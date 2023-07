Když k ,létání‘ už nejsou křídla potřeba aneb 10 nejrychlejších vlaků brázdících světové koleje

Létáním na krátké vzdálenosti se s postupující klimatickou krizí chlubí čím dál méně lidí. Konkrétně jde o fenomén zvaný flygskam nebo také flight shame, jehož vyznavači jsou si vědomí toho, že zmíněný způsob dopravy patří k výrazným znečišťovatelům ovzduší.

Stále častější alternativu na trasách do 1000 kilometrů tak podle CNN představují rychlovlaky, které v běžném provozu dosahují maxima přes 300 km/h. Jejich výhodou je nejen šetrnost k životnímu prostředí, ale i pohodlí bez nutnosti složitého odbavování a několikahodinového čekání na letišti. Tady je přehled deseti aktuálně nejrychlejších vlaků na světě.

1. Čínský Maglev

Čínský Maglev. Autor: Depositphotos

Nepřekonatelná je už několik let rychlost šanghajského vlaku Maglev, který spojuje centrum města s letištěm. Jezdí rychlostí až 460 km/h, a tak vzdálenost 30 kilometrů překoná za pouhých sedm a půl minuty. Zaujme ale i použitou technologií, protože nejezdí po klasických kolejích. Jak už napovídá jeho název, funguje na principu magnetické levitace, která zajišťuje maximálně plynulou jízdu.

Původně německá technologie byla nejprve jen experimentem, ale v Šanghaji se osvědčila i na pravidelných linkách. Vlastní vlaky a tratě tohoto typu uzpůsobené rychlosti i 600 km/h tak dnes vyvíjejí i sami Číňané. V blízké budoucnosti by měly jezdit mezi Šanghají a Chang-čou.

2. Čínský Fuxing

Čínský Fuxing Autor: Depositphotos

Čínské rychlotratě tvoří nejdelší síť na světě a prohání se po nich i druhý nejrychlejší vlak. Jde o CR400 Fuxing, který při běžném provozu dosahuje rychlosti 350 km/h. V testech ale překonal i 420 km/h. Technologicky vychází z evropských a japonských vlaků a ve svých 16 vagonech přepraví naráz až 1200 pasažérů.

Nejrychlejší Fuxing aktuálně jezdí na trase Peking-Šanghaj-Hongkong a pasažéři si ho chválí hlavně pro celkový komfort. Je totiž vybaven nejmodernějším systémem palubní zábavy včetně chytrých displejů nebo bezdrátového nabíjení. A dokonce zvládá i částečný autonomní provoz a odolá extrémním povětrnostním podmínkám.

3. Německý ICE

Německý ICE. Autor: Depositphotos

Německý vlak InterCity Express začínal na trati Kolín–Frankfurt, kterou dnes ujede během pouhých 30 minut. Jezdí ale i na mnoha dalších místech po celé zemi a zároveň spojuje největší německá města s Paříží, Bruselem nebo Amsterdamem. Jeho nejvyšší provozní rychlost je 330 km/h a dosažené maximum činí 368 km/h.

Tajemství jeho vysokého výkonu tkví v 16 elektromotorech rozmístěných po celé délce osmivozové soupravy. Díky charakteristické bílé barvě se mu přezdívá ,bílý červ‘, přičemž jeho design se stal základem i pro další vlaky od společnosti Siemens. Vidět je můžete například ve Španělsku, Rusku, Turecku nebo Číně.

4. Francouzský TGV

Francouzský TGV. Autor: Depositphotos

Dlouhodobým lídrem mezi konvenčními rychlovlaky je Francie. Její TGV (Train de Grand Vitesse) drží rychlostní rekord 574,8 km/h, kterého bylo dosaženo v roce 2002. Provozní maximum se pohybuje kolem 320 km/h.

Vlaky jsou neustále modernizovány a síť se postupně rozšiřuje. V současné době tedy můžete TGV využít při cestě z Paříže do Lyonu, Marseille, Bordeaux i Bruselu nebo Londýna. Ikonický oranžový vlak známý z 80. let časem nahradila moderní vysokokapacitní souprava Duplex a v roce 2024 by měly být do provozu nasazeny nejnovější dvoupatrové verze.

