Když industriální architektura slouží bydlení. Nové čtvrtě v Česku vznikají z bývalých pivovarů, papíren i zbrojovek

Konverze smíchovského Lihovaru, přeměna Pragovky či Koh-i-noorky, ale i Microny, tedy bývalé modřanské továrny na letecké součástky, místo níž se nacházejí moderní lofty projektu Vanguard, potažmo přestavba Nuselského pivovaru. To vše jsou projekty a lokality, kterým developeři v uplynulých letech vdechli zcela nový život, ale jež se zároveň nadále mohou pyšnit svým industriálním charakterem, který je zde na první pohled patrný. Nové čtvrti s jedinečným geniem loci nicméně nevznikají jen v Praze, nýbrž i v dalších českých městech.
Třeba v Brně se rodí nová městská čtvrť na místě legendární Zbrojovky, v Plzni se bývalá papírna mění v rozsáhlý rezidenční areál a v Kladně navazuje nové bydlení na tradici někdejší cihelny. Čtyři projekty, které představujeme, ukazují různé podoby stejného trendu. Jejich společným jmenovatelem je snaha dát bývalým průmyslovým areálům novou funkci, a přitom zachovat alespoň část jejich původního charakteru.
Historický pivovar v Nuslích doplnily novostavby
Jednou z nedávno dokončených proměn je zmíněný Nuselský pivovar v Praze 4. Areál na pravém břehu Botiče nedaleko náměstí Bratří Synků, mezi Bělehradskou a Křesomyslovou ulicí, navazuje na zhruba tři sta let starou průmyslovou historii. Na ploše téměř 32 tisíc metrů čtverečních zde vznikla nová městská čtvrť s více než pětistovkou bytů, za níž stojí Penta Real Estate, která tu proinvestovala kolem tří miliard korun.
Výstavba se zde propojuje s rekonstrukcí pivovarských budov, jež si zachovaly industriální charakter včetně původních komínů. Novou část v severní polovině navrhlo studio Chybík+Krištof, zatímco obnovu historických objektů připravili po dohodě s památkáři CMC Architects. Mezi oběma zmíněnými částmi vzniklo náměstí s památníkem generála Kutlvašra, který v areálu na sklonku života pracoval.
Historickými budovami pak vede obchodní pasáž s obnovenou kolonádou, jež propojuje areál s okolními ulicemi. Pro obchody a služby je vyčleněno zhruba 3 400 metrů čtverečních, přičemž noví obyvatelé tu najdou například drogerii, květinářství, kavárnu, pivnici a další obchody, služby a pohostinství. Nabídka bytů sahá od menších dispozic až po velkorysé rodinné jednotky, které mohou mít přes 114 metrů čtverečních.
Bydlení s odkazem na výrobu cihel v Kladně
Na průmyslovou minulost navazuje také projekt Nová Cihelna v kladenském Rozdělově. Na místě cihelny původní vzniká rezidenční areál, jenž má nabídnout přes sto bytů v šesti nízkoenergetických domech s dokončením naplánovaným na třetí kvartál roku 2027. Historii lokality zde připomene hlavně kombinace lícového zdiva a současných fasádních materiálů. Za projektem stojí developer Pierre Grafen, projektové řízení zajišťuje firma IKONIX a prodej bytů má na starosti realitní kancelář Luxent – Exclusive Properites.
Domy mají spadat do energetické třídy A, počítá se zde s tepelnými čerpadly, fotovoltaikou i hospodařením s dešťovou vodou. Součástí areálu bude také na ploše přibližně tisíc metrů čtverečních společná zahrada s parkovou úpravou, posezením a dětským hřištěm. Na rozdíl od rozsáhlých konverzí ve velkých městech jde o menší projekt, který ale ukazuje, že průmyslová minulost může být inspirací i pro komornější rezidenční výstavbu.
Plzeňská papírna s novým příběhem
Výrazně rozsáhlejší proměna čeká bývalou Piettovu papírnu v plzeňských Slovanech. Historie podniku sahá do roku 1870, ale největší rozkvět zažívala po roce 1878, kdy ji zakoupili bratři Piettové původem z Alsaska. Továrna se zapsala do dějin techniky také zásluhou elektrického osvětlení obloukovými lampami, které zde sourozenci zavedli díky přátelství s Františkem Křižíkem.
Místní výroba skončila v roce 2005, přičemž od té doby slouží část areálu jako kulturní centrum Papírna. Nyní zde má navíc na 11 hektarech u řeky Radbuzy, nedaleko centra města, postupně vzniknout nová čtvrť s 1 700 byty, rozdělená do devíti etap s dokončením v roce 2032. Architektonický návrh připravuje studio PRO-STORY, které počítá s tím, že součástí proměny budou i historické budovy Brána, Kotelna a Varna. Jejich konverze vyjde asi na tři čtvrtě miliardy korun, avšak nutno zdůraznit, že charakteristické prvky někdejšího provozu, včetně průmyslového zdiva, litinových sloupů a střech s typickým pilovým profilem budou zachovány.
Plány developerské společnosti Nová Papírna, jež vznikla jako součást původního majitele areálu KRPA Holding – Krkonošské papírny a BC Real, zahrnují také parkovou úpravu a propojení areálu s nábřežím Radbuzy a novým náměstím mezi budovami Varny a Kotelny. V parteru budou obchody a služby, které pomohou nové čtvrti fungovat jako město krátkých vzdáleností. Naopak k zachování průmyslového charakteru přispěje opětovné využití stávajících litinových sloupů a zdiva z demontovaných konstrukcí.
Na místě brněnské Zbrojovky vznikne město ve městě
Ještě rozsáhlejší proměna se připravuje v Brně-Židenicích, kde se bývalý areál slavné továrny na výrobu zbraní mění rovněž v novou městskou čtvrť. Zbrojovka Brno, jejíž historie sahá až do dob Rakouska-Uherska, ukončila provoz v roce 2006. Pozemky o rozloze 22,5 hektaru získala o 10 let později skupina CPI Property Group, která investuje do projektu zhruba 25 miliard korun.
Výstavba má probíhat přibližně patnácti let a v jejím rámci zde vznikne okolo 2 500 bytů, zhruba 200 tisíc metrů čtverečních kancelářských ploch a dalších 100 tisíc metrů čtverečními pro obchody, služby a jiné komerční využití. Díky tomu by se v areálu mohlo denně pohybovat až 20 tisíc lidí. Základní urbanistický plán projektu připravilo studio Kuba & Pilař architekti, avšak na jednotlivých budovách se podílejí také A69, KOGAA, DAM Architekti či MS Architekti.
I tento projekt počítá se zachováním historických objektů, a to konkrétně čtyř. Bývalá nářaďovna už dostala novou funkci jako kancelářská budova ZET.Office, někdejší správní byla přejmenována na Hrad. Na rekonstrukci pak čekají Kotelna a Hala 76.
V areálu nebude chybět dvouhektarový park podél řeky Svitavy, škola, dvě školky, sportovní hala a kulturní centrum. Zajímavým prvkem ale bude i nový most – první v Brně po šedesáti letech –, jehož návrh připravilo britské studio William Matthews Associates. Kromě toho je součástí plánů i energetický systém využívající fotovoltaiku na střechách, jenž by mohl pokrýt asi třetinu spotřeby celého areálu.