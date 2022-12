Když nedodáte čipy, vyrobíme si vlastní. Po omezení exportu z USA investuje Čína biliony korun do polovodičového průmyslu

Více než 143 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu korun) na podporu polovodičového průmyslu. Peking hodlá do pěti let představit balíček ve formě dotací a daňových úlev, jehož cílem je podpora výroby polovodičů a výzkumné aktivity. Tento krok má Číně pomoci k dosažení soběstačnosti v dané oblasti. S odkazem na tři tajné zdroje to uvedla agentura Reuters.

Realizace plánu by mohla odstartovat v prvním čtvrtletí příštího roku, přičemž většina finanční podpory by byla použita na dotování nákupu domácího polovodičového vybavení čínskými firmami. Uvedené společnosti by měly nárok na dvacetiprocentní dotaci, jež by se odvíjela z výdajů na nákup.

Plán fiskální podpory přichází poté, co americké ministerstvo obchodu v říjnu omezilo export čipů do Číny, a to zejména takových, které se používají v umělé inteligenci. Důvodem byly obavy, že Peking zmíněné technologie využívá pro pokročilé vojenské schopnosti. Kromě toho prezident Joe Biden v srpnu podepsal přelomový zákon o poskytnutí dotací ve výši 52,7 miliardy dolarů (přibližně 1,2 bilionu korun) na výrobu a výzkum polovodičů v USA. Součástí byly také daňové úlevy pro továrny na výrobu těchto komponent v odhadované hodnotě 24 miliard dolarů (asi 552,4 miliardy korun).

Podpora pro soukromé i státní podniky

Peking hodlá své firmy podpořit do té míry, aby byly díky jeho finančním prostředkům schopné vybudovat, rozšířit nebo modernizovat domácí zařízení na výrobu, montáž, balení a výzkum, uvádějí zdroje Reuters. Ty si nepřály být jmenovány, protože nejsou oprávněny hovořit s médii. Nejnovější plán Číny podle nich každopádně zahrnuje i preferenční daňovou politiku pro polovodičový průmysl v zemi.

Informační kancelář čínské Státní rady informaci nepotvrdila ani nepopřela, na žádost o komentář ze strany agentury vůbec nereagovala. Dle agentury by ovšem příjemci podpory měly být jak státní, tak soukromé podniky, zejména se pak má jednat o firmy NAURA Technology Group, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China a Kingsemi.

Technologie, technologie a zase jen technologie

Zpráva týkající se vládního balíčku měla vliv na některé akcie čínských čipů v Hongkongu, které obratem vzrostly. Týkalo se to například společnosti Semiconductor Manufacturing International Corporation, jejíž akcie přidaly více než čtyři procenta. Akcie firmy Hua Hong Semiconductor Limited vyrostly dokonce o procent dvanáct.

Snaha o dosažení soběstačnosti v oblasti technologií jasně vyplývá i ze zprávy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, kterou představil na říjnovém sjezdu komunistické strany. Termín technologie byl tehdy zmíněn 40krát, což je 17krát častěji než na sjezdu před pěti lety.

Podle analytiků by Siova výzva k tomu, aby Čína vyhrála bitvu v klíčových technologiích, mohla signalizovat přehodnocení přístupu Pekingu k rozvoji tohoto průmyslu. S tím budou samozřejmě souviset i vyšší státní výdaje a zásahy proti tlaku USA.