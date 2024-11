Když je HR v režii AI. Bývalý provozní ředitel Mews zakládá startup, jenž firmám pomůže s náborem talentů. A už hlásí první investici

Že umělá inteligence (AI) dokáže vynikat v mnoha zcela rozdílných oborech, je dobře známá věc. A právě této skutečnosti se nyní rozhodla využít parta kolem bývalého provozního šéfa českého jednorožce Mews Scotta Morana, která si dala za cíl využít zmíněnou technologii i v oblasti lidských zdrojů, respektive náboru talentů.

Moran spolu s dalšími bývalými kolegy z Mews, Mattem Slavikem a Ondřejem Illkem, za tímto účelem založili startup Finlay, jenž má jednoznačné poslání: umožnit firmám hledat talenty rychle a efektivně.

„Naším cílem je, aby měly firmy o 40 procent více kandidátů, které by jinak třeba ani neobjevily,“ přibližuje Moran, který v nové společnosti zastává funkci jejího CEO, s tím, že Finlay svým klientům zároveň pomůže i s vyselektováním pěti nejvíce perspektivních lidí, které v rámci vlastního hledání nalezne. „Chceme, aby byl nábor stejně jednoduchý jako jízda Uberem – stačí to zadat do Finlay a naši AI agenti se postarají o zbytek,“ dodává.

Bohatší nabídka talentů

Změnit způsob, jakým firmy hledají potenciální pracovníky, hodlají Moran a spol. pomocí unikátního AI agenta, jenž celý náborový proces automatizuje a podstatně zjednodušuje. A to konkrétně tak, že po vhodných kandidátech na danou pozici nepátrá jen na tradičních platformách typu LinkedInu, nýbrž i na méně obvyklých portálech, jako jsou Reddit, Stack Overflow či GitHub.





Moran, Slavik a Illek, ke kterým se připojili ještě bývalý náborář z IMB či Rossumu Juraj Lenoch a dřívější CTO společnosti Cyrkl Peter Kisel, vyvinuli novou technologii do té míry, že dokáže pomoct jak se samotným hledáním talentů, tak s jejich následným hodnocením. Kromě toho navíc zvládá i podporu v celém průběhu výběrového řízení.

A jaká že má být hlavní přidaná hodnota Finlay, respektive jejího AI agenta, pro firmy? Především úspora času a přístup k širšímu spektru talentů, dušují se.

Do 12 měsíců v USA

Že se Moranův nový startup jeví jako velice perspektivní nápad, dokazuje mimo jiné zájem investorů. Ačkoliv totiž vznikl teprve nedávno, už nyní hlásí v tomto ohledu první významnější úspěch. Částku 300 tisíc eur, respektive 7,6 milionu korun, Finlay posílají česká investiční skupina DEPO Ventures spolu s fondem J&T Ventures.

„Nikdy nebyla lepší příležitost inovovat odvětví recruitingu. Tým Finlay dokáže díky svému silnému týmu rychle postupovat, vyzvat zavedené lídry v oboru a získat podíl na trhu, který je sice konkurenční, ale také obrovský – jak v Evropě, tak ve Spojených státech,“ říká k investici Jakub Zimola z J&T Ventures.

„Finlay má skvělé načasování pro změnu v oblasti HR,“ přidává se partner DEPO Ventures Jan Krahulík, který vzápětí doplňuje: „K tomu zakladatelé přinášejí hluboké zkušenosti z náboru i vývoje AI, což v kombinaci s jejich osvědčenou schopností exekuce předurčuje projekt ke globálnímu úspěchu.“

Získaná investice pomůže Moranovi a spol. posílit jejich pozici na všech stávajících trzích, kde působí – tedy konkrétně v Česku, Polsku a Nizozemsku –, a zároveň si připravit půdu pod nohama pro další expanzi. Ta by se v prvé řadě měla týkat Evropy, avšak za rok touto dobou hodlá vedení Finlay zaklepat na dveře i na trzích ve Spojených státech.

„Náborový průmysl má hodnotu přes 500 miliard dolarů. Doufáme, že posílením tradičních modelů o umělou inteligenci dokážeme zásadně inovovat způsob, jakým společnosti získávají nadějné talenty,“ uzavírá Moran.