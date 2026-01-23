Kola nextbiku vloni 134krát „obkroužila Zemi“. Firma vůbec poprvé atakovala hranici 100 milionů v tržbách

Nasednout na ně můžete už ve více než padesáti českých městech a obcích. Jejich flotila se blíží rovným deseti tisícům kusů, přičemž desetinu z nich pohání elektromotor. A v uplynulém roce si na řídítka připsala hned několik dalších pozoruhodných statistik.
Kdo by si snad ještě nebyl jist, řeč je pochopitelně o sdílených městských kolech nextbike, na kterých Češi od té doby, co se v ulicích před sedmi lety poprvé objevila, absolvovali již 15 milionů jízd. Více než pětinu z nich, konkrétně 3,73 milionu, přitom jejich tachometry zaznamenaly právě vloni, kdy na těchto kolech lidé v Česku najeli celkem 5 371 332 kilometrů. To je stejná vzdálenost, jakou by „nextbikeři“ urazili, pakliže by se rozhodli hned 134krát obkroužit Zemi.
Nejúspěšnější rok v historii
Předloni měl nextbike nakročeno k tomu, aby pokořil hranici 100 milionů v tržbách. Jak jeho spoluzakladatel Lukáš Luňák prozradil v srpnovém rozhovoru pro Euro.cz, nakonec se to těsně nepovedlo. Zároveň vyjádřil naději, že v roce 2025 by to již vyjít mohlo. „Minulý rok byl pro nás prozatím nejúspěšnější,“ sdělil naší redakci nyní s tím, že firma onu magickou metu „poprvé v historii atakovala“.
Finanční výkazy za uplynulých dvanáct měsíců nextbike v obchodním rejstříku dosud nezveřejnil. Předloni se zmíněný ukazatel zastavil na hodnotě 95,65 milionu korun.
K historicky nejúspěšnějšímu roku firmě do značné míry pomohla skutečnost, že vloni získal hned 114 191 nových uživatelů. Nejaktivnější z nich si sdílené městské kolo půjčil celkem 2801krát, což znamená, že uskutečnil průměrně osm výpůjček denně.
Stejně jako v případě automobilové či hromadné dopravy přitom platí, že i o sdílená městská kola je tradičně největší zájem v období ranních a odpoledních špiček. Tedy konkrétně mezi 7:00 až 9:00 a 15:00 až 18:00.
Za rok bude každé třetí kolo elektrické
Loňský rok se mimo jiné nesl i ve znamení další expanze nextbiku napříč Českem. Jeho kola si mohou lidé nově vypůjčit třeba v Týništi a Albrechticích nad Orlicí, ale také v Lovosicích, Kolíně, Valašském Meziříčí, Vsetíně či mikroregionu Kahan, jenž se nachází západně od Brna.
Na Berounsku nebo v Kladně, kde firma působí již o něco déle, mají uživatelé k dispozici výhradně elektrokola, v jiných městech, jako je třeba Hradec Králové či Zlín, si mohou vybírat mezi oběma variantami. Je nicméně zřejmé, že bicyklů poháněných elektromotorem bude v příštích letech přibývat.
„Předpokládáme, že už v roce 2027 bude každé třetí nové kolo elektrické,“ potvrdil Luňák. „Už v současné chvíli evidujeme rostoucí poptávku po této variantě bikesharingu ze strany radnic. Zástupci některých měst chtějí do této služby navzdory její vyšší finanční náročnosti investovat. Nabídku sdílených kol jsme připraveni podle rostoucí poptávky navyšovat,“ uzavřel s tím, že v plánu jsou i další novinky, které ale nyní nemůže nijak blíže představovat.