup téměř dvě třetiny obyvatel České republiky,“ přibližuje zakladatel a majitel DODO Michal Menšík.
Každý z partnerů do projektu přináší jinou kompetenci – GLS bude zajišťovat svoz zboží z celé republiky do svého skladu a DODO zajistí pokrytí takzvané poslední míle, tedy doručení podle přání zákazníka na dané místo a v daném časovém intervalu. Obě firmy nyní rozjíždějí pilotní provoz, zatím pouze v Praze a Brně, přičemž jako první do něj vstupuje Pilulka.cz. Pilot je však otevřený i dalším e-shopům bez ohledu na to, zda spolupracují s GLS, DODO či jiným dopravcem.
Nároky zákazníků rostou
Mezi segmenty e-commerce, ve kterých je o slotové doručení aktuálně největší zájem, patří kromě potravin již zmíněné léky, dále chovatelské potřeby, kosmetika, elektronika, oblečení, sportovní vybavení nebo hobbymarkety. Doručování v přesných časových oknech díky spolupráci s DODO již zákazníkům nabízejí například řetězce Dr. Max, Decathlon, Samsung, Rituals, Alkohol.cz či Pet Center.
„Online trh pořád roste, v Česku tímto způsobem nakupuje již osm lidí z deseti. S tím rostou i nároky zákazníků na jednoduchost, rychlost a především komfort. I když se u doručování teď mluví hlavně o boxech, my chceme souběžně rozvíjet i doručení na adresu a tato nová spolupráce je dalším způsobem, jak zlepšit zákaznickou zkušenost,“ dodává ke startu spolupráce šéf GLS v ČR Petr Pěcha.
Ambiciózní expanze
Nutno podotknout, že český trh s největší pravděpodobností nebude v rámci společného projektu posledním, obě firmy působí i v dalších evropských zemích. „Dlouhodobým cílem je nabídnout možnost slotového doručení co největšímu počtu online nakupujících v celé Evropě,“ doplňuje Menšík.
Jeho firma se specializuje na městskou logistiku řízenou vlastní datovou platformou GAIA, jež zajišťuje přesnost doručení, nejčastěji ještě v den objednávky. Aktuálně operuje s více než 2 450 kurýry a 1 100 vozy v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Německu a Bulharsku. A s obratem přes 1,6 miliardy korun patří mezi tři největší last-mile operátory na evropském trhu.
To GLS Group je jako balíkový přepravce přítomen téměř ve všech zemích Evropy, v Kanadě a USA. Jeho síť disponuje 120 překladišti a více než 1 600 depy, které obsluhuje přes 36 700 dodávek a 6 400 kamionů. Kromě doručení na adresu posílá GLS zásilky do více než 110 tisíc výdejních míst a 20 tisíc boxů. Pod novým českým vlastníkem, kterým je EP Group Daniela Křetínského, expanduje i v Česku. Do konce března 2026 chce navýšit počet svých boxů na rovné dva tisíce a mít celkem 2 100 výdejních míst.