5. Japonský JR East

Japonský JR East. Autor: Depositphotos

Hranice možného posouvá i Japonsko se svým expresem Šinkansen, a to už od roku 1964. Většina vlaků aktuálně dosahuje rychlosti 300 km/h, ale JR East bez problému překoná i 320 km/h. A kromě toho je zajímavý i provedením přední části, která svým aerodynamický tvarem zabraňuje takzvanému sonickému třesku vznikajícímu při vjezdu rychlovlaku do tunelu.

Každý z vlaků má 731 sedadel a 32 elektrických indukčních motorů, což vytváří úctyhodný výkon o síle 12 900 koní. Díky odlehčené hliníkové konstrukci si navíc i ve vysoké rychlosti poradí se zatáčkami. V provozu je od roku 2011 a flotila dnes čítá 59 souprav.

6. Marocký Al Boraq

Marocký Al Boraq. Autor: Wikimedie Commons

První a zatím jediná vysokorychlostní železnice v Africe byla otevřena v listopadu 2018, aby spojila města Tangier a Casablanca v Maroku. Své jméno dostala po mýtické postavě Al-Boraq, která pomáhala islámským prorokům na jejich cestách. Rychlovlaky francouzské výroby se zde běžně pohybují rychlostí do 320 km/h a v rámci testování dosáhly až 357 km/h.

Rychlotrať je součástí plánované sítě o délce 1500 kilometrů a stála dvě miliardy amerických dolarů, tehdy tedy zhruba 43,5 miliardy korun. Maročanům by se ale měla vyplatit, mimo jiné proto, že zahrnuje modernizaci stávajícího úseku o délce 137 kilometrů mezi Rabatem a Casablancou. Doba jízdy se zde zkrátí ze 4 hodin 45 minut na 2 hodiny 10 minut.

7. Španělský AVE

Španělský AVE. Autor: Depositphotos

Španělsko se na seznam zemí s vysokorychlostní železnicí přidalo v roce 1992, kdy začalo využívat francouzskou technologii. Od té doby vyrábí vlaky vlastní a mezi evropskými zeměmi se pyšní i největší sítí rychlotratí. Komerční maximum vlaků AVE je 310 km/h, ale typy S-2 Targo a S-3 Velaro jsou certifikované dokonce na rychlost 350 km/h.

Největší země jižní Evropy tedy za posledních 30 let udělala velký pokrok a je důkazem, že i v minulosti zaostalá železnice může dosáhnout vysoké úrovně. Vlaky AVE v této chvíli čelí další velké výzvě spojené se vstupem francouzských a italských národních dopravců na španělský trh. Otázkou je, zda větší konkurence pomůže zlepšovat služby pro cestující, nebo bude zdrojem problémů.

8. Korejský KTX

Korejský KTX. Autor: Depositphotos

Od roku 2004 je možné využít rychlovlaky i v Jižní Koreji. Jejich první generace vycházela z francouzského TGV a zkrátila cestu ze Soulu do Busanu na polovinu (z více než čtyř hodin na dvě a čtvrt hodiny). Nejnovější typy už využívají vlastní technologii a pohybují se maximálně rychlostí 305 km/h. Zároveň jsou vybaveny utěsněnými kabinami, trojitým sklem pro snížení hluku a dalšími vychytávkami.

9. Italská Trenitalia

Italská Trenitalia. Autor: Wikimedie Commons/Sergioorozco96

Ohromující je i rychlost italských vlaků Frecciarossa představených společností Trenitalia v roce 2017. Mají aerodynamický tvar připomínající šíp, díky kterému získaly i svůj název (v překladu červená šipka) a mohou jet maximální rychlostí 400 km/h. Běžné komerční maximum je o 100 km/h nižší. Přesto na klíčových vnitrostátních trasách způsobily dopravní revoluci. Spojují Milán, Řím, Turín, Bolognu, Florencii a Neapol. Kromě toho provozují i mezinárodní linku do Paříže, na které čelí tvrdé konkurenci TGV.

10. Saúdskoarabský Hamarian

Saúdskoarabský Hamarian. Autor: Depositphotos

Ani extrémní horko a časté písečné bouře nezabránily Saúdské Arábii postavit vysokorychlostní železnici, po které se vlaky prohánějí rychlostí 300 km/h. Rychlotrať Haramian funguje od roku 2018 a vede mezi svatými městy Meccou a Medinou. Miliony turistů z celého světa si ji rychle oblíbily. A není divu, v porovnání s desetihodinovou cestou autem je tato alternativa pětkrát rychlejší.