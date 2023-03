Ke spokojenosti zaměstnanců pomohou slova chvály a uznání. V USA se jich lidem příliš nedostává, Češi jsou na tom mnohem lépe

Americký trh práce si vloni připsal jeden nelichotivý rekord. Fluktuace tamních zaměstnanců dosáhla nového historického maxima, to když práci opustilo více než 50,5 milionu lidí, připomněl server Business Insider. Hlavní důvod je podle HR specialistů velmi prostý: pracovníci nejsou v zaměstnání šťastní.

Příčin, které je k tomuto rozhodnutí dohnaly, je přitom vícero. Jednou z těch hlavních je nicméně prostá skutečnost toho, že je měsíce nikdo nepochválil. Jde o dlouhodobý problém, který se ještě více projevil v době pandemie. Právě tehdy totiž začali zaměstnanci více přemýšlet nad tím, co je pro ně důležité a co je naplňuje.

Chvála chvály

Zmíněný server odkazuje na studii poradenské společnosti Gallup, podle níž se ve své současné práci cítí být patřičně zainteresováno pouze 32 procent Američanů. Průzkumu se přitom během loňského roku zúčastnilo na 15 tisíc zaměstnanců.

Že je na tamním pracovním trhu něco špatně, dokládá i analýza softwarové firmy Workhuman. Té se podařilo vypátrat, že bezmála polovina zaměstnanců se cítí být v práci nedoceněna. Což mimochodem koresponduje s dva roky starou studií globální společnosti McKinsey, podle níž dva z hlavních důvodů, proč lidé mění práci, je právě fakt, že jim jejich šéfové neumí projevit dostatečné uznání a podporu. Slyšet tu a tam z úst svých nadřízených slova jako ,dobrá práce‘ a dočkat se pochvalného poplácání po ramenou je pro 79 procent lidí natolik zásadní věcí, že by kvůli jejich nedostatku byli ochotni změnit zaměstnání a vydělávat třeba i méně peněz, konstatuje pro změnu letošní report organizace Achivers Workforce Institute.

A o důležitosti pochvalných slov vědí své i vědci. Když totiž člověk dostane pochvalu či kompliment, spustí mozek chemickou řetězovou reakci, která vytváří hormon štěstí (dopamin). Dochází tak k pocitům uspokojení, jež daného jedince motivuje mimo jiné i k větší produktivitě. Ve stresu a strachu je ale najednou všechno jinak.

„Většina těchto poznatků vychází ze základní psychologie. Víme, že lidské tělo reaguje jinak, když se cítíte dobře nebo naopak ohroženi. V takovém případě vaše tělo přejde do režimu ,boj‘ či ,útěk‘ a vy nedokážete být kreativní, nezvládáte se dostatečně věnovat svým zákazníkům a problémy neřešíte tak efektivně. Navíc je to špatné pro vaše zdraví,“ vysvětluje pro Business Insider Tera Allasová, ředitelka výzkumu a ekonomiky v britské a irské kanceláři McKinsey.

V Česku jsou nejspokojenější IT specialisté

V Česku zatím téma slovního oceňování zaměstnanců tak podrobně jako v zahraničí zpracováno není. Základní přehled ale poskytují i obecnější reporty vybraných náborových firem.

„Z našich analýz zaměstnaneckých preferencí, které každoročně realizujeme, dlouhodobě vyplývá, že tři čtvrtiny pracovníků se cítí spokojeně,“ říká pro Euro.cz Jitka Součková, marketingová ředitelka Grafton Recruitment. „Nejlépe jsou na tom zaměstnanci oborů IT a podnikových služeb. Menší spokojenost vládne ve výrobě, kde si lidé často stěžují na nedostatečné finanční ohodnocení, a v obchodu a marketingu. Tam zase pracovníci často cítí únavu a stres.“

Že vstřícnost, zájem, podpora a pochvala zaměstnavatele patří k důležitým aspektům spokojenosti, vnímají dle agenturních průzkumů zhruba dvě třetiny lidí, tvrdí Součková: „Z našich dat vyplývá, že tito pracovníci pak mají svoji práci rádi a méně touží po změně zaměstnání.“

Zajímavá je i analýza společnosti Welcome to the Jungle, jež potvrzuje, že pro více než 90 procent zaměstnanců jsou dobré vztahy s vedením firmy i přímým nadřízeným zcela zásadní. Zároveň upozorňuje na to, že novou práci si lidé nehledají jen kvůli nespokojenosti u současného zaměstnavatele, což platí zejména pro mladou generaci, která ve svém životě vítá změny a nové výzvy. A to i za cenu krátkodobé finanční nejistoty.

Novou práci si v posledním půlroce hledalo 28 procent zaměstnanců, nejčastěji lidé ve věku od 18 do 29 let (41 procent). „Tato věková skupina spadá do generace Z, která se vyznačuje tím, že práci mění průměrně každé dva roky. Chuť vyzkoušet něco nového u těchto lidí vítězí nad jistotou,“ komentuje výsledky analýzy Honza Klusoň, odborník na pracovní trh z Welcome to the Jungle